40歳で資産1億円を達成した税理士 永江理憲氏が基本的な税金の仕組みや手取り増加へのアプローチなどを解説



IT人材教育会社である株式会社SEプラス(所在地:東京都千代田区、代表取締役:村田 斉、以下当社)は、2023年11月29日(水)に無料ウェビナー『全ての社会人に伝えたい!誰もが出来る「手取りを増やす」メソッドとは?』を開催致します。

特設サイト:https://www.seplus.jp/dokushuzemi/webinar/vol30







開催の背景





現在日本では、インフレにより様々なサービスや商品の値段が上昇しており、国民の生活にも多きな影響を及ぼしています。日本銀行が10月13日に発表した生活意識に関するアンケート調査によると、暮らし向きにについて1年前と比べて「ゆとりがなくなってきた」と半数以上の57.4%が回答しており、その理由として「物価が上がったから」という回答が最も多くなりました。

※参照:日本銀行「生活意識に関するアンケート調査(9月調査)」https://www.boj.or.jp/research/o_survey/data/ishiki2310.pdf



一方で、政府により賃上げが推し進められていますが、賃金が増えても同時に税の負担も多くなるため、現状暮らし向きを良くするためには個人の努力や工夫が必要です。

そこで当社では、『税金でこれ以上損をしない方法 40歳で資産1億円を達成した税理士がやった「手取りを増やす」全テクニック』の著者である永江理憲氏を招き、基本的な税金の仕組みから手取り増加へのアプローチまで、様々な視点から解説いただく無料ウェビナーを開催することにいたしました。



ウェビナー概要





■テーマ

全ての社会人に伝えたい!誰もが出来る「手取りを増やす」メソッドとは?

■内容

1.これだけは知っておきたい!日本の税金の仕組み

2.サラリーマンでも出来る?覚えておくべき手取りを増やすメソッドとは

■開催日時

2023年11月29日(水) 13:00~13:45

■開催形式

Zoomウェビナー

■参加費用

無料

■最大人数

先着100名様まで

■主催

株式会社SEプラス SEカレッジ運営事務局

■申込専用サイト

https://www.seplus.jp/dokushuzemi/webinar/vol30

■アーカイブ動画

ウェビナーのダイジェスト動画を、以下YouTubeチャンネル内にて後日公開予定

https://www.youtube.com/c/SEplusITeducation



永江 理憲 氏





公認会計士、税理士。税理士業の他、4つの会社を運営する複業オーナー経営者



2003年、公認会計士試験に合格し、監査法人トーマツへ入社。一部上場企業の監査や、株式公開支援など約30社を担当。 2012年、夢と自由、本当の自分を求めて32歳で無計画に起業。自分を殺し泥水をススるような営業に身を削るどん底時代に、シンガポールの億万長者にお金を稼ぐ極意を学ぶ。その後3年で、税理士業は5店舗へ拡大。お金を稼ぐ極意は凄まじく、YOUTUBEでは3カ月で1億円を稼いだり、飲食業やエステ業、不動産業などを開始。 2018年、法人化し、事務所名を税理士法人エールへ変更。現在は、複数の事業を運営しつつ、お金の悩み、将来への不安を感じている方向けに年収3000万円・資産1億円の実現を目指すコミュニティを運営している。



主催:SEカレッジについて







SEカレッジは「すべての企業にIT基礎教育を提供し、"変化”に対応できる人材を育てる」をミッションとしたIT専門定額制研修です。2010年のリリース後、現在では475社、約30,000名のユーザーにご利用いただいております。(※2023年11月時点)

https://www.seplus.jp/dokushuzemi/secollege/



株式会社SEプラスについて







社名:株式会社 SEプラス / SE plus Co., Ltd.

所在地:〒102-0084 東京都千代田区二番町11-19興和二番町ビル2階

電話番号:03-6685-5420

資本金:1,750万円(東証スタンダード上場SEH&I 100%出資)

URL:https://www.seplus.jp/

公式YouTube:https://www.youtube.com/c/SEplusITeducation

IT書籍に特化した出版社「翔泳社」の一部門としてIT教育サービスを開始。

2001年にグループ会社として独立し、IT人材教育サービス事業、医療/コメディカル系人材紹介事業の2つの事業を実施。

IT人材教育サービス事業では、情報処理試験対策eラーニング「独習ゼミ」やIT特化型定額制研修サービス「SEカレッジ」などBtoB向けのIT教育を中心に展開。

”本当に価値あるIT教育とは何か?”を常に考え、既存サービスにとらわれず、いまの課題を解決できるようなIT教育サービスを開発し続ける。



