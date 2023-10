[株式会社Reignite Entertainment]

株式会社Reignite Entertainment(本社:東京都目黒区)が運営するグローバルeスポーツチーム「REIGNITE」は10月21日(土)、22日(日)にVALORANTのコミュニティー大会『カップル杯 supported by REIGNITE』を開催いたします。

REIGNITE LilyやSCARZ GC所属の「yunah」さんなど、多数のゲストが出場して大会を盛り上げます。







10月21日(土)、22日(日)に開催される『カップル杯 supported by REIGNITE』は、REIGNITEが初めて主催するVALORANTのコミュニティー大会です。

本大会は、誰でも気軽に参加出来るカジュアルなコミュニティー形成を目的とし、男女混合チームを条件に幅広い層が楽しめる大会となっています。



総勢264名の一般応募の中から選出された一般参加56チームと、招待チーム4チームが本大会に出場します。

1日目は一般の方による予選大会で、4チームのみが2日目の決勝大会へ出場できます。

2日目は招待チームと、予選大会を勝ち上がった4チーム合計8チームで戦う決勝大会になります。



招待チームは、SCARZ GC所属の「yunah」さん、NOEZ FOXX所属の「沖縄に行くために」さんらが出演し、REIGNITEからもAPEX部門「788」、ストリーマー部門「きゅーちゃん」と部門の垣根を越えてチームを組んでベストカップルを目指します!

2日目大会の様子は「REIGNITE」公式YouTubeチャンネルで生配信され、実況・解説は「谷藤博美」さんと学生キャスターの「米田優希」さんが勤め、大会を盛り上げます。



大会概要





【日程】

予選大会:10月21日(土)14:00~18:30 ※公式配信無し

決勝大会:10月22日(日)14:00~20:00 ※公式配信あり



【実況/解説】※敬称略

谷藤博美

米田優希



【大会ルール】

出場条件:男女ペア4人組 ※ランクポイント制

1日目予選:シングルエリミネ―ション 全試合BO1

2日目決勝:準決勝まで予選と同様で、決勝のみBO3



【本配信】

「REIGNITE」公式YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=r_vmiiLqV9s





ゲストチーム ※敬称略







【おきなわーず参上】

Zodiac(REIGNITE)、788(REIGNITE)、yunah(SCARZ)、Vec



【るりちゅねきゅーてぃー】

きゅーちゃん(REIGNITE)、TS(A2)、Ruri(Crazy Raccoon)、CHUNE(FENNEL)



【チーム初対面】

R4M(REIGNITE)、河野海樹(ODYSSEY)、伊山まほ、HuMaNoiD 666



【うみんちゅ】

さめちゃん(UxMi ACE)、沖縄に行くために(NOEZ FOXX)、やしろあい、怜



スポンサー企業紹介





【株式会社コアテック】https://core-tech.jp/

【LEVEL∞(レベルインフィニティ)】https://www.pc-koubou.jp/pc/game_reignite.php

【株式会社MOTTERU】https://motteru.co.jp/

【魔法洋菓子店ソルシエ】https://sorcie.co.jp/



大会企画 / 運営協力





【大会企画】

Hïchan.様



X:https://twitter.com/Hichan_main



【キャラクターイラスト・賞品イラスト協力】

めるぬんてぃうす様

X:https://twitter.com/meru278



VALORANTとは





全世界で約1億人のプレイヤー人口を誇る「League of Legends」を開発した「ライアットゲームズ」が開発・運営している、 基本プレイ無料の5対5で競技性の高い、ファーストパーソン・シューティング(FPS)ゲームです。

ライアットゲームズによる初のFPSジャンルの作品であり、2020年6月2日にMicrosoft Windows向けにリリースされました。

現在、プレイ人口は毎月1400万人を超えており、プレイされた対戦数は5億回を突破。

国際大会において、国内での同時接続数は41万人を記録し、今もっとも注目されているFPSゲームです。



REIGNITEについて







新たなチームのコンセプトを「Global Japanese esports Team」=「世界に通用する日本のesportsチーム」と定め、 日本で生まれたesportsチームとしての誇りを胸に、「自国文化の発信」と「各タイトルでの世界一」をミッションとして 国内外から愛されるチームを目指し様々なビジョンを展開しています。

esports事業:Apex Legends、VALORANT、VALORANT GC(女性部門)「REIGNITE Lily」、FORTNITE



チーム公式HP/SNS





HP :https://reignite.jp/

SHOP:https://shop-reignite.com/

X : https://twitter.com/ReigniteJP

Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100063752719926

Instagram:https://www.instagram.com/reignite_ent/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCclJj-dtXX0-uIpFl3gGBHA

TikTok:https://www.tiktok.com/@reignite_official



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/21-09:16)