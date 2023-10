[株式会社丸宇]

話題の焙じ茶専門ブランド 『HOHO HOJICHA 焙茶専門店』《読み》ホホ ホウジチャ ホウジチャセンモンテン のPOP UP SHOPが京都駅に登場!



京都唯一の焙じ茶(ほうじ茶)専門店※『HOHO HOJICHA 焙茶専門店』は、2023年10月11日(水)~10月17日(火)に京都ポルタ2F京名菓・名菜処 亰 イベントスペースにて期間限定出店いたします。

※京都府内における「焙じ茶専門店」として(2022年12月、自社調べ)







POP UP SHOP 店舗情報





■京都ポルタ

開催期間:2023年10月11日(水)~10月17日(火)

開催場所:2F京名菓・名菜処 亰 イベントスペース

営業時間:午前8時30分~午後9時



大人気! 茶匠の玉露焙じ茶 × 職人仕込み 柔肌のプレミアム焙じ茶カステラ







茶匠厳選の玉露焙じ茶を贅沢に使用したプレミアム焙じ茶カステラです。しっとりとした口当たりと豊かな焙じ茶の風味が人気をよび、HOHO HOJICHAを代表する商品です。

京都の老舗カステラ職人が丁寧に仕立てました。焙じ茶はもちろん緑茶や紅茶、牛乳によく合いおやつタイムに最適です。



【名称】プレミアム焙じ茶カステラ

【価格】¥1,380(税込) 5切れ(半斤)



焙じ茶の香りが広がる 甘さ控えめな大人スイーツ ホホブラウニー







HOHOの人気スイーツシリーズにブラウニーが仲間入りしました。

茶匠厳選の香り高い高級焙じ茶パウダーなどの厳選素材で仕立てたしっとりプレミアムブラウニーです。

甘さ控えめなチョコ感と、焙じ茶の独特の香りの余韻を感じるベイクドケーキです。

1.100%京都府産一番茶焙じ茶贅沢使用

2.100%北海道産バター贅沢使用

3.カカオ分33%クーベルチュールチョコレート練り込み

4.余計なものを入れず素材を生かす保存料不使用

5.京都の工房で職人が丁寧に手作りで直送



【名称】ホホ ブラウニー

【価格】《6個入り》¥1,680(税込)《3個入り》¥840(税込) 《1個》¥280(税込)

POP UP SHOP 限定キャンペーン

・¥1,500(税込)以上お買い上げ + 当店インスタグラムフォローで

ホホ ブラウニー プレーンを 1個プレゼントいたします。

(数量限定先着順 予定数に達し次第、予告無く終了の場合もございます。)



ダークロースト焙じ茶パウダー 新パッケージで催事初登場







【名称】製菓用焙じ茶パウダー 極上

【価格】¥980(税込)

砂糖などを含まない100%ピュア焙じ茶パウダーです。

ダークローストした高級碾茶くき焙じを粉末状にしました。

ご自宅でのこだわりの焙じ茶ラテ作りや焼菓子の材料など多彩にお楽しみください。







アワード受賞 国内外で評価された 悦びの焙じ茶







【名称】《茶箱》悦びの焙じ茶

【価格】¥980(税込)





【名称】《茶缶》悦びの焙じ茶

【価格】¥1,030(税込)



茶葉 : 全国ブレンド特選碾茶くき焙じ

■2021年度 日本茶AWARD プラチナ賞受賞

当店の『悦びの焙じ茶』は応募総数 約500点の中から上位19点 プラチナ賞に選出されました。

■2022年度 Japanese Tea Selection Paris 銅賞受賞

海外のアワードでもその味が認められました。

国内外で評価されている特別な焙じ茶の味と香りをお楽しみください。



HOHO HOJICHA 焙茶専門店 について





【公式サイト】

https://www.hohohojicha.com



【公式インスタグラム】

https://www.instagram.com/hohohojicha/

【実店舗情報】

HOHO HOJICHA 焙茶専門店 宇治本店

営業時間 10:00~18:00

〒611-0021 京都府宇治市宇治妙楽 51 番地 2

京都唯一の焙じ茶専門店 HOHO HOJICHA

茶師監修・指導のもと、極上の焙じ茶をお届けしております。

※京都府内における「焙じ茶専門店」として(2022年12月、自社調べ)

焙じ茶が一般に広まる昨今、

焙じ茶専門ブランドとしてのこだわりの味と香りでファンを着実に増やしています。



焙じ茶に触れる時間を通して、日々の気持ちをストレスフリーに近づけていける

そんなティーブランドを目指しています。



