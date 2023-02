[株式会社サーバーワークス]

アマゾン ウェブ サービス(以下:AWS)の AWS プレミアティアサービスパートナーである株式会社サーバーワークス(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:大石 良、以下:サーバーワークス)は、Great Place to Work(R) Institute Japan が選出する「2023 年版『働きがいのある会社』ランキングの中規模部門(100~999名)において 30 位を獲得し、6 年連続でベストカンパニーに選出されたことをお知らせします。









サーバーワークスは、「クラウドで、世界を、もっと、はたらきやすく」をビジョンに掲げており、クラウドインテグレーターとしてクライアントへの価値提供を通じ、より働きやすい世の中に貢献するとともに、社内の働きやすさ、働きがいの向上にも取り組んでいます。





■ 「働きがい認定企業」に選出された背景





働く環境の設備が整っている

ワークライフバランスが奨励されている

労働環境が安全・衛生的である







■ サーバーワークスの働きやすさ、働きがいへの取り組み

出社を前提とした在宅勤務の制度であった「クラウドワークスタイル」制度を、働くための様々な環境を社員自らが選択できる仕組みに刷新し 2022 年 3 月 1 日より開始しています。本制度の導入により、一人ひとり異なる「はたらきやすさ」へより柔軟に対応すると共に、企業内の生産向上と顧客への提供価値を最大化し、さらなる事業推進の加速を目指しています。



参考プレスリリース:

サーバーワークス、これまでの在宅勤務制度を刷新。はたらく場所や環境を社員自身が選択する「クラウドワークスタイル」を開始 ~企業内の生産性を訴求し顧客への提供価値を最大化~

https://www.serverworks.co.jp/news/20220224_cloudworkstyle.html





ランキングに関する詳細:

https://hatarakigai.info/ranking/japan/2023.html





■ Great Place to Work(R) Institute について

Great Place to Work(R) Institute は、「働きがいのある会社(Great Place to Work(R)) 」に関する調査・評価・支援を行う専門機関です。企業に世界共通の基準でアンケートを実施し、「働きがいのある会社」と認められた企業を各国のメディアで発表しています。

なお「働きがいのある会社」ランキング(Best Workplaces™ List)は、米国では 1998 年から「FORTUNE」誌を通じて毎年発表されており、このリストに名を連ねることが「一流企業の証」と受け止められています。調査には毎年約 100 カ国で 10,000 社、1,020 万人を超える従業員が参加しており、世界最大規模の従業員意識調査となっています。

日本における「働きがいのある会社」ランキングの発表は今回(2023年)で 17 回目の発表となります。



■ 株式会社サーバーワークスについて

サーバーワークスは、「クラウドで、世界を、もっと、はたらきやすく」をビジョンに掲げ 2008 年よりクラウドの導入から最適化までを支援しているAWS専業のクラウドインテグレーターです。

2022 年 11 月末日現在、1,090 社、15,200 プロジェクトを超えるAWS導入実績を誇っており、2014 年 11 月より AWS パートナーネットワーク(APN)*最上位の「AWS プレミアティアサービスパートナー」に継続して認定されています。

移行や運用、デジタルワークプレース、コンタクトセンターなど多岐にわたって認定を取得し、AWS事業を継続的に拡大させています。

取得認定、実績についての詳細はこちらをご覧ください:

https://partners.amazonaws.com/jp/partners/001E000000NaBHzIAN/



*本リリースに記載された会社名、サービス名等は該当する各社の登録商標です。

*本リリースの情報は発表日現在のものです。最新の情報とは異なる場合がありますのでご了承ください。



