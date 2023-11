[Kuu株式会社]

〈最終募集受付中〉



International Mindfulness Center Japan(代表:井上清子)は、マインドフルネスストレス低減法(MBSR)講師養成プログラム講座第4期を2023年11月より開催いたします。科学的なエビデンスに基づく最も実績のマインドフルネスプログラムであるMBSRを、その創始者Jon Kabat Zinn博士の教えを直接に引き継いだ経験豊かな講師陣より学べる機会です。講座は日本国内(対面およびオンラインの組み合わせ)で、通訳を通じて英語/日本語で学ぶことができ、マインドフルネスの正式指導資格を持つ日本人講師、スタッフもサポートを行います。









MBSRとその実証効果

MBSRは、様々な研究機関により効果の実証されているプログラムです。10−30名程度ののグループで、8週間の間、各2.5時間のセッションと、毎日の自主練習を行うプログラムです。瞑想やボディワーク(ヨガなど)を中心とした練習を通じ、認知のトレーニングを行っていきます。

効果についても多くの研究がなされ、ストレス低減、慢性頭痛やがんに対する精神的苦痛や免疫力の向上等の効果があるとされています。



第4期(2022年11月開講)プログラム概要

1)期間

2023年11月より2025年5月の9モジュール制



2)場所

国内(東京他)、オンライン



3)受講者

受講者約10-20名によるコホート形式(コースの最初から終わりまで同じメンバーで受講)



4)内容

MBSR8週間コースを講師として指導するための具体的指導法を学び、IMA(後述)よりMBSR指導者資格を授与



本MBSR講師養成コースの詳細については下記URLよりご確認ください。

https://www.mindfulness-japan.org/about-mindfulness/mbsr-teachers-training-info/















当プログラムの特長

当センターのMBSR講師養成プログラムには、以下の特長があります。



1) 実践的なプログラムによる正式講師取得を取得することができること

ヨーロッパにおいて9ヶ国で1300名以上のMBSR講師を育成してきた実績があるInstitute for Mindfulness-Based Approaches(IMA:ドイツ)と提携し、マインドフルネスについての学びを深め、プログラムを実施するための実践的方法を学びます。修了後、修了証をIMAより授与され、MBSRの指導を行うことができるようになります。

本プログラムは、MBSR創始者であるJon Kabat Zinnの元で学んだ講師をはじめとした経験豊富な講師陣により構成され、オリジナルに沿ったプログラムを学ぶことができます。



2) 国内で受講することが可能であること

講座は国内(主に東京)における3回の集合研修およびオンラインクラスを組み合わせ、海外の講師(英語)から、通訳を通じ、英語/日本語の両方で受講することができます。

日本国内の、医療、教育、企業など様々な専門分野を持つプロフェッショナルと、同じメンバーで1年半学ぶことにより、マインドフルネスをともに学び、教えるためのコミュニティを形成することが可能となります。



サポートを行う日本人スタッフも資格(マインドフルネス認知療法MBCT)を所有しており、エビデンスに基づくマインドフルネスについて理解があります。



International Mindfulness Center JAPANについて

代表:井上清子

インターナショナルマインドフルネスセンタージャパン(International Mindfulness Center Japan: IMCJ 代表:井上清子)は、日本におけるマインドフルネス普及のために設立され、マインドフルネスに関連する学術関係者、医療関係者、マインドフルネス講師等による相互交流を目的として活動しています。その活動の一環として、ヨーロッパで古くからマインドフルネスを研究をしているIMAと提携し、MBSR(マインドフルネスストレス低減法)、MBCT(マインドフルネス認知療法)、MBCL(マインドフルネスに基づくコンパッションのトレーニング)始めとした8週間コース、MBSRの講師養成講座を開講しています(2022年10月時点で1期が終了、2、3期が開講中)。また、マインドフルネスおよびコンパッションの指導に関わる方が、世界中で活躍する様々な専門家、臨床家、研究者からマインドフルネスについて学び、自身の実践を深めるための、オンラインスタディグループ、マインドフルネスを日常生活に落とし込む習慣化コースも開講しています。

https://www.mindfulness-japan.org/





提供しているサービス

マインドフルネスストレス低減法(MBSR)8週間コース

マインドフルネス認知療法(MBCT)8週間コース(Depressionコース、Lifeコース、Taking it Furtherコースの3種類)

マインドフルネスに基づくコンパッションのトレーニング(MBCL)8週間コース

痛みのためのマインドフルネス(MBPM, Breathworks)8週間コース

トラウマ・センシティブ・マインドフルネス12ヶ月コース(David Treleaven氏と連携)

Online Mindfulness Study Group(定例の練習・勉強会)

マインドフルネス講師ネットワーク(https://teachers.network.mindfulness-japan.org/)



Institute of Mindfulness Based Approaches(IMA)について

代表:Dr. Linda Lehrhaupt

2001年に創立されたマインドフルネスのトレーニング機関で、ヨーロッパでは長い歴史を持つ機関の一つであり、これまでヨーロッパ9カ国で1300名以上のMBSRの講師を輩出してきた実績があります。

https://www.institute-for-mindfulness.org/





本MBSR講師養成コースの詳細については下記URLよりご確認ください。

https://www.mindfulness-japan.org/open/mbsr-teachers-training-jpn4/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/08-22:46)