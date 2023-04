[学校法人グロービス経営大学院]

グロービス経営大学院(東京都千代田区、学長:堀義人)は3月26日(日)、2023年度日本語MBAプログラム入学式を開催しました。入学者数は全国のキャンパスを合わせて1,068名となりました。





学長の堀義人は式辞で「2006年にはわずか78名だった入学生は今や日英合わせて1,100名を超え、『創造と変革の志士』たる卒業生6,800名以上を社会に送り出してきました。グロービスは、規模の面でも、評価の面でも、日本No.1の経営大学院になりました。各人が、「可能性を信じる」志を打ちたて、自らの能力を研鑽し、人的ネットワークを駆使すれば、多くのことが実現できると信じています」と述べました。





当日の様子:https://mba.globis.ac.jp/news/detail-22912.html





グロービス経営大学院 「入学者数の成長と学生の多様性の増加」

2006年開学当初、78名だった大学院本科入学者数は、2023年4月にはパートタイム&オンラインMBAプログラム(日本語)で1,068名に達し、日本最大のビジネススクールに成長しています。近年では、医師や弁護士などの専門資格職、エンジニアやデザイナーなどのクリエイティブ職、NPO職員や公益財団職員などの非営利職に従事する入学者が増えています。「プロスポーツ選手・セカンドキャリア支援MBA奨学金」の開始を受け、プロスポーツ選手が入学する例も見られ、学生の多様性は急速に増しています。





近年のオンライン学習のニーズの高まりを受けて、オンラインキャンパスへの入学者数はコロナ禍以前に比べ約3倍以上に増加しました。グロービス経営大学院は、オンライン学習の需要増や、不確実性が高い時代の新たな生活様式に合わせて、オンラインと通学(オンキャンパス)を自由に行き来できる新たなプログラム、ハイブリッド型MBAを2021年度から開始。オンラインクラスは、国や地域を越えて多様なバックグラウンドを持つ社会人が多く集うため、通学での授業以上に、さまざまな視点からのディスカッションが展開されます。一方、通学の授業では、対面形式でのディスカッションを通じて、学生同士の深いつながりが生まれる点に特徴があります。ハイブリッド型MBAプログラムの提供を通して、受講の利便性向上だけではなく、学生の多様性と人的ネットワークを広げる機会が格段に増えると考えています。



ハイブリッド型MBAの概要:https://mba.globis.ac.jp/system/hybrid/







グロービス経営大学院(日本語MBAプログラム:https://mba.globis.ac.jp 英語MBAプログラム:https://www.globis.ac.jp)





グロービス経営大学院は、2006年の開学以来「能力開発」「人的ネットワークの構築」「志の醸成」を教育理念に掲げ、ビジネスの創造や社会の変革に挑戦する高い志を持ったリーダー輩出のために尽力しています。日本語MBAプログラムは、東京・大阪・名古屋・仙台・福岡・オンラインの6キャンパスに加え、水戸・横浜に特設キャンパスを開設。英語MBAプログラムは、パートタイム・フルタイム・オンラインを展開し、世界各国から多様な学生が集まっています。2006年開学当初78名だった入学者数は、2022年4月には日本語プログラムで1,158名に達し、日本最大のビジネススクールに成長。グロービス経営大学院は、今後も創造と変革を担うビジネスリーダーを育成し、テクノベート(*)時代の世界No.1MBAを目指していきます。

*テクノベート:テクノロジーとイノベーションを組み合わせた造語。







グロービス (https://www.globis.co.jp)





グロービスは1992年の設立来、「経営に関するヒト・カネ・チエの生態系を創り、社会の創造と変革を行う」ことをビジョンに掲げ、各種事業展開を進めてきました。「ヒト」の面では、学校法人としての「グロービス経営大学院」ならびに、株式会社立のスクール「グロービス・エグゼクティブ・スクール」「グロービス・マネジメント・スクール」、企業内研修事業を行うグロービス・コーポレート・エデュケーションとeラーニングやオンラインクラスのほか定額制動画学習サービス「GLOBIS 学び放題」などを提供するグロービス・デジタル・プラットフォーム、「カネ」の面では、ベンチャー企業への投資・育成を行うベンチャー・キャピタル「グロービス・キャピタル・パートナーズ」、「チエ」の面では、出版事業ならびに情報発信サイト/アプリ「GLOBIS 知見録」により、これを推進しています。さらに社会に対する創造と変革を促進するため、一般社団法人G1によるカンファレンス運営、一般財団法人KIBOW による震災復興支援および社会的インパクト投資を展開しています。



グロービス:

学校法人 グロービス経営大学院

・日本語(東京、大阪、名古屋、仙台、福岡、オンライン)/英語(東京、オンライン)

株式会社 グロービス

・グロービス・エグゼクティブ・スクール

・グロービス・マネジメント・スクール

・企業内研修

・出版/電子出版

・「GLOBIS 知見録」/「GLOBIS Insights」

・「GLOBIS 学び放題」/「GLOBIS Unlimited」

株式会社 グロービス・キャピタル・パートナーズ

顧彼思(上海)企業管理諮詢有限公司

GLOBIS ASIA CAMPUS PTE. LTD.

GLOBIS Thailand Co. Ltd.

GLOBIS USA, Inc.

GLOBIS Europe BV



その他の活動:

・一般社団法人G1

・一般財団法人KIBOW

・株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント



