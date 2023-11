[一般社団法人次世代ロボットエンジニア支援機構]

The Championship of Robotics Engineers、通称CoRE(コア)の初心者向けリーグの参加者を募集!



一般社団法人次世代ロボットエンジニア支援機構(通称Scramble)は、チームで大型ロボットの開発に挑み、その過程で総合的にエンジニアリングとチームワークを学び続け、"挑戦的共創人材"を輩出する場としてのエンジニア選手権CoREの2部リーグのルールを発表、参加チームの募集を開始したことをお知らせします。







エンジニア選手権 The Championship of Robotics Engineers(CoRE)とは





The Championship of Robotics Engineers、通称CoRE(コア)とは次世代のエンジニア”挑戦的共創人材”を育成するための、ロボット競技を核としたエンジニア選手権です。10歳以上であれば年齢制限無く、生徒・学生から現役エンジニア、初心者から経験者まで誰でも参加でき、チームで大型ロボットを開発する過程でエンジニアリングとチームワークを総合的に楽しく学べる機会を提供します。エンジニア個人やそのチーム自体の評価が最も重要であり、当日のロボット競技の結果だけではなく、チーム活動や提出資料等の総合力を加味した総合優勝制度や個人表彰制度を設けています。これにより様々な観点でエンジニア個人やチームとしての能力を測り、これまでスポットライトが当たることが少なかったエンジニア個人を評価し、本機構が定義する次世代のエンジニア“挑戦的共創人材"とチームを育成します。



CoRE公式Webサイト:https://core.scramble-robot.org/





エンジニア選手権2部リーグ2024 開催概要





名称:The Championship of Robotics Engineers 2部リーグ2024(通称CoRE-2: 2024)

日時:2024年5月頃(休日の連続する2日間を予定)

会場:未定(京都市内を予定)

観戦:詳細は2024年3月頃に公開予定

主催:一般社団法人次世代ロボットエンジニア支援機構

参加申込期間:2023年11月9日(木)から11月30日(木)23:59まで

参加資格:選手(10歳以上年齢上限無し)5名以上、監督1名以上のチームであること。

募集チーム数:12チーム



※日程、会場は決定次第、CoREの公式Webサイトで公表します。

※参加チームは先着順に受付し、上限数に達し次第、期間内であっても締め切ります。

※詳細はCoRE 公式Webサイトにてご確認ください。



CoRE-2: 2024 競技ルール





「ロボット×一人称視点×同盟バトル」でエンジニアの頂点を目指せ!

CoREでは複数台数のロボットがフライングディスクを投げ合い、相手ロボットに当てて撃破を目指します。ロボットの操縦手はロボットを直接見ずに、ロボットに取り付けたカメラ映像(一人称視点)を見て操縦する、ゲームのような競技性が特徴です。また、CoREのロボット競技は協力と戦略が鍵となる同盟バトル方式です。負けたチームが勝ったチームに加わり1つの同盟となって、協力して次の試合に挑むこの形式ではチーム内だけでなくチーム間の連携と交渉力が必要不可欠です。

ルールブックはこちら:https://github.com/scramble-robot/CoRE-Rulebook/



スポンサーシップ・機器展示のご案内





CoREでは、次世代のエンジニア育成を共に進めてくださるCoREオフィシャルスポンサーを募集しております。スポンサーシップ、また選手権における機器展示の詳細情報は下記の資料(PDF形式)をご覧ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d62410-43-cee6d1f8c6e7d14f462a7245a44f6389.pdf



詳細情報





CoRE 公式Webサイト:https://core.scramble-robot.org/

CoRE 公式X(旧:Twitter):https://twitter.com/Scramble_CoRE



◇選手権に関するお問い合わせ

一般社団法人次世代ロボットエンジニア支援機構

所在地:京都府相楽郡精華町精華台7-5-1 けいはんなオープンイノベーションセンター209号室

公式Webサイト:https://scramble-robot.org/



