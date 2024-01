[一般社団法人HASSYADAI social]

成人の日に発表ハルカミライ、My Hair is Badの2組の出演が決定



「CHOOSE YOUR LIFE!それでもなお、人生は選べる。」をスローガンに掲げる一般社団法人HASSYADAI social(代表:勝山 恵一・三浦 宗一郎、以下ハッシャダイソーシャル)は、2024年3月22日(金)恵比寿ザ・ガーデンホールにて開催する「CHOOSE YOUR LIFE FES ‘24 #18歳の成人式」の出演ゲストを発表いたします。また、成人の日である本日1月8日(月)より、参加者の1次申込と本イベントのクラウドファンディングを開始することも併せてお知らせいたします。





・公式サイト:https://choose-your-life-fes.jp/

・クラウドファンディングサイト:https://social.hassyadai.com/support



◻︎18歳の成人を祝い応援する2組の出演ゲストを発表!

今年の出演者として「ハルカミライ」、「My Hair is Bad」の2組が決定しました。



●ゲスト紹介

ハルカミライ

八王子 ロックバンド



My Hair is Bad

新潟県上越市にて2008年に結成された3ピースロックバンド。2013年に1st mini album「昨日になりたくて」で全国デビュー。2016年5月にシングル「時代をあつめて」で EMI Records からメジャーデビュー。2022年4月に5枚目のフルアルバムとなる「angels」、10月には配信シングル「瞳にめざめて」をリリース。ライブハウスを中心に活動しつつ定期的にアリーナ公演も行っており、2023年2月には「アルティメットホームランツアー」日本武道館2days・大阪城ホール2days公演を開催(全4公演SOLDOUT)。

※My Hair is Badのライブは会場限定でオンライン配信はいたしません。ご理解のほどよろしくお願いいたします。



◻︎参加者の1次申込を開始しました!

本日1月8日(月)より、参加者の1次申込を開始いたしました。公式サイトより、公式LINEアカウント「#18歳の成人式'24参加申込」を「友だち」に追加し、案内に従ってフォームを記入してください。

公式サイト:https://choose-your-life-fes.jp/

公式LINEアカウント:https://line.me/R/ti/p/@739lcvsf?oat_content=url



●申込条件

・日本国内にお住まいの005年4月2日~2006年4月1日生まれの方。

・申込フォームの内容を全て記入、提出いただいた方。



●1次申込(抽選)受付期間

2024年1月8日(月)21:00 ~ 2024年1月21日(日)23:59



※2次申込開始など、新規の情報は各種SNSにて発表いたしますので、チェックをお願いします。

公式Twitter:https://twitter.com/cyl_fes

公式Instagram:https://www.instagram.com/cyl_fes/



◻︎クラウドファンディングを開始しました!

「CHOOSE YOUR LIFE FES ‘24 #18歳の成人式」のためのクラウドファンディングが本日スタートしました!



このイベントは、18歳たちが「参加したい」という気持ちを諦めないでいいように、参加費は無料、全国からの交通費補助も支給します。



みなさまのご支援なくして、「CHOOSE YOUR LIFE FES ‘24 #18歳の成人式」を実現することはできません。昨年は694名の方から1,043万円のご支援をお預かりし、開催することができました。

今年は1,500名、1,500万円という大きな目標を設定しております。ぜひ、あたたかいご支援をよろしくお願いします。



■ハッシャダイソーシャル代表理事 三浦宗一郎コメント

三浦宗一郎と申します。チームを代表してコメントを書かせていただきます。 今年で28歳になりました。18歳だった自分から、あっという間に10年が経ちました。18歳の頃の自分は、繰り返しの毎日の中に希望を見出せず、すこし、やさぐれていました。そんな自分を見かねたバンドマンである恩師は「宗一郎、ライブついてくるか?」と声をかけ、地元愛知県から宮城県石巻市のライブハウスまで連れていってくれました。そこには、これまでに出会ったことのないような人生のセンパイたちがいて、身体の内側から震えるような音楽があって、それからの人生の指針となるような言葉との出会いがたくさんありました。あれから10年経って、18歳の時の、あのたった1日が、今も、自分の中に残り続けていて「人生のお守り」として自分を支え続けてくれています。



2022年に成人年齢が「18歳」へと引き下げになりました。しかし、多くの自治体が18歳での成人式は「やらない」と決めました。正直、成人になったからどうだ、とか、大人になるんだ、とか、そういうのはよくわかりません。でも、一生に一度しかない18歳、成人。だからこそ、一生忘れない、想い出すだけで勇気が湧いてくるような一日をいっしょにつくりたい。自分が憧れの大人たちにそうしてもらったように、自分も「人生のお守り」を手渡していける大人になりたいと思っています。





この一日は、僕たちだけでできるものではありません。

ここに来てくれるあなたがいるから、完成します。

一緒に、一生忘れない一日をつくりましょう!





■『CHOOSE YOUR LIFE FES ‘24 #18歳の成人式』企画背景

開催への思い

当法人では、事業を通じて、数多くの18歳とかかわってきました。 18歳の若者たちの多くは、人生において大きな選択の1つである進路選択や、家族や恋人、友達との人間関係など、 子供から大人へと移り変わってゆく日々の中で、悩みを抱えながら未来を生きていこうとしています。 この先、様々な困難にぶつかっていくであろう、18歳の若者たちに向けて、あと一歩踏み出せる、あと一歩踏ん張れるような、これからの”人生のお守り”となるような人生に一度の体験をプレゼントし、いつか、この日の記憶を「ぎゅっ」と握りしめて、自分の人生を自分で選択する勇気となってほしい。そんな想いで、この企画を立ち上げました。



■『CHOOSE YOUR LIFE FES ‘24 #18歳の成人式』概要

公式サイト:https://choose-your-life-fes.jp/

日時:2024年3月22日(金) 12:00-19:00

会場:恵比寿ザ・ガーデンホール (東京都渋谷区恵比寿4丁目20番)

対象:18歳世代 会場約500名、オンライン約5,000名 (2005年4月2日~2006年4月1日生まれ)

参加費:無料(一部交通費の補助を実施予定)

主催:一般社団法人HASSYADAI social



■協賛企業の募集について

18歳の新たな旅立ちを祝い、応援するこの企画を通じてわたしたちと共に新たな世代に「人生のお守り」を手渡してくださる企業・個人の皆様を募集しています。

お問い合わせ先:chooseyourlife_fes@hassyadai.com



■一般社団法人HASSYADAI socialについて

ハッシャダイソーシャルは「CHOOSE YOUR LIFE!それでもなお、人生は選べる。」をスローガンに掲げ、1人でも多くの若者がどのような環境からでも自分の人生を自分で選択できる社会を目指して活動をしています。全国の高校や少年院、児童養護施設と連携したプログラムを年間100箇所以上で実施する他、トヨタ自動車と共同で実施する高校生年代の若者向けプログラム「project:ZENKAI」や、若年層の詐欺被害を未然に防ぐための「騙されない為の教科書プロジェクト」などを行っています。



代表:勝山 恵一・三浦 宗一郎

本社:東京都港区六本木3丁目2-1 住友不動産六本木グランドタワー24階

HP:https://social.hassyadai.com/



