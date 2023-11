[ELSA Japan]

ELSA Japan合同会社(法人代表:玉置俊也 以下、ELSA社)は、若きサッカー選手たちの成長と挑戦をサポートするために、2023年12月26日から28日までの3日間、愛知県豊橋市を中心に開催される「2023 ELSA CUP U-17 Next Challenge in Aichi <From Now On>」に協賛することをお伝えします。



本大会は、高校2年生以下、U-17年代の新しい才能を発掘し、若者たちが共に情熱を懸けてサッカーを楽しむ機会を提供することを目的としています。全国各地から集まる名だたる強豪チームが、技術と精神の成長を目指して熱戦を繰り広げます。



ELSA社は、この大会を通じて、若者たちが自らの強みを認識し、それを武器に変えるきっかけを提供したいと考えています。私たちは、この大会が若きサッカー選手たちにとって、自己成長の場となることを願っています。また、地域コミュニティとの連携を深め、スポーツを通じた社会貢献にも取り組んでまいります。

今後もELSA社は、スポーツを通じて青少年の成長を支援し、地域社会に貢献する活動を積極的に行ってまいります。





From Now On」実行委員会事務局 豊川高校サッカー部 長谷川大 監督からのコメント





ELSA様から、今大会へ誠に厚いサポートをいただきますことを、衷心より拝謝申し上げます。



この大会から、新しい芽吹きとして各チームが大きく成長していくことを期待しています。全国各地から「高校サッカーを志す仲間」が集い、互いに競い挑み合い、そして励まし合い、認め合うこと。



この大会は、必ずやそれぞれのチームと選手が目指す夢への《From Now On》となるはずです。三日間、どうぞよろしくお願いいたします。





【長谷川大監督プロフィール】

1973年秋田県生まれ。秋田商業高等学校を経て、中央大学卒。

【指導歴】

秋田商業高等学校サッカー部監督

丸岡高校高等学校サッカー部スポットコーチ

仙台育英学園サッカー部コーチ

神奈川大学体育会サッカー部監督

山梨学院大学サッカー界ヘッドコーチ

山梨学院高等学校サッカー部監督

国際基督教大学サッカー部スポーツディレクター

仙台大学体育会サッカー部テクニカルアドバイザー

現在、豊川高等学校サッカー部監督

国際基督教大学サッカー部アドバイザー

日本スポーツ推進機構アドバイザー

慶應義塾大学体育研究所兼任研究員



以下、大会概要。詳細については後日HPにて公開します。





主催:2023 ELSA CUP U-17 Next Challenge in Aichi <From Now On> 実行委員会



後援:豊橋市サッカー協会



期間:2023 年 12 月 26 日(火)~12 月 28 日(木) 3日間



会場:豊川高校 G(人工芝) 岡崎城西高校 G(人工芝) 豊橋市営岩田球技場(天然芝) 豊橋市総合運 動公園サッカー場(人工芝) 豊川市営赤塚山公園 G(人工芝) 豊橋市陸上競技場(天然芝) 聖 隷クリストファー高校サッカー場(天然芝) 岡崎龍北サッカー場(人工芝)



参加チーム:秋田商業高校(秋田県)

北越高校(新潟県)

清水桜が丘高校(静岡県)

常葉橘高校(静岡県)

聖隷クリストファー高校(静岡県)

三重海星高校(三重県)

四日市中央工業高校(三重県)

草津東高校(滋賀県)

神戸弘陵学園高校(兵庫県)

滝川第二高校(兵庫県)

岡山学芸館高校(岡山県)

徳島商業高校(徳島県)

高松商業高校(香川県)

佐賀東高校(佐賀県)

豊川高校(愛知県)

中京大中京高校(愛知県)

岡崎城西高校(愛知県)

桜丘高校(愛知県)

以上18チーム



本件に関するお問い合わせ





ELSA JAPAN合同会社 上級事業開発部長 高橋一也 kazuya@elsanow.io

豊川高校 サッカー部監督 長谷川大 hasedd@yahoo.co.jp



