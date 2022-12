[リソルの森株式会社]

地元産いちごを使った宿泊者限定オリジナルカフェスイーツ&カクテルが登場!和食処 翠州亭の1日10食限定「いちご尽くし御膳」には、本物のいちごをつかった“いちご煮”も!?





体験型リゾート施設『Sport & Do Resort リソルの森』(所在地:千葉県長柄町、代表取締役社長:曽谷友紀)では、まもなく旬を迎える季節のフルーツ・地元千葉県産のいちごをふんだんに使ったオリジナルのカフェスイーツ&カクテルや、「和食処 翠州亭」の1日10食限定「いちご尽くし御膳」などが楽しめる、期間限定「いちごグルメフェア」を、2022年12月19日(月)~2023年2月28日(火)の期間で開始します。(詳細:https://www.resol-no-mori.com/recommend/)







左から「森のいちごミルフィーユ」「いちご尽くし御膳」





見た目にも楽しい「森のいちごミルフィーユ」や、身体にもやさしい「いちごと米糀の甘酒」など、宿泊者限定のスイーツ&ドリンクが期間限定で登場!



『Sport & Do Resort リソルの森』の人気グランピングエリア「グランヴォー スパ ヴィレッジ」内にある「グランヴォーカフェ」では、地元のいちご農園「山崎農園」さんの完熟いちご「紅ほっぺ」を使用したこの冬限定のオリジナルスイーツ&ドリンクメニュー3種「森のいちごミルフィーユ」「ルビーチョコレートドリンク」「いちごと米糀の甘酒」を提供します。

収穫のタイミングをぎりぎりまで待ってじっくり完熟させたいちごは、果肉質がやわらかく果汁が滴るほどジューシーで、果実本来の強い甘みを楽しめるのが特徴です。「森のいちごミルフィーユ」では、カスタードクリームと生クリームをサンドしたサクサク食感のパイ生地に、そんな完熟いちごを贅沢にちりばめました。バターが香るパイ生地に、控えめな甘さの2種のクリームといちごの爽やかなジューシーさがマッチする、見た目にも楽しい一品です。

期間:2022年12月19日(月)~2023年2月28日(火)

平日・日曜・祝日 11:00~17:00(ラストオーダー16:00)

土曜 11:00~18:00(ラストオーダー17:00)

場所:グランヴォーカフェ(グランヴォー スパ ヴィレッジ内)

対象:ご宿泊者限定

料金:「森のいちごミルフィーユ」900円、「ルビーチョコレートドリンク」780円、

「いちごと米糀の甘酒」780円(全て税込)



(画像左)「ルビーチョコレートドリンク」

(画像右)「いちごと米糀の甘酒」



「ルビーチョコレートドリンク」は、香り高い人気のルビーカカオを使用したチョコレートドリンクの上に生クリームを乗せ、さらにいちご一粒とチョコレートシロップ、ドライイチゴをトッピング。華やかなカカオの風味のなかに、いちごの甘酸っぱさが感じられる一杯で、ホット・アイスどちらも楽しめます。「いちごと米糀の甘酒」は、自家製いちごシロップに国産の米糀の甘酒を重ね、ドライイチゴをトッピング。「飲む点滴」とも呼ばれるほど栄養豊富な甘酒は、疲労回復や、整腸作用、美肌効果も期待できるなど、身体にも優しい一杯となっています。いちごシロップを加えることで、甘酒が苦手な方でも飲みやすいすっきりとした味わいとなっており、こちらもホット・アイスどちらもご用意しています。



「グランヴォー スパ ヴィレッジ」内「BARもみじ」では、大人な味わいの「アイリッシュストロベリーティー」を提供。



「グランヴォー スパ ヴィレッジ」内にある「BARもみじ」では、アイリッシュウィスキーをベースにストロベリーティーを加え、ホイップクリームを浮かべたホットカクテル「アイリッシュストロベリーティー」を期間限定で提供します。シナモンパウダーとホワイトチョコストロベリーチップをトッピングした大人なカクテルは、ウィスキーの芳醇な香りと華やかなストロベリーティーの香りを堪能できます。ウィスキーをフランベしてアルコールを少し飛ばしているため、口当たりがまろやかでお酒が苦手な方も飲みやすい一杯です。





期間:2022年12月19日(月)~2023年2月28日(火)

日曜~木曜・祝日 15:00~20:30(ラストオーダー20:00)

金曜 15:00~21:00(ラストオーダー20:30)

土曜・祝前日 15:00~22:30(ラストオーダー22:15)

場所:BARもみじ(グランヴォー スパ ヴィレッジ内)

対象:ご宿泊者限定

料金:1,500円(税込)



旧スイス大使館を移設した風情ある「和食処 翠州亭」で季節の食事を楽しむ、旬の「いちご尽くし御膳」。



『Sport & Do Resort リソルの森』の「和食処 翠州亭(すいすてい)」は、旧スイス大使館を移設した趣ある建物で、外房の地魚や地野菜をふんだんに使った季節の会席料理を提供しています。窓の外に広がる枯山水の日本庭園を眺め、季節を感じながらお食事が楽しめます。

「いちごグルメフェア」開催期間中は、地元の朝採れ完熟いちごを使ったお料理とデザートが楽しめる期間限定メニューとして「いちご尽くし御膳」(1日10食限定)を提供します。「いちご尽くし御膳」では、いちごドレッシングで楽しむ海老3種のサラダや、いちご酢で仕立てたアボカドとサーモンのお稲荷さん、デザートの「小さないちごのミルフィーユ」まで、いちごをふんだんに使ったいちご尽くしメニューが楽しめます。また、お吸い物には、東北の郷土料理「いちご煮」(ウニとアワビの吸物)に実際に本物のいちごを浮かべた、ここでしか味わえない「アワビとウニの“いちご煮”」をご用意しています。





期間:2022年12月19日(月)~2023年2月28日(火)

時間:11:00~14:00(ラストオーダー13:30) ※1日10食限定

場所:和食処 翠州亭

対象:どなたでも

料金:3,000円(税込)



メニュー:

・いちごドレッシングで楽しむ天使の海老・オマール海老・小海老のサラダ

・アボカドとサーモンのお稲荷さん いちご酢仕立て

・アワビとウニの“いちご煮”

・小さないちごのミルフィーユ





【「グランヴォー スパ ヴィレッジ」について】





「グランヴォー スパ ヴィレッジ」は、同施設のある千葉県・長柄町の長柄ふる里村が1979年7月に姉妹協定を結んだスイス・旧グランヴォー村との友好関係から生まれた、自然体験と天然温泉が楽しめるグランピング宿泊エリアです。

自然に囲まれた上質な宿泊体験ができる「テントキャビン」、アウトドアリビングと、アウトドアダイニングで森の四季を満喫できる「テラスハウス」、長期滞在にもおすすめの「テラスハウスプレミアム」ほか、ご宿泊の方のみご利用可能な露天風呂付き天然温泉「紅葉乃湯」や焚火ガーデン、ハンモックガーデンなどでお楽しみいただけます。



◇所在: 〒297-0201 千葉県長生郡長柄町上野521-4

◇電話番号: 0475-35-3333

◇アクセス: ・東京湾アクアラインから圏央道利用 「茂原長柄スマートIC」から約5分。

・東関東自動車道、京葉道路利用 千葉外房有料道路「板倉IC」から約5分。



