2023年9月29日 ―オークリーのライフスタイルアンバサダーで俳優の山崎賢人氏が、世界最高峰の二輪競技であるMotoGPにフル参戦する唯一の日本人ライダーの中上貴晶選手を訪問し、9月30日から始まる日本グランプリの予選を前に激励しました。世界を転戦するチームオークリーの契約アスリートである中上選手が一時帰国するタイミングで、バイクという共通の話題がある二人が対面するという、他ではないオークリーならではのコラボレーションが実現しました。





会場で初めてフリープラクティスの滑走を観戦した山崎氏は、「長年MotoGPを会場で観てみたいと思っていたので、こうして間近で音や振動を全身に感じながら観戦できて興奮しました。日本が誇るMotoGPライダーの中上選手には、ぜひとも表彰台に立って欲しいですね!」とコメントしています。





山崎氏はフリープラクティスを終えた中上選手と初対面をし、普段立ち入ることができないチームのピットや中上選手の控室を訪問しました。それぞれのエリアにはバイクのパーツやレーシングスーツが並び、年に1度しかないこの日本グランプリを前に完璧な状態にセッティングされています。





山崎氏と中上選手の初対面は、バイクとオークリーという共通の話題で盛り上がりました。

「僕も遠くまでバイクに乗って出かけることが多いですね。高速道路ではトラックの後ろを走る時など砂も埃も顔にまとわりつくし、紫外線はもちろん、虫や石などあらゆるものから眼を守るようにしています。」とコメントしています。





今年でMotoGP参戦6年目となる中上選手は「トレーニングとしてロードバイクやランニングを取り入れています。レース前にロードバイクに乗りコースを周回するのですが、すごく眩しいので紫外線からしっかり眼を守るようにしています。」とコメントしています。



9月30日(土)に予選、翌日10月1日(日)に決勝を迎えるMotoGP 日本グランプリでは中上選手をはじめ、多くのチームオークリーアスリートが激闘します。





