［株式会社wash-plus］

企業HP▶ https://www.wash-plus.jp/







全国でコインランドリーを展開する株式会社wash-plus（本社：千葉県浦安市、代表取締役：高梨 健太郎）が、スポーツ庁より「スポーツエールカンパニー2023」に認定されました。

wash-plusは、独自の取り組みとして近隣にある外部スポーツジムと提携して社員に定期的な運動を推奨しています。今後も従業員の健康管理を経営的な視点で考え、引き続き取り組んでまいります。



スポーツ庁URL▶https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/houdou/jsa_00125.html

・令和4年度 報道発表資料 「スポーツエールカンパニー2023」として910社を認定

・「スポーツエールカンパニー2023」認定企業一覧



スポーツエールカンパニーとは



スポーツ庁が実施する2017年に創設された企業の顕彰制度。「働き盛り世代」のスポーツ実施を促進し、スポーツに対する社会的機運の醸成を図ることを目的として、従業員の健康増進のためにスポーツ活動の促進に積極的に取り組む企業を認定します。





wash-plusの独自技術



「wash+ Water」「wash+ Technology」wash+では99.9％が水の「wash+ Water」のイオンの力のみで洗い上げる独自の特許取得洗濯「wash+ Technology」を採用しています。「wash+ Water」は、洗剤を使用しない洗濯方法のために特別に調整し生成された、界面活性剤などの合成化学物質を含まない無色・無臭のアルカリイオン電解水です。

wash+の洗濯は化学物質ゼロで洗剤を一切使用しないので、アトピー皮膚炎や化学物質過敏症など肌が弱い方でも安心してご利用いただけます。



FC加盟募集中



・コインランドリーを事業として積極的な展開を検討する法人または個人事業主の方

・自己物件を持っている方（6坪～）

▶https://www.wash-plus.jp/fc/



運営会社



【会社概要】

社名 ： 株式会社wash-plus(ウォッシュプラス)

所在地 ： 〒279-0004 千葉県浦安市猫実1-9-5

代表者 ： 代表取締役 高梨 健太郎

設立 ： 2013年5月

資本金 ： 七千百万円

事業内容： 総合コインランドリー事業・システム開発

URL ： http://wash-plus.jp/



過去受賞歴



・「2020年第3回日本サービス大賞」（主催：公益財団法人日本生産性本部サービス産業生産性協議会）において、優秀賞。

・「2019年度(第37回)IT賞」（主催：公益社団法人企業情報化協会、以下、「IT協会」）では「働き方改革、女性の社会進出を支える顧客と繋がるIoTコインランドリー」が評価され、中小企業史上初のIT最優秀賞。

・「CHIBAビジコン2016」において、「アレルゲンフリーを目指すコインランドリー事業のIoT化とその未来」というビジネスプランを掲げて臨み、千葉県知事賞【ちば起業家大賞】



企業プレスリリース詳細へ （2023/03/06-16:16）