不動産売買プラットフォーム「FLIE(フリエ)」(以下:フリエ)を運営する株式会社FLIE(本社:東京都渋谷区)は、不動産業界の業務フローを一新させるDX支援パッケージ「FLIE ONE(フリエ ワン)」を、2023年10月12日(木)から提供開始いたします。

業界初(※1)のオンライン・オフラインサービス一体型のパッケージによって、物件管理、内見、販売支援までをオールインワンでサポートし、不動産売買ビジネスを次のステージへ引き上げます。







(※1:買取再販ビジネスにおいて、「オンライン及びオフラインの双方を通じて物件管理から販売サポートまでワンストップで行うサービス」と定義したうえで、自社調査による)



開発の背景





近年、不動産業界におけるデジタル化は確実に進展していますが、業界全体を見るとまだまだ多くのポテンシャルが残されています。特に、買取再販ビジネスの領域では、DX化に加えて限られた人材を最大限に活用することで、販売活動をさらに強化する余地があります。

「不動産業界の新しい常識へ」をビジョンに掲げる株式会社FLIEでは、新たに「FLIE ONE」を通じて、業界全体の効率化とさらなる成長をサポートします。

既存の業界内サービスは、多くが物件確認ツールまたは販売支援に特化しており、各サービスが個別に展開されています。「FLIE ONE」は、DXツールとスタッフの現地対応を組み合わせた一体型のオンライン・オフラインサービスを提供し、業界における新たなスタンダードを確立します。







「FLIE ONE」 の特徴





「FLIE ONE」では4つのフリエ独自サービスをご利用いただくことが可能です。

物件管理に関わる業務をオンラインで一元管理できる「フリエ de 物確」や、予約から内見までをスマホ1つで行える「Smaview(スマビュー)」などのDXツールをはじめ、物件の見せ方を熟知した専門スタッフによる「写真・動画撮影サービス」「物件清掃サービス」など、新たに立ち上げた販売支援サービスも含めて大幅な業務効率化を実現します。

全国のリノベーション物件情報が集まる不動産売買プラットフォーム「FLIE(フリエ)」をはじめ、「FLIE ONE」導入によってシームレスな物件販売の仕組みを構築し、売主がより物件仕入・販売に特化できるような世界観を目指します。

2023年10月の販売開始に際して、まずは首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)でのサービス提供を予定しております。今後、サービス対象地域を全国に向けて順次拡大してまいります。







「FLIE ONE」 の概要





■名称

FLIE ONE(フリエ ワン)



■サービスページ

https://flie.one/

2023年10月12日(木)から正式にサービス提供開始



■料金体系(月額)

サービスごとに利用料金が設定されており、ご利用いただくサービスや物件数などに応じて課金されます。



※料金表に記載の金額は、全て税抜表示となります。



ご利用いただくサービス、物件数に応じた月額の参考プランとして、以下3つのパターンをご紹介いたします。



※ 各プランの料金は大まかな目安であり、ご利用状況によって変動します。

※ 各プランに記載の金額は、全て税抜表示となります。



「FLIE ONE」 の概要サービスごとの詳細内容をご紹介





■物件確認システム「フリエ de 物確」

オンラインで物件管理に関わる全ての業務を一元管理できる、24時間365日ご利用可能なDX支援ツールです。



<特徴その1.>

専用のQRコードから物件確認ページにアクセスするだけで、物件確認や内見予約、広告承諾までがWeb上で完結。売主には、仲介会社からの反響データが自動的に連携されるため、大幅な業務効率化を実現します。また、メールで鍵情報が自動的に通知されるため、口頭でのやり取りが不要となりました。





<特徴2.>

「フリエ de 物確」では、売主が物件の販売状況や価格を変更した場合に、過去に物件確認・内見予約等を行った仲介会社に対して変更内容が自動的に連携される仕組みになっています。仲介会社へのタイムリーな情報提供が可能になるため、販売力の強化・効率的な運営(状況変更の度に仲介会社への連絡不要)を同時に実現できます。



<参考:インテリックス実証実験結果>

2023年6月度に株式会社インテリックス様が首都圏営業拠点で行った実証実験では、システム導入前の電話を主とした対応スタイルに比べ約65%の対応コストを削減し、大幅な業務効率化を実現しました。



<動画:「フリエ de 物確」運用フローご説明>

https://youtu.be/GqV7tqTx0qI





■セルフ内見システム「Smaview(スマビュー)」

「スマビュー」 は、専用アプリを通じて、オートロックを含むマンションの完全セルフ内見を可能にするサービスです。

スマホ一つで気軽に内見が可能で、これまで必須であった内見の立ち会いが一切不要に。24時間365日オンラインでいつでも内見予約が可能で、業務効率化を実現しながら営業活動における機会損失を低減します。

売主にとっては、物理鍵(オートロック鍵、玄関鍵)が不要となり、鍵の受け渡しに関連するリスクを大幅に低減します。



<動画:「スマビュー」ご利用方法ご説明>

https://www.youtube.com/watch?v=aWptjelNeHc





■写真・動画撮影サービス「FLIE ONE for Photo」

物件写真は購入の検討要素として非常に重要な位置付けにありますが、写真撮影の知見が必要で、物件の魅力を十分に伝えきれないケースがありました。

フリエが提供する写真撮影サービスでは、物件の見せ方を熟知した専門スタッフが需要のある写真を分析し、お部屋の魅力を最大限に引き出す写真を撮影いたします。





動画撮影サービスにおいては、お部屋の特徴に合わせて、動画内容の企画から撮影、編集まで一貫して対応します。

また、SNSの最新トレンドを押さえた上で、モデル起用によるバイラルを狙ったコンテンツ制作にも力を入れております。





■物件清掃サービス「FLIE ONE for Clean」

お客様の目線を意識した専門スタッフが、高品質な清掃サービスを提供いたします。

定期的な物件清掃は、内見時に与える印象に大きな変化をもたらします。

また、物件管理の知見を有した当社に清掃業務を任せていただくことで、定期的な物件状況の把握も可能となります。



※ 清掃箇所や内容は一般的な例であり、詳細は別途ご相談を承ります。(掃除機がけの可否、共用部の清掃等)

※ 東京23区/3LDK/65平方メートル の物件を例に、標準的な料金を8,500円/1物件1回あたり としておりますが、エリアや広さによって料金が変動する場合がございます。



企業概要





当社は「不動産業界の新しい常識へ」をビジョンに、不動産売買プラットフォーム「FLIE(フリエ)」を運営しております。

また、不動産売買に関わる業務のデジタル化や、業界全体の効率化への貢献といった新たな価値創造にも取り組んでおります。



<企業概要>

会社名 :株式会社FLIE

代表取締役社長 :井上 正賀

本社所在地 :東京都渋谷区渋谷2-2-2

設立 :2019年11月

URL :https://flie.jp/



