[NPO法人 北米教育eスポーツ連盟 日本本部]





NASEF JAPAN/ナセフジャパン(特定非営利活動法人北米教育eスポーツ連盟 日本本部 理事長:松原昭博 以降 ナセフジャパン)と株式会社NTTe-Sports(代表取締役:原田元晴、以下 NTTe-Sports)が開催する 『NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権』全4部門の予選大会が2023年12月24日(日)に終了し、決勝大会進出の全52チームが決定。大会参加校数273校(全部門計417校)、参加チーム数788チームとなりました。また決勝大会の日程と、オフライン決勝大会の会場も決定しましたのでお知らせします。



●決勝大会出場校

【ロケットリーグ部門】





【リーグ・オブ・レジェンド部門】





【VALORANT部門】





【フォートナイト部門】





●決勝大会スケジュール











●開催形式

・フォートナイト:オンラインで実施

・リーグ・オブ・レジェンド/VALORANT:準決勝はオンライン/決勝はオフラインで実施

・ロケットリーグ:準決勝・決勝ともオフラインで実施





●オフライン決勝大会 会場

LAFORET MUSEUM HARAJUKU

東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿6階

https://www.laforet.ne.jp/museum



原宿駅表参道改札より徒歩5分とアクセス良好な立地のラフォーレ原宿、最上階の6階に位置する「LAFORET MUSEUM HARAJUKU」がオフライン決勝大会の会場に決定しました。広々としたホールを当日はeスポーツ大会らしい雰囲気で彩り、大会を応援するため訪れた人々が熱狂し、選手たちが最高のパフォーマンスを発揮できるような会場づくりを目指します。



●決勝大会 ライブ配信決定!

決勝大会はYouTube、Twitchでの無料ライブ配信を行ないます。本大会の公式応援リーダー「ぶいすぽっ!」胡桃のあさんの出演も決定しており、大会の白熱した模様、切磋琢磨する選手たちの活躍をリアルタイムでお届けします。ぜひともお見逃しなく!

※配信スケジュール配信ページは準備ができ次第、本大会公式サイトや公式SNS等でお知らせいたします。



●決勝大会に向けて胡桃のあさんよりコメント

予選大会に参加したみなさんおつかれさまでした!

そして、決勝大会に進出できたチームのみなさんおめでとうございます!

ここまでに来る間にたくさんのストーリーがあったと思いますがそれも終盤。

後悔のないよう全力で最後までがんばってください!応援しています。





■胡桃のあさん プロフィール

Virtual eSports Project「ぶいすぽっ!」所属VTuber

よく笑いよく泣く僕っこVTuberで、天真爛漫な声と性格は周りの人を笑顔にする。

ゲームへの向上心が高く、常に上達を目指し取り組んでいる。



公式X

https://twitter.com/n0ah_kurumi

公式Youtubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCIcAj6WkJ8vZ7DeJVgmeqKw







■NASEF JAPAN全日本高校eスポーツ選手権 概要

eスポーツを通じて仲間と共に成長することを目的とした、新たにナセフ ジャパンが立ち上げた高校生のためのeスポーツ選手権大会。仲間と共に日頃の練習の成果を発揮し優勝を目指す、高校生活の輝かしい1ページとなる大会です。



【NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権 大会公式HP】

https://nasef-nhec.jp



・主催:特定非営利活動法人北米教育eスポーツ連盟 日本本部(NASEF JAPAN)

・共催:株式会社NTTe-Sports

・特別協賛:株式会社サードウェーブ

・運営協力:株式会社E5esports Works



【競技タイトル】

■フォートナイト

・競技人数:バトルロワイヤルモードのデュオ(2人1組)

・エントリー人数:2から3人

・参加プラットフォーム:PC、PlayStation4、PlayStation5、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、Xbox One、Xbox X/S

※決勝大会も同様



■リーグ・オブ・レジェンド

・競技人数:5対5

・エントリー人数:5から6人

・参加プラットフォーム:PC

■ロケットリーグ

・競技人数:3対3

・エントリー人数:3から4人

・参加プラットフォーム:PC、PlayStation4、PlayStation5、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、Xbox One、Xbox X/S ※決勝大会はPCのみ

■VALORANT

・競技人数:5対5

・エントリー人数:5から6人

・参加プラットフォーム:PC



【決勝大会スケジュール】











【開催形式】

予選:全試合オンライン

決勝大会:オフライン

※フォートナイトのみ決勝大会もオンライン



【オフライン決勝大会 会場】

LAFORET MUSEUM HARAJUKU

東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿6階

https://www.laforet.ne.jp/museumJR

・アクセス

山手線 原宿駅 表参道改札より徒歩5分

東京メトロ 千代田線・副都心線 明治神宮前〈原宿〉駅 5番出口より徒歩1分

東京メトロ 千代田線・半蔵門線・銀座線 表参道駅 A2番出口より徒歩7分

駐車場 400円(税込)/30分毎(最大料金2,000円(税込))



【参加費用】

無料



【参加資格】

●日本国内に在住する高校生・定時制高校生・高等専門学校生(3年生まで)・通信制高等学校生であること。

※文部科学省が認定する、大学入学資格の条件に該当する高校に所属していること

●一つのチームメンバーが、全員同じ学校に在籍していること。

※通信制高校の生徒で所属キャンパスが決まっている場合には、同一キャンパスのメンバーのみでエントリーすること

※ネット学習のみのコースでキャンパスが不定の場合、同じコースのメンバーのみでエントリーすること

●申し込みから予選、決勝大会開催日まで、エントリー時の高校に在籍していること

●本大会の参加について、20歳以上の監督者の同意を得て参加できること

●参加するチーム内の1名は、主催側と円滑に日本語でコミュニケーションがとれること



【同じ高校からのエントリーチーム数の上限】

フォートナイト:制限なし

リーグ・オブ・レジェンド、ロケットリーグ、VALORANT:同じ高校から各部門3チームまで

※キャンパスが分かれている場合、同じ高校、もしくは同一キャンパスから各部門3チームまでエントリー可能

●ひとりの選手が複数部門へのエントリー可能

●ひとりの選手が同一タイトルの別チームへの参加不可







NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権 大会公式HP

https://nasef-nhec.jp



NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権 大会公式X(旧:Twitter)

https://twitter.com/NASEFJP_esports





【NASEF JAPANについて】

特定非営利活動法人北米教育eスポーツ連盟 日本本部(略称:NASEF JAPAN/ナセフ ジャパン 理事長:松原昭博)はアメリカNASEFの豊富なコンテンツや研究成果の日本への導入に加え、独自コンテンツの開発や現場教員のコミュニティーを促進し、次世代を担う主に高校生に対して、eスポーツをツールとしてSTEAM教育等の学習に導き、DX人材やグローバル人材の育成をめざし日本の国力強化に資する貢献を行う2020年11月より活動を開始したNPO団体。これまで『eスポーツ国際教育サミット』および『NASEF JAPAN Major Tournament』の開催実績をもつ。

NASEF JAPAN 公式HP https://nasef.jp

NASEF JAPAN 公式X(旧:Twitter) https://twitter.com/NASEF_Japan





※本リリースに記載の内容は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。

大会に対するお問い合わせ

『NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権事務局】

Mail:nhec-info@nasef.jp

TEL:03-6386-8027(平日9時~18時)





●フォートナイト/ (C) 2023, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesロゴ、Fortnite、Fortniteロゴ、Unreal、Unreal Engine 4およびUE4は、米国およびその他の国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標であり、無断で複製、転用、転載、使用することはできません。

●リーグ・オブ・レジェンド/ (C) 2023 Riot Games, Inc. League of Legends and any associated logos, are trademarks, service marks, and/or registered trademarks of Riot Games, Inc. Used With Permission.

●ロケットリーグ/(C) 2015-2023 Psyonix Inc. All rights reserved.

●VALORANT/(C) 2023 Riot Games, Inc. VALORANT and any associated logos, are trademarks, service marks, and/or registered trademarks of Riot Games, Inc. Used With Permission.

























企業プレスリリース詳細へ (2023/12/25-17:46)