創業145年以上の歴史を持つイタリア発のチョコジェラテリア Venchi(ヴェンキ)は、2024年バレンタインシーズン限定コレクションを2024年1月11日(木)より直営各店(※アウトレットを除く)と公式オンラインストアで販売開始します。







LOVE IN EVERY BITE

2024 Venchi Valentine’s Day Collection



2024年のバレンタインコレクションのテーマ“LOVE IN EVERY BITE”は、共に分かち合うすべてのチョコレート、ひとつひとつに込められた愛の強さへの賛辞であり、ヴェンキのチョコレート作りにかける情熱をひとくちごとに垣間見られる、という意味が込められています。



スカーレットコレクションは春の訪れを感じる柔らかなベビーピンクをベースに、真っ赤なハートを随所にあしらった、情熱的でありながらやさしくて懐かしいデザイン。期間限定の特別なギフトボックスに、こだわりのイタリアンチョコレートを詰めてお届けします。





プラリネコレクションは、ダークチョコレート&ブラウンシュガーや、イタリアらしいヘーゼルナッツなど新作3種類を含む個性豊かなプラリネをアソートした期間限定仕様のコレクション。イタリアから愛情を込めて届けられたヴェンキのチョコレートと共に、バレンタインの幸せなムードに包まれてください。

*在庫が無くなり次第終了となります。



スカーレット コレクション

- Scarlet Collection -

2024年のバレンタインシーズンを彩るのは、スカーレットコレクションのギフトボックス&ギフト缶。

春の訪れを感じさせるような柔らかなベビーピンクをベースに、真っ赤なハートが随所にあしらわれ、

情熱的でありながらやさしくて、どこか懐かしいデザイン。







スカーレット ミニブック缶

¥4,320(税込)

ハート型の花のブーケをデザインしたブック型の缶に、ヴェンキを代表するクリエイティブなチョコレート「チョコビア」、イタリアンドルチェをイメージした「バッチョディダーマ」をアソート。チョコレート3種類6個入り。





スカーレット ハンパー スモール

¥5,400(税込)

優しいピンク色を基調とした、高さのあるヨーロッパらしいハンパー型のギフトボックス。ヴェンキを代表するクリエイティブなチョコレート「チョコビア」、バレンタイン限定のハート型チョコレートや、「バッチョディダーマ」など10種類18個のチョコレートをアソート。





スカーレット ハートギフトボックス

¥7,560(税込)

優しいピンクにチューリップとカモミールの花束をデザインしたバレンタイン限定デザインのハート型のボックス。PICK&MIXで一番人気の「チョコビア ピスタチオ」など12種類25個のチョコレートをアソート。





スカーレット ギフトボックス

¥4,320(税込)

優しいピンクに真っ赤なストライプが印象的なスクエアボックス。ヴェンキを代表するクリエイティブなチョコレート「チョコビア」、イタリアンドルチェをイメージした「バッチョディダーマ」、スクエア型の小さなタブレット「グランブレンド」など5種類10個のチョコレートをアソート。





スカーレット ハート缶 ラージ

¥5,400(税込)

真っ赤なハートの花束がデザインされたラージサイズのハート型の缶に、ヴェンキを代表するクリエイティブなチョコレート「チョコビア」、バレンタイン限定のハート型チョコレートや、「ジャンドゥイオット」など9種類18個のチョコレートをアソート。





スカーレット ハート缶 スモール

¥2,808(税込)

真っ赤なハートがデザインされたスモールサイズのハート型の缶に、バレンタイン限定のハート型チョコレートや、イタリアの伝統的なチョコレート「クレミノ」 など7種類7個のチョコレートをアソート。



プラリネ コレクション

- Praline Collection -

ダークチョコレート&ブラウンシュガーや、イタリアらしいヘーゼルナッツなど、新作3種類を含む個性豊かなプラリネをアソートした期間限定仕様のコレクション。



<新作プラリネ>



ダークチョコレート&ブラウンシュガー

濃厚でクリーミーなカカオと、繊細で香り高くサクサクとした食感のブラウンシュガーのバランスがとれたフィリングを、75%ダークチョコレートのシェルで包みました。





ヘーゼルナッツ

バターとヌガティーヌパウダーをピエモンテ産ヘーゼルナッツを40%使用したクリーミーなヘーゼルナッツのフィリングと合わせて、ミルクチョコレートのシェルで包みました。





クランチー ソルテッド キャラメル

クランチーなソルテッドキャラメルのグレインをクリーミーなキャラメルフィリングと合わせ、ダークチョコレートのシェルと、キャラメル入りホワイトチョコレートのシェルでダブルコーティングしました。



*新作プラリネは、量り売りでも同時発売いたします。(オンラインストアは除く)



プラリネ スカーレット ハンパー







プラリネ スカーレット ハンパー

¥5,400(税込)

真っ赤なハートの花束をデザインしたハンパー型のプラリネギフト。

新商品のプラリネ3種、ヘーゼルナッツ、クランチーソルテッド キャラメル、ダークチョコレート&ブラウンシュガーを含むハンドメイドのイタリア産プラリネを7種類8個アソートしました。蓋を開けると美しいプラリネの真ん中に赤いハートがデザインされているバレンタインらしい華やかなプラリネギフトボックス。



プラリネ スカーレット ティレット ボックス





爽やかなブルーに鮮やかなレッドとゴールドのストライプ柄の期間限定スリーブをかけた特別仕様です。



プラリネ スカーレット ティレット ボックス 6P

¥3,996(税込)

チョコレート:6種類6個





プラリネ スカーレット ティレット ボックス 12P

¥6,372(税込)

チョコレート:7種類12個





プラリネ スカーレット ティレット ボックス 20P

¥9,396(税込)

チョコレート:7種類20個



ヴェンキ 概要







ヴェンキはチョコレートへの情熱をもったシルビアーノ・ヴェンキによって、イタリアのピエモンテで1800年代に創業しました。チョコレートをまるで宝石のように魅せるシルビアーノの才能は高く評価され、店舗は本物の「チョコレートブティック」として評判を呼びました。1878年、ヴェンキ社が正式に創立。その年は、今も愛され続けるヴェンキのアイコン的なチョコレート、ジャンドゥイオットの生まれた年でもあります。145年の歴史とともに、ヴェンキはジャンドゥイオットやヌガティーヌなどの数世紀の歴史を持つイタリアのレシピを守りながら、革新的で冒険的な新しいフレーバーの開発も続けています。



2007年からはジェラートのレシピ開発をスタート。天然由来のものを中心に原料を厳選し、合成香料、着色料、添加物の使用を抑え、鮮度にこだわって作られるヴェンキのジェラートは、多様なチョコレートのフレーバーをはじめイタリアらしいヘーゼルナッツやピスタチオなど独自の味の世界を展開しています。

現在ではイタリア国内をはじめ、ロンドン、ニューヨーク、香港、ドバイ等の主要都市を中心に世界に175を超える直営店を有し、70か国以上に輸出され国際的に評価を得ています。



〈会社概要〉

名 称:ヴェンキ・ジャパン株式会社

所在地:〒105-0001東京都港区虎ノ門三丁目22番1号 虎ノ門桜ビル3階

電話番号: 03-6381-7480

代表取締役社長:下津屋 忠則

公式HP・オンラインストア: https://venchi.co.jp

Instagram:@venchi_jp (https://Instagram.com/venchi_jp)

Facebook:https://www.facebook.com/VenchiJP/

X(旧Twitter):https://twitter.com/VenchiJP



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/26-12:47)