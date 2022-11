[メゾン・ド・サブレ株式会社]

~iPhone 14ケースやスマホポーチ、新作バッグも全品最大50%OFF!1万円以上お買い上げでサプライズ特典*も~



最高級のレザー小物を無料でパーソナライズできるブランド「MAISON de SABRÉ(メゾン・ ド・サブレ)」(MAISON DE SABRE PTY LTD 本社:オーストラリア・シドニー、代表:オマー・サブレ)は、本日11月17日(木)より「BLACK FRIDAY SALE」を開催します。人気商品や新作を含め全品最大50%OFFになるだけでなく、1万円以上お買い上げでサプライズギフトも同封されるという特典(*)付きです。年内最大級の本セールは、日本での開始を皮切りに世界中で開催します。

特設ページ:https://jp.maisondesabre.com/collections/black-friday-sale









世界同時開催となるBLACK FRIDAY SALEは、MAISON de SABRÉ年内最大級のイベントです。去年大盛況となったBLACK FRIDAY SALEは、今年も全レザーアクセサリー商品が全品最大50%OFF、最新機種のiPhone 14

シリーズスマホケースやスリングスマホケース、AirPods 3ケースまで割引き対象となります。2022年新ラインとし加わったスマホポーチ、バッグパック、カメラバッグやスリングバッグもお得にパーソナライズ可能です。





本セールは、いつもMdSを応援してくださっている日本のお客様へ日頃の感謝の気持ちを還元するイベントでもあります。年内最大級の割引額に加え、日本のお客様には1万円以上のご購入でサプライズギフトが同梱されるお楽しみも。また有料ラッピングも承っております。一年の終わりが近づくホリデーシーズンにご自身へのご褒美として、または大切な人とのお揃いのアイテムとして、上質なレザー小物をお得にパーソナライズしてみませんか?この絶好の機会をぜひご活用ください。



*在庫が無くなり次第終了、予告なく変更になる場合もございます。









【セール価格でも変わらないサービス内容】



北米産最高品質のグレインレザーを使用

職人の手作業によるイニシャル刻印無料

刻印カラーはゴールド、ローズゴールド、シルバーから選択可能

高級感のあるロイヤルブルーのギフトボックスに梱包

追跡付スタンダード便送料無料で日本へお届け









【MAISON de SABRÉ BLACK FRIDAY SALE 2022 注目アイテムをご紹介】









テックケースシリーズ



最新機種iPhone 14用レザーケースからスリングスマホケース 、シリコンケースも割引き対象に。環境に優しく長持ちするDriTan™レザー使用、デバイスをしっかり保護するフルカバーにバージョンアップしたアイコニックなスマホケース。無機質になりがちなAirPodsケースやApple Wacth Bandもお揃いでパーソナライズすれば持ち物にぐっと統一感が増すはず。













ウォレットシリーズ



日常生活に欠かせないお財布。無駄な装飾を省きシンプルを追求したMdSのウォレットシリーズ。キャッシュレス大国オーストラリアのライフスタイルが反映されたスリムでスマートなデザイン設計。カードケースやジップウォレット、スマートウォレットなど男女問わず使いやすい人気のアイテムもお得にパーソナライズ可能に。















新作バッグシリーズ



新たなラインナップとして先日登場したバッグパックやソフトトート、カメラバックまでセール対象内。長時間背負っても負担にならないライトウェア設計のレザーリュックや、ボックス型のショルダーバッグはすでに人気商品の仲間入り。ホリデー限定としてデザインされた取り外しできるショルダーベルトやコインケースもお求めやすい価格に。





【 MAISON de SABRÉについて 】





2017年の創設以来、その事業の功績が称えられ、Forbes Asia 30 Under 30 のRetail & Ecommerce 2020にも選出されたニュージーランド出身の兄弟オマー・サブレとゼイン・サブレが立ち上げたプレミアムレザーアクセサリーブランド。オーストラリア・シドニーを拠点に、世界131ヶ国にオンライン販売を展開。2018年より日本での事業を拡大。ブランドコンセプトは「Make Your Mark」、自分らしいイニシャルを身近なものに反映することで、自分を知るきっかけになってほしいという思いが込められている。市場のニーズに合った最高品質の牛革に高級感のあるモノグラムを選べるパーソナライズ感で人気を博している。





【 MAISON de SABRÉのこだわり 】

・自然から着想を得た色鮮やかかつ豊富なカラーバリエーション

・すべての商品にイニシャル刻印サービス無料

・手作業にて一つ一つ丁寧にパーソナライズ

・高級感のあるロイヤルブルーのギフトボックスに梱包

・通常、午前8時までのご注文は即日出荷

・日本全国追跡付きスタンダード便送料無料



【 取扱商品 】



スマホケースシリーズ

iPhone スマホケース、スリングスマホケース、Jelligrain™スマホケース、スマホポーチ



テックシリーズ

AirPodsケース、AirPods Proケース、AirPods 3ケース、Apple Watch Band、ラップトップスリーブ



ウォレット、ライフスタイル小物シリーズ

カードケース、名刺入れ、ジップウォレット、スマートウォレット、スリムウォレット、ノートブック、キーチェーン



バックシリーズ

ミニトート、バックパック、ミニバックパック、カメラバッグ、バニティバッグ、スリングバッグ、ソフトトートバッグ



ホリデーアクセサリーシリーズ

コインケース、パスポートホルダー、ラゲッジタグ、ショルダーベルト、ショルダーストラップ





最新情報は日本公式ストア、Instagram、LINEアカウントにて更新しています。

■日本公式ストア : https://bit.ly/3hCB3w5

■公式Instagram : https://www.instagram.com/maisondesabre/

■LINE : http://nav.cx/gxEy



