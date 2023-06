[株式会社CAN EAT ]

展示ブースではアレルギー対応に役立つITサービスを紹介。最適な活用方法をご提案



食の多様化への対応をITの力で支援する株式会社CAN EAT(本社:東京都新宿区、以下「CAN EAT」)は、2023年7月12日~14日にインテックス大阪で行われる「ホテル・レストラン・ショー in 関西 2023」に出展します。代表・田ヶ原は7月14日15:00~のセミナーに登壇し、くるみアレルギーの表示義務化に関する注意点などを詳しく解説します。







■外食事業者必見!CAN EAT代表・田ヶ原が「ホテル・レストラン・ショー in 関西 2023」のセミナーでアレルギー対応の重要ポイントを解説

株式会社CAN EATの代表取締役CEOであり、アレルギー対応食アドバイザーと中級食品表示診断士の資格を有する田ヶ原 絵里が、2023年7月12日~14日にインテックス大阪で行われる「ホテル・レストラン・ショー in 関西 2023」で講演を行います。



「くるみアレルギーの表示がついに義務化!7大アレルゲン→8大アレルゲンでホテル・外食産業が注意するべきこととは」というタイトルで、義務化の背景や食品表示ラベルの見落としがちなポイント、アレルギー表の作成方法、次の義務化が噂される食材などについて解説します。



完全義務化ルールがスタートするまでの間に発生しうるトラブルの事例や顧客対応にも触れながら、限られた人数でも正確・丁寧・安全なアレルギー対応で顧客満足度を高め、リピート客獲得に繋げるための重要なポイントをご紹介しますので、調理スタッフ様はもちろん、フロントスタッフ様や支配人の皆さまもぜひご参加ください。



なお、展示会期間中は、KV06ブースにてアレルギー管理サービス(https://biz.caneat.jp/allergenlist/)とアレルギーヒアリングシステム(https://biz.caneat.jp/allergyhearing/)の展示を行います。実際に画面に触れてサービスを体験していただきながら、事業者さまそれぞれにとって最適なアレルギー対応の方法をご提案しますので、お気軽にお立ち寄りください。



<イベント概要>

ホテル・レストラン・ショー in 関西 2023

会期:023年7月12日(水)~14日(金)10:00~17:00(最終日は16:30まで)

会場:インテックス大阪(大阪府大阪市住之江区南港北1-5-102)

主催:一般社団法人日本能率協会/一般社団法人日本ホテル協会/一般社団法人日本旅館協会/一般社団法人国際観光日本レストラン協会/公益社団法人国際観光施設協会

公式HP:https://www.jma.or.jp/hoteres-osaka/hoteres.php

CAN EAT展示ブース:KV06



<講演概要>

日時:7月14日(金)15:00~15:40

場所:4号館会場内セミナー会場

講演者:株式会社CAN EAT 代表取締役CEO 田ヶ原 絵里

タイトル:「くるみアレルギーの表示がついに義務化!7大アレルゲン→8大アレルゲンでホテル・外食産業が注意するべきこととは」

セミナープログラム:https://www.jma.or.jp/hoteres-osaka/seminar.php



<講演者プロフィール>



株式会社CAN EAT代表 田ヶ原絵里

アレルギー対応食アドバイザー、中級食品表示診断士。

母の米アレルギーをきっかけに、アレルギーがある人の外食を快適にするサービス「CAN EAT」を運営。大日本印刷株式会社で個人の購買データを収集・分析をする家計簿アプリサービスでの新規事業立ち上げ・運用知見を活かし、個人情報管理やITサービスを担当する。企業の食のバリアフリーアドバイザーや、ホテルや婚礼業界のアレルギー研修、アレルギー対応マニュアルコンサルティングを担当。





■『月刊HACCP6月号』に講演と同テーマの記事を寄稿。ご来場いただけない方や予習をしたい方へ

ホテル・レストラン・ショー in 関西での講演内容の一部は、食の安全と品質保証のための情報誌『月刊HACCP』6月号でもお読みいただけます。







田ヶ原が寄稿した「レストランやホテルなどでの効率的なアレルゲン管理」では、くるみアレルギーが義務表示となった背景、食品表示の読み方の落とし穴、さらには外食事業者がくるみアレルギー義務化に伴って注意すべき点、顧客とのコミュニケーションのコツについて詳細に論じています。



多様化・複雑化するアレルギーに対応していく事業者のみなさまに知っておいていただきたい知見を詰め込んだ記事となっておりますので、ホテル・レストラン・ショー in 関西へのご来場が難しい方や、講演内容について予習をしたい方は、ぜひお手にとってご覧ください。



<記事の概要>

アレルギー表示の落とし穴~隠れアレルゲン~



くるみ表示義務化にあたって、外食事業者の注意点



メニューのアレルゲンの確認方法



アレルギー表の用意以外にも、顧客とのコミュニケーションが重要



デジタルツールの活用で、効率的なアレルゲン管理を







<月刊HACCPについて>

月刊HACCPは「食の安全性と健全性」をテーマに、原材料の生産現場から食品製造、流通、消費まで(farm to table)の一貫した食品衛生対策を柱とし、新時代に対応するための情報誌です。



出版社:株式会社 鶏卵肉情報センター

公式HP:https://www.keiran-niku.co.jp/haccp.html



■株式会社CAN EATについて

「すべての人の食事をおいしく・楽しく・健康的にする」をミッションに、食べられないものがある人の外食を救うサービス「CAN EAT」はじめ、食物アレルギー当事者やアレルギー対応に取り組む外食事業者を支援するサービスの開発・運営を行っています。



会社名:株式会社CAN EAT(英語名:CAN EAT Inc.)

代表者:代表取締役社長 田ヶ原絵里

本社所在地:東京都新宿区天神町7番地11 No.14

設立:2019年4月1日

公式HP:https://about.caneat.jp

食べられないものがある人の外食を救うサービス「CAN EAT」:https://caneat.jp

アレルギーヒアリングシステム:https://biz.caneat.jp/allergyhearing/

アレルギー管理サービス:https://biz.caneat.jp/allergenlist/



