株式会社room6が特別協賛



株式会社room6(本社:京都市左京区、代表取締役:木村征史)が特別協賛する「From_.展 - From To -」(2022年11月18日~21日 東京目白・ギャラリア赤い鳥)にて、同作Nintendo Switch(TM)版の新情報の発表と、プレイアブル展示をすることをお知らせします。









【From_. for Nintendo Switch特別試遊版について】

2017年11月にiOS/Android向けにリリースした『From_.』は、現在Nintendo Switch向けに新たなエピソードを追加して開発中です。今回が試遊いただける世界初の機会であり、



「From_.展」にて発表となる新たなストーリー

これまでのタッチ操作とはひと味違う、コントローラーを用いた操作

水の国に建物・人物が増え、さらに掘り下げられた世界観



を中心にご体験いただけます。さらにこの展示会でしか遊ぶことのできない特別なエピソードをご用意しております。新たな舟旅に、皆様をご案内いたします。

















【開催概要】



イベント名:From_. 展 - From To -

日程:2022年11月18日(金)~11月21日(月)

時間:14:00~20:00

場所:ギャラリア赤い鳥(目白駅から徒歩4分)

住所:東京都豊島区目白3-18-7

専用Webページ:https://www.nakajimanoma.com/from-exhibition-fromto

主催者:nakajima / 椎葉大翼

ハッシュタグ:#From展

特別協賛:株式会社room6 / ヨカゼ









【「From_. 展 - From To -」について】



「From_. 展 - From To -」は、2017年にリリースされたアドベンチャーゲーム『From_.』をテーマとした展示です。『From_.』開発者・nakajimaにとっては初の個展であり、作中における「水の国」を主題とした作品が並びます。『From_.』にまつわるアートのほか、作曲のスケッチのために書かれた手書き楽譜なども公開。開発中のNintendo Switch版『From_.』の特別試遊版も展示されます。会期中、11月19日(土)はピアニスト四條智恵(しじょう・ちえ)氏と作曲家・椎葉大翼(しいば・だいすけ)によるミニコンサートを開催するほか、11月20日(日)にはnakajimaと椎葉大翼によるトークイベントも実施いたします(有料・要予約)。それぞれのミニイベント内では、とっておきの新情報を発表する予定です。







【『From_.』について】



『From_.』は、手紙を届けて「想い」を繋げるアドベンチャーゲームです。舞台は、水に囲まれた世界「水の国」。その国で働く郵便屋さんは、今日も人々に手紙を届けます。ある日を境に、自分についてくる「とんでもないもの」。そして、人々の間で流れる不穏なうわさ。手紙を届けることで繋がるそれぞれの「想い」によって、彼はある事実を知っていくのです。2017年にリリースされた本作は、今年11月11日に5周年を迎えました。



【nakajimaプロフィール】



関西を中心に活動するゲームクリエイター。2017年11月11日にスマートフォンアプリとして『From_.』をリリース。現在はNintendo Switch向けに、水の国からさらに舞台を広げた完全版『From_.』を鋭意開発中。

・Webサイト:https://www.nakajimanoma.com/

・Twitter:https://twitter.com/dev_nakajima



【椎葉大翼プロフィール】



任天堂株式会社を経て現在は東京でフリーランスの作曲家として活動中。作風はピアノ独奏や室内楽のためのアコースティックなものからシンセサイザーを用いたアンビエント風なものまで幅広く、音楽を担当した『にゃんばーカードWARS』『World for Two』『From_.』『ネコの絵描きさん』の4作品がGoogle Indie Games Festival にて上位入賞。近作に、2022年のBitSummit X-Roadsにてポピュラーセレクション賞を受賞した『OU』や、アレンジャーのひとりとして管弦楽編曲を手がけた『ファイナルファンタジー ピクセルリマスター』『ストレンジャー オブ パラダイス ファイナルファンタジー オリジン』(共にスクウェア・エニックス)がある。好きなものは辞書、ボードゲーム。

・Twitter : https://twitter.com/shiibadaisuke



【ヨカゼについて】



「ヨカゼ」は、情緒のある体験を持つゲームをリリースするために立ち上げられました。グラフィック、音楽、テキストの端々やゲーム性という様々な要素が折り合わさり、思わず世界に浸ってしまうような作品をラインナップしています。「ヨカゼ」はパブリッシャーの枠を超えた新しいインディーゲーム共同体として活動をしています。インディーゲームパブリッシャーroom6を運営母体としていますが、個人開発者や他社のパブリッシングのゲームであっても参画出来るレーベルとして運営していきます。『アンリアルライフ』作者であるhako 生活が「ヨカゼ」のブランドマネージャーとして、レーベルのブランディングやマネジメントを行っています。



【room6について】



株式会社room6は、京都の出町柳で活動するインディーゲーム開発会社・パブリッシャーです。スマートフォン向けやNintendo Switch等コンソール機向けのゲーム開発/移植/パブリッシュ事業を中心としており、受託開発やデザイン業務も行っております。主なリリース作に『ARTIFACT ADVENTURE外伝DX』『アンリアルライフ』『World for Two』『7年後で待ってる』『幻影AP-空っぽの心臓-』、リリース予定作品として『ghostpia』『From_.』『狐ト蛙ノ旅 アダシノ島のコトロ鬼』『Recolit』『果てのマキナ』『Horizon』などがあります。



【関連Webサイト】



From_. 展 - From To -:https://www.nakajimanoma.com/from-exhibition-fromto

ヨカゼ:https://www.yokazegames.com/

room6:https://www.room6.net/

プレスキット:https://drive.google.com/drive/folders/1CkwAlSsm9KO7X0I3D-AfW9VQf7GQsn_3?usp=sharing



