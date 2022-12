[アッシュ・ペー・フランス株式会社]

アッシュ・ペー・フランス株式会社(本社:東京都港区/代表取締役社長:原敏文)が運営する東京・表参道のアートギャラリー「hpgrp GALLERY TOKYO」は、2022年12月21日(水)~2023年1月28日(土)の期間、画家・庄島歩音の新作展「話の話」を開催いたします。







青森を拠点に活動する庄島は、身の回りの動植物たちの気配や多彩な表情を巧みに捉え、自身の感情や気持ちを丁寧に織り交ぜながらその世界観を構築してきました。hpgrp GALLERY TOKYOでは4年ぶりとなる本展には、子供の想像力のように無限に広がる風景を遊び心溢れる大胆なタッチで描いた新作が並びます。



Artist Statement

「話の話」



子供達と沢山の話を読んだ。

王国の話、森の中の話、不思議な話、誰かの話。

話の中で魔女が熊が桃が、現れては消え繋がる。空海陸が果てしなく広がる。

私は話を読んだ後、話す、その話について。



私が描く絵は、私の話。今日の話、昔の話、嘘の話、秘密の話。

野うさぎが蝶が草花が話しだし、話は私の手から離れて話されていく。



話したい、その話について。



tale of tales.

tell me your story

talk the talk.



- 庄島歩音







200部限定 庄島歩音2023年カレンダー販売







個展「話の話」開催を記念して、カレンダーを販売いたします。12月中旬にオンラインストアへ掲載開始し次第、弊廊SNSなどにてお知らせいたします。



商品情報

販売価格:¥2,750(税込)

サイズ:210mm×297mm / 枚数:13枚(表紙+各月)

仕様:各ページ独立 / 切り取り式

使用後は、日付部分をミシン目で切り取り、絵を飾ることができます。額に入れたり、バインダーに挟んで飾っていただくのもおすすめです。※ひっかけ穴やリングは付属しておりません。







イベント情報



庄島歩音 新作展「話の話」

会期:2022年12月21日(水)~2023年1月28日(土)

作品抽選申込期間:12月21日(水)~12月24日(土)

年末年始休廊期間:12月30日(金)~1月5日(木)



場所:hpgrp GALLERY TOKYO(東京都港区南青山5-7-17 小原流会館B1F)

電話番号:03-3797-1507

営業時間:12:00-19:00(日~火定休)





作品販売方法について



12月21日(水)~12月24日(土)は、抽選制にて作品をご案内いたします。抽選へのお申し込みはオンライン上で行っていただけます。作品リスト、抽選申込ページは12月21日(水) 12:00に弊廊HPとSNSにて公開・申込受付開始いたします。会期前の作品のご案内は予定しておりませんのでご了承ください。12月28日(水)以降は、未売約の作品に限り作品を通常販売いたします。



【抽選申込期間】2022年12月21日(水)12:00~2022年12月24日(土)19:00

【当選連絡】2022年12月27日(火)12:00頃(当選者のみ)

【お支払い期間】当選結果発表以降~2022年12月30日(金)18:00まで

詳細と作品リストは、後日公開の抽選申し込みフォームよりご確認いただけます。





アーティストプロフィール



庄島 歩音(Ayune Shojima)

画家

動植物を中心とした身近なモチーフを新鮮な視点と色彩で描く。

商業施設での館内装飾

アパレル・インテリアブランドとのコラボレーション製品の作成

飲食店内装、パッケージのアートワーク

ライブペインティング・ワークショップなど多岐にわたり活動

国内外での個展多数

公式サイト:https://www.ayuneshojima.com/





ギャラリー情報







hpgrp GALLERY TOKYO(エイチピージーアールピーギャラリートウキョウ)

ジャンルや固定観念に捕われず独自の世界を創り出すアーティストを紹介する現代アートギャラリー。アッシュ・ペー・フランス株式会社の運営するアートギャラリーとして2007年に設立し、およそ1ヶ月につき1企画のペースで展示を開催している。「LUMINE meets ART AWARD」の運営や海外からアーティストを招聘した商業施設での展示など、「ギャラリー」という敷居は低く「アート」の質は高く、ファッションや音楽を楽しむようにアートに触れてもらえる機会を提供している。公式サイト:https://hpgrpgallery.com/



