株式会社アルファドライブ(代表取締役社長 兼 CEO:麻生要一、以下、AlphaDrive)は2023年8月1日、愛知県名古屋市に拠点として「AlphaDrive東海」を設立しました。東海地域の企業の皆様を対象に、新規事業開発やネットワーキング形成などの支援をおこなっていきます。また、8月1日付けで拠点長にAlphaDriveの子会社である株式会社ユニッジ(以下、UNIDGE)のCo-CEOである土井雄介が就任しました。



東海地域は、トヨタ自動車様をはじめ日本を支える製造業が集積し、これまでの日本経済を牽引してきました。昨今、急速なEV化などにより自動車関連産業では「100年に一度の大変革の時代」に入っており、地域内の企業の皆様においても高い危機感のもと新規事業創出への取り組みがなされています。



また、2024年10月にはソフトバンクグループの子会社であるSTATION Ai株式会社が中心となり、スタートアップ支援拠点「STATION Ai」が設立される予定です。多くのスタートアップも、東海地域の製造業とのオープンイノベーションの可能性に期待を寄せています。



AlphaDriveでは、2018年の創業から約5年間で、大手企業中心に計1万2000件を超える新規事業アイデアの創出支援に携わり、その中から100件を超える事業を創出してきました。また、トヨタ自動車様をはじめとする多くの東海地域の企業の皆様にも、新規事業創出をご支援してまいりました。



この度、東海地域の課題感に応え、その可能性を生かしてより深いご支援を行っていくために、愛知県名古屋市に新拠点「AlphaDrive東海」を設立しました。



「AlphaDrive東海」には、AlphaDriveの子会社であり大企業とスタートアップのオープンイノベーション支援を行うUNIDGE Co-CEOの土井雄介をはじめ、従来型の“コンサルタント”ではなく、自らが大手事業会社の中で新規事業を立ち上げきった経験を持つ「事業開発家」が所属。「一般論」や「セオリー」が通用しない新規事業立ち上げのプロセスに対して、自らの成功/失敗経験も活かし、本物の現場ノウハウを注入しながら伴走支援していきます。



主なご提供ソリューション









■事業創出

インキュベーション支援

企業内から0→1の事業を連続的に生み出すためのご支援。確率性高く事業を創出するための制度/基盤設計をはじめ、体系的に事業開発ノウハウを装着するための研修、事業検証を前進させるメンタリング伴走等、企業内新規事業の0→1創出フェーズで必要なあらゆるソリューションをご提供しています。



アクセラレーション支援

1→10~フェーズの事業立ち上げ/グロースに特化したご支援。対象事業のコンディションや事業構造を踏まえて、必要な機能支援をコーディネートしてご提案します。また、エンジニアリングやマーケティングなどの専門家を、対象事業のCxOとしてアサインしチームを組成します。全てのご支援に共通する思想は「過不足ない投資で事業の成功確度を上げていく」こと。各フェーズで必要な支援を、必要なタイミングで提供しながら、事業の成長・拡大にコミットしていきます。



オープンイノベーション支援

協業による事業開発、生産性向上、販路拡大を目指す事業者に対して、プログラムの設計支援を中心として、オープンイノベーションに資する価値を提供します。マッチングでは終わらず、検証を踏まえ成果が出ることを見据え、質の高い協業先との事業開発をご支援致します。



■人材育成

「新たな選択のきっかけとなる、学びと発見を」をビジョンに掲げ、企業で働く人材の可能性を広げていくための支援をしています。最先端ビジネストレンドを学べる法人向け動画学習プラットフォーム「NewsPicks Learning」や、目的別の研修設計や運営など、さまざまなサービスをご提供しています。



■組織変革

複雑化する社会の中で、変化に対応し、自ら変革を引き起こすメンバーが集まる組織となるために、パーパス策定や組織の仕組みづくり、組織風土変革プロジェクトの立ち上げといったソリューションを提供しています。AlphaDriveの子会社であるNewsPicks for Businessが持つコンテンツ制作・メディア運営のアセットとコンサルテーションを掛け合わせ、お客様ごとの課題に対応した人・組織・事業を変えるSTEPをデザインし、実行まで含めたハンズオンでの伴走支援を行います。



東海地域の支援実績





各種支援の詳細は、AlphaDriveのサービスサイトで紹介しています。

トヨタ自動車株式会社

https://alphadrive.co.jp/reports/project/toyota/



土井雄介 プロフィール







AlphaDrive東海 拠点長/UNIDGE Co-CEO



静岡生まれ。2015年東京工業大学大学院卒業後、トヨタ自動車に入社。物流改善支援業務を行ったのち、役員付きの特命担当としてアサイン。上記と並行して、社内有志新規事業提案制度を共同立ち上げ・運営。自身がプレーヤーとしても、社内新事業提案制度に起案し、2年連続で事業化採択案に選出。2020年より、社内初のベンチャー出向を企画し、AlphaDriveに参画。多数の新規事業の制度設計/伴走支援を実施。帰任後、社内から事業を生み出すしくみ作りを担当。同時にAlphaDriveの子会社、UNIDGEのCo-CEOとして協業支援事業を推進。その他の活動として、大企業55社の若手・中堅社員を中心とした企業内有志団体の実践コミュニティ「ONEJAPAN」幹事。



土井雄介 コメント

東海地域で生まれ、育った私は、「東海地域を盛り上げたい」という想いで新卒入社時より「ONE JAPAN TOKAI」をはじめとした活動を自ら立ち上げ推進してきました。その後、数多くの企業の皆様の新規事業開発、オープンイノベーション支援を推進する中で、成功確率が高い確かな新価値創出の「型」と「仕組み」に出会いました。



東海地域は自動車産業を中心に産業全体を牽引してきた、まさに日本経済の一丁目一番地だと思っています。一方で、不確実な時代の中で、急速に変革を求められている数多くの企業の皆様や、悩みながら変革に愚直に向き合っている多数の挑戦者もいます。



AlphaDriveグループの成功確率が高い新価値創造、組織変革の「確かな型」を提供することで東海地域がワンチームで変革に向き合えるような一助になれればと思います。この地域が次の100年も日本を牽引できるように、地域の皆様に寄り添ってご支援いたします。



オープニングイベントについて





このたび、AlphaDrive東海拠点の立ち上げを記念して、オープニングイベントを開催する運びとなりました。イベントの詳細につきましては、下記リンクをご参照ください。皆様お誘い合わせのうえ、ぜひご来場いただきますよう、よろしくお願いいたします。



タイトル:社内新規事業、御社ではどのように推進しているの?

~トヨタ・ソフトバンクの社内新規事業が生まれる仕組み・組織づくりの具体事例~

日時:9/28(木)19:00~21:00(前半1時間はセミナー、後半1時間は懇親会を実施)

場所:ナゴヤイノベーターズガレージ(愛知県名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパーク4F)

https://garage-nagoya.or.jp/

URL:https://adnp.alphadrive.co.jp/event/AD20230928



<会社概要>

社名:株式会社アルファドライブ / Alphadrive Co.,Ltd.

設立:2018年2月23日

代表者:代表取締役社長 兼 CEO 麻生要一

所在地:本社/AlphaDrive Studio 東京都千代田区永田町2-17-3来栖ビル1F

丸の内オフィス 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 三菱ビル

AlphaDriveサービスサイト:https://alphadrive.co.jp/

AlphaDrive/NewsPicksブランドサイト:https://adnp.alphadrive.co.jp/



社名:株式会社ユニッジ / UNIDGE,Inc.

代表者:代表取締役 兼 執行役員 Co-CEO 土成実穂 / 代表取締役 麻生要一 / 執行役員

Co-CEO 土井雄介 / 執行役員 渡邉由佳

所在地:東京都千代田区永田町2-17-3来栖ビル1F

丸の内オフィス 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 三菱ビル

https://unidge.co.jp/



株式会社NewsPicks for Business / NewsPicks for Business, Inc.

設立:2023年4月1日

代表者:代表取締 麻生要一

所在地:本社 東京都 千代田区 丸の内2-5-2 三菱ビル

https://newspicks-forbiz.com/



▼「AlphaDrive 東海」に関する問い合わせ

https://tokai.alphadrive.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/11-10:16)