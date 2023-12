[平安伸銅工業 ]

平安伸銅工業のキャンペーン案内



突っ張り棒を主力とする家庭向け収納用品を開発する平安伸銅工業株式会社(本社:大阪府大阪市、代表取締役: ⽵内 香予子)は自社ブランド『DRAW A LINE(ドローアライン)』の人気商品「Tension Rod C Black(テンションロッドC ブラック)」の発売本数累計6万本突破を記念してご自宅等で使用しているDRAW A LINEの写真または動画をSNS上で投稿いただいた方先着600名に、シリーズ製品の「Magnet(マグネット)」をプレゼントするキャンペーンを実施します。







DRAW A LINE(ドローアライン)について









DRAW A LINE(ドローアライン)は、平安伸銅工業と、クリエイティブユニットTENTとのコラボレーションブランドです。これまで便利グッズとして扱われがちだった突っ張り棒を、暮らしを豊かにする「一本の線」と再定義し、そこからはじまる新しいライフスタイルを提案します。



キャンペーン詳細





名称:SNS投稿でDRAW A LINEマグネットプレゼントキャンペーン

概要:『DRAW A LINE(ドローアライン)』の人気商品「Tension Rod C Black(テンションロッドC ブラック)」の発売本数累計6万本突破を記念して、開催期間中に対象のDRAW A LINE製品の写真または動画をSNSへ投稿いただいた方に、先着で同シリーズ製品「Magnet(マグネット)」を600名様にプレゼントします。



応募方法:

1.ご自身の対象SNS(Instagram、X(Twitter)、Youtube、Tiktok)に指定タグ( #drawaline #ドローアライン)を全てつけた状態で、DRAW A LINEをご自宅等で使用されている様子の写真または動画を投稿する。

2.応募フォームに該当の投稿リンクと必要事項を記入する。

【応募フォーム】https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsRXjCE4F353MBUpwtyoR-s1y112cudmP97Xc1AHEWQPe9Cg/viewform?usp=sf_link



プレゼント品数量:600点(1名様につき1点まで)

期間:12/1(金) ~ プレゼントがなくなり次第終了

投稿対象 SNS:Instagram、X(Twitter)、Youtube、Tiktok

投稿対象製品:Tension rod C (https://ec.heianshindo.co.jp/collections/drawaline-tension-rod/products/drawaline-d-c-bk)と Accessory製品(https://ec.heianshindo.co.jp/collections/drawaline-accessory) それぞれ1点以上 (カラーはブラック、ホワイトどちらでもOK)

指定ハッシュタグ: #drawaline #ドローアライン



※プレゼント品の配送は順次開始させていただきますが、到着までお時間を頂く場合がございます。

※撮影いただく製品はキャンペーン期間外にご購入いただいたものも対象となります。

※ご自身で使用いただいている製品の写真または動画のみご応募いただけます。店舗やECサイト等の商品画像や動画でのご応募は無効となりますのでご注意ください。

※非公開アカウントでの投稿、指定ハッシュタグの掲載がない投稿は対象外とさせていただきます。

※複数のアカウントでご応募いただいても、送付は1名様につき1点までとなります。

※投稿はキャンペーン期間開始の2023年12月1日以降の投稿が対象となります。過去日付での投稿応募は対象外となりますのでご注意下さい。

プレゼント品







Magnet(マグネット)

本体価格:¥1,540 (税込)

品番:D-M https://ec.heianshindo.co.jp/collections/drawaline-accessory/products/drawaline-d-m



DRAW A LINEのRod製品部分で使用されているネジと同じ、真鍮製のマグネット3個セットです。ポストカードなどを挟んでディスプレイすることができます。



SNS各種





Instagram: https://www.instagram.com/draw_a_line_heianshindo/

X: https://twitter.com/drawaline_jp

DRAW A LINE取扱店舗





平安伸銅工業公式オンラインショップ

https://ec.heianshindo.co.jp/pages/drawaline-top

全国のDRAW A LINEお取り扱い店舗

https://ec.heianshindo.co.jp/pages/drawaline-shoplist

※商品の取扱いや在庫状況等は、店舗に直接お問い合わせください。

平安伸銅工業 会社概要





商号: 平安伸銅工業株式会社

設立: 1977年(創業1952年)

資本金: 49百万円

本社住所: 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目22-17 江戸堀イーストビル4階

代表者: 代表取締役 ⽵内 香予子

WEBサイト:https://www.heianshindo.co.jp/

X: https://twitter.com/heianshindo

Facebook:https://www.facebook.com/heianshindo/

Tiktok:https://www.tiktok.com/@heianshindo_official



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/03-14:40)