[株式会社KANSAI COLLECTION]

KANSAI COLLECTION 2023 S/S @京セラドーム大阪



関西コレクション実行委員会(企画/制作:株式会社KANSAI COLLECTION)は、2023年3月4日(土)京セラドーム大阪にて『第24回 KANSAI COLLECTION 2023 SPRING & SUMMER』を開催いたします。この度、追加出演者情報が決定しましたので、お知らせいたします。







豪華アーティスト3組を追加発表!NOA・MIYAVI・ Repezen Foxx



■アーティストだけでなく、俳優としても活躍!トリリンガル(日本語・英語・韓国語)ソロアーティストNOAが出演決定!

作曲、作詞、ダンスの振付まで手掛けるトリリンガル(日本語・英語・韓国語)ソロアーティスト。2022年TBSのドラマ出演で俳優としても新たなファンを得するなど幅広く活躍しているNOA(ノア)がアーティストとして出演決定!





■独自の“スラップ奏法”で世界中が注目!世界に向けて挑戦を続ける“サムライ・ギタリストMIYAVIが出演決定!

エレクトリックギターをピックを使わずに全て指で弾くという独自の“スラップ奏法”でギタリストとして世界中から注目を集め、これまでに約30カ国350公演以上のライブと共に、7度のワールドツアーを成功させたギタリストMIYAVI(ミヤビ)が出演決定!圧倒的なLIVEを披露いたします。







■チャンネル登録者数 400万人超え!世界各地で活動しているアーティストRepezen Foxxが出演決定!

DJ社長を筆頭に世界を視野に活動するDJ集団で、YouTubeのチャンネル登録者数が400万人を超えるRepezen Foxx(レペゼンフォックス)がアーティストとして出演決定!











ついに公開!第2回目のクリエイタープロデュースステージのプロデューサーは誰?また、MAIN MCと驚きのゲストも続々出演決定!







■クリエイタープロデュースステージのプロデューサーは、男女混合7人組マルチクリエーターフォーエイト48!

第1回のプロデューサーとしてはじめしゃちょーを招き、話題の中心になったクリエイタープロデュースステージ!今回のプロデューサーはYouTubeやTikTokで大人気の男女混合7人組マルチクリエーターフォーエイト48! 2022年に発売した、メジャーデビューシングル「ロミエット」はLINE MUSICウィークリー1位、オリコン週間シングル2位、Billboard Hot100では9位を記録し、大ブレイク真っ最中の彼らのステージに注目!











■MAIN MC!ファッションモデルの近藤千尋が出演決定!

バラエティ番組のレギュラー出演やドラマ、ファッション誌からママ雑誌まで幅広く活躍する人気モデル近藤千尋がMCとして出演決定!







■KO勝利を連発する姿から“ナチュラル・ボーン・クラッシャー” 武尊が出演決定!

第4代K-1 WORLD GPスーパーフェザー級王者。初代K-1 WORLD GPフェザー級王者。初代K-1 WORLD GPスーパーバンタム級王者。数々のタイトルを獲得し続けているキックボクサー武尊がゲストとして出演決定!







今後も、アーティスト・モデル・ゲスト・クリエイターなど、出演者やブランド、ステージ情報を随時発表いたしますので、お楽しみに!!︎

最新の情報はホームページへ!

https://www.kansai-collection.net/



【 全出演者情報 】

2023年2月7日現在 ※50音順

〈 ARTIST 〉

KARA、NOA、BUDDiiS、FUNKY MONKEY BΛBY‘S、MIYAVI、Repezen Foxx and more



〈MODEL〉

アンジェラ芽衣、伊藤桃々、稲垣莉生、かす、さくら、白間美瑠、新澤菜央(NMB48)、上西星来、平祐奈、chay、なえなの、NANAMI、南部桃伽、新田さちか、野咲美優、長谷川美月、華、ハ・ヨンス、HIMEKA、古川優香、前田希美、松村キサラ、美月、南りほ、三原羽衣、村田倫子、山本望叶(NMB48)、吉田朱里、ロン・モンロウ、渡辺美優紀、渡辺梨加 and more



〈GUEST〉

明日花キララ、石川翔鈴、井手上漠、上ノ堀結愛、大倉士門、岡田紗佳、岡田蓮、KATY、金子みゆ、熊田曜子、佐藤ノア、ざわちん、重川茉弥、白波瀬海来、せいせい、戦慄かなの、高梨優佳、高橋愛、田久保夏鈴、武尊、ちせ、頓知気さきな、仲本愛美、ハンチ、ひかりんちょ、PyunA.、本田望結、まえだしゅん、Matt、三上悠亜、みとゆな、もーりーしゅーと、門りょう、ゆうこす、ゆりにゃ、らん、りょうりょま and more



〈CREATOR〉

Rちゃん、えみ姉、かの/カノックスター、きりたんぽ、きりまる、こばしり。、しなこ、ジュキヤ、そわんわん、タケヤキ翔、チャンネルがーどまん、Next Stage、ヒカル、フォーエイト48、ふくれな、ヘラヘラ三銃士、MINAMI、夜のひと笑い and more



〈MC〉

近藤千尋



〈FUTURE〉

あみち。、黒嵜菜々子、斉藤らな、山崎心





<開催概要>

開催名称 KANSAI COLLECTION 2023 SPRING & SUMMER

開催日程 2023年3月4日(土)

開催時間 12:30開場 14:00開演 (全て予定)

開催場所 京セラドーム大阪

主 催 関西コレクション実行委員会

後 援(前回実績)

文化庁・環境省

大阪府 ・大阪市 ・大阪観光局 ・大阪商工会議所 ・兵庫県 ・

京都府 ・京都市 ・京都商工会議所 ・奈良県 ・滋賀県

コンテンツ

ファッションショー/アーティストライブ/トークショー/ブース 等

企画/制作 株式会社KANSAI COLLECTION

著 作 株式会社KANSAI COLLECTION

チケット

チケット絶賛発売中!

VIP席:100,000円

プラチナ席:30,000円

SS席:10,000円 完売御礼

S席:7,000円 完売御礼

スタンド自由席:3,000円



<チケットに関するお問い合わせ>

キョードーインフォメーション

TEL 0570-200-888

(平日・土曜 11:00~16:00)

※全て税込価格となります。

※チケットは売切次第販売終了となります。

※当日券の発売は未定となります。

※小学生以上はチケットが必要です。



<その他一般の方からのお問合せ >

関西コレクション実行委員会

info@kansai-collection.net





関西コレクションとは?

アーティストのライブ、タレントやモデルによるファッションショー、その他にも会場内のブースで、ヘアメイクなどの体験や 出演者のトークショーなど、京セラドーム大阪の中で1日中楽しめるエンターテイメントイベント!



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/07-19:46)