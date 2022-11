[株式会社アンズコーポレーション]

「肌遺伝子検査+肌測定」を用いたカウンセリングサービスで、科学的根拠に基づくスキンケア選びが可能に



株式会社アンズコーポレーション(本社:大阪市中央区、代表:山田 昌良)は、2022年11月19日(土)より、肌遺伝子検査キット「MY SKIN ID」、スキンケアブランド「アダート」を大阪の化粧品専門店「美スギ」(梅田地下街 コスメガーデン店、他12月より2店舗)にて販売開始します。



肌の美しさを保つために関連性のある遺伝子を検査することで、先天的に自分が持つ肌リスクを認知。

お客様のスキンケアに対する意識や価値観を変えるきっかけを提供することで購買の納得感を醸成し、化粧品専門店とお客様とのきっかけ作りや長期的なつながりを作りやすいサービスを提供します。









MY SKIN ID 公式HP:https://myskinid.jp/







化粧品専門店への集客拡大から他チャネルへの流出予防まで狙う



コロナ禍が続く一方でマスク着用の緩和や会食機会が増え、美容に力を入れるお客様も増加しています。

店頭カウンセリング活動の制限も緩和され、顧客とのコミュニケーションも拡大傾向に。



今まで、漠然とスキンケアを選ばれていたお客様に対して、科学的根拠を持つカウンセリングサービス(肌遺伝子検査+肌測定)を行うことで「より深く、より精度の高い」ご案内をすることが可能に。

化粧品専門店への集客拡大から、ECや他販売チャネルとの差別化につながります。





「生まれ持った肌リスク」と「今の肌状態」を知る2つのサービスのご提供



株式会社アンズコーポレーションでは、未来の美肌づくりのためには、まず「肌を知ること」という考えの元、

2つのステップをご用意。

「肌遺伝子検査」と「スマートスキンケア肌測定」を行うことで、科学的根拠に基づいてスキンケアをお選びいただけます。



生まれ持った肌リスクと現在の肌状態を掛け合わせることで、今と未来の肌へアプローチします。



■生まれ持ったリスクを知る「肌遺伝子検査」









株式会社アール・ワークス(代表:赤羽 僚亮)と共同して、最新の知見に基づいて選定した遺伝子多型を検査し、生まれ持った肌リスクを解析する肌遺伝子検査キットを開発。「MY SKIN ID」では「保湿機能」「シミ」「しわ」 に大きく関わる3つの肌遺伝子の状態を調べます。この3つの肌関連遺伝子を調べ、それぞれ3段階で評価。各評価を組み合わせることで生まれる27通りの分類から、生まれ持った肌リスクの傾向を判断します。

MY SKIN ID 公式HP:https://myskinid.jp/





■今の肌状態を知る「スマートスキンケア肌測定」







現在の自分の肌状態について6項目(「水分量」「皮脂量」「キメ」「透明度」「シミ」「黄ぐすみ」)を測定。年齢平均値との比較から肌状態を確認し、結果に応じて肌ダメージの要因と対策、改善に向けてどのようなケアが必要かアドバイスが可能に。





■店舗への集客・固定化、顧客満足度を高める3つのサポートをご用意









「肌遺伝子検査」と「スマートスキンケア肌測定」をお客様が受けられた後には、科学的根拠に基づいた美肌のための3つのサポートをご用意しています。



1)スキンケア提案

効果的な美容法※やお手持ちの化粧品との組合せをご案内。

※おすすめの美容成分・正しい使用量・肌に負担のない塗布法など



2)ライフスタイル提案

おすすめの栄養成分やレシピ、入浴法、睡眠、美容に関するツボなど毎日の生活から美しさを目指せるライフスタイルをご案内します。



3)季節ごとの継続サポート





肌遺伝子検査結果をふまえたカウンセリングやスマートスキンケア肌測定をもとにしたアドバイスを行うとともに、季節に応じたスキンケアをお伝えします。



長期的にお客様の肌に寄り添い、正しい選択、知識、使い方をお伝えすることで、 美容に対する意識と化粧行動そのものを変えるきっかけを提供します。





肌遺伝子検査キット MY SKIN ID 商品詳細



肌遺伝子検査キット MY SKIN ID 5,500円(税込)



<セット内容>

・ 検査の流れ 1枚

・ 検体採取用綿棒 1本

・ 解析申込完了証明書 1枚

・ サービス申込規約 1枚

・ 返送用封筒 1枚



▶ 検査から解析までの流れ

MY SKIN ID Web サイトにてアカウントを登録後、検体を採取。

記入済みの「完了確認証明書」と「検体採取用綿棒」の2点を返送用封筒に入れ、ポストにご投函いただきます。

解析期間は約3~4週間。解析終了後はメールでお知らせし、Webサイトマイページにて検査結果をご確認いただけます。





【開発者の声】 お客様のヒアリングを重ね、消費者インサイトに寄り添ったサービスを開発



長引くコロナ禍でお客様を取り巻く「スキンケア選び」の環境は、大きく変わりました。

自身の肌と向き合う時間が増えたからこそ、今の肌状態をより良く改善・維持することに関心が高まっています。



開発の際、特に力を注いだことは、お客様へのヒアリングやアンケート調査、デプスインタビューでした。

そこで印象的であったのは、有名ブランドのスキンケア化粧品を納得して購入され、ある程度の満足感を得ている方であっても、「SNSやクチコミ、たくさんある商品の中から、本当に自分に合ったスキンケアを選ぶことができているのか?」「本当に自分に合う商品は何か?」と口を揃えて仰っていることでした。



そこで弊社では、お客様ご自身の潜在的な肌のポテンシャルを知ることと、現在の肌状態を確認することで、「今と未来の肌のための新しいスキンケア選びの提案」ができるのではと考え、肌遺伝子検査とスマートスキンケア肌測定の2つの側面から行うサービスにたどり着きました。



販売チャネル選定にあたっては、複数の有力メーカー・ブランドを取扱い、お客様との関係性構築力ならびにカウンセリング力に優れた化粧品専門店こそが相応しいとの思いから、そこで最大限の力を発揮いただけるようなサービス・製品づくりができることをコンセプトに企画開発をいたしました。





お肌の悩みに対応しながら、今と未来の美肌を育むスキンケアブランド「アダート(Adatto)」を同時販売開始









生まれ持った肌リスクと現在の肌状態を科学的に測定した結果に基づいて、根拠を持ってお手入れのご提案ができるよう、一人ひとりの今と未来の美肌づくりに寄り添うスキンケアブランド「アダート(Adatto)」を同時販売開始。

Adattoは「最適」という意味を持つイタリア語に由来。

日々、乾燥や紫外線などを受けることによって生じる肌の『微弱炎症』に着目したスキンケアブランドです。



クレンジングからクリームまで全15商品をラインナップ。

一人ひとりのなりたい肌に導くために、モイストケア・ブライトケア・エイジングケア※それぞれに特化した3つのラインをご用意しました。

今の肌悩みと向き合いながらこの先のダメージにつながる負の連鎖を断ち切り、未来へとつづく美の連鎖へと導きます。



アダートの主力アイテムは、MY SKIN IDの検査結果とスマートスキンケア肌測定結果の組合せ432通りから最適のタイプを選定するサービスも備えています。



※年齢に応じたお肌のお手入れ



アダート 公式HP:https://adatto.jp/

アダート 公式Instagram:@adatto.official





株式会社アンズコーポレーションについて



社名である ands は and の複数形の造語。

我社を取巻くあらゆる方々と共に顧客に対して責任あるベストな仕事をイノベーティブに創造します。

それは「お客様への責任」・「製品への責任」・「役員・従業員としての責任」・「地域社会への責任」を果たすことが道しるべだと考えます。

「1人ひとりのお客様の心を豊かに、笑顔にすることを使命とする。それは、お客様がもっと自分を好きになるお手伝い。」を使命に今年で創業 62 年の歴史を刻みます。



【会社概要】

社名:株式会社アンズコーポレーション

本社所在地:大阪市中央区谷町九丁目3番7号中央谷町ビル

代表取締役:山田 昌良

事業内容:化粧品製造販売(ODM事業・訪問販売事業・リテール/EC事業)

設立:1960年7月

HP:https://www.ands.co.jp/company/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/19-14:46)