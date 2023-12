[THE FARM]

~12月16日には高橋 憲助氏壁画ライブペイント×HABITAプレミアムプレビューを開催~



株式会社ザファーム(本社:千葉県香取市、代表取締役:武田 泰明 以下ザファーム)は、千葉県香取市にある農園リゾートTHE FARM(以下 THE FARM)に、新スタイルのコテージ「HABITA(ハビタ)」を造設、12月20日より入室可能、12月13日より販売を開始いたします。

また販売開始を記念して12月16日(土)に「高橋 憲助氏壁画ライブペイント×HABITAプレミアムプレビュー(先行一般内覧会)」を開催いたします。







●きままな旅の、自由なすみか「HABITA」





これまでTHE FARMは東日本最大級のグランピング施設として、アウトドア・イノベーションサミットで6年連続アワード受賞し殿堂入りするなど、フルスペックサービスによる高い滞在満足度のご評価を頂戴してきました。いっぽう新しい流れとして「束縛されない、自由な旅」を求める世代が増えていることにも着目し、これまでとは違った、お客様自身が滞在を自由に設計することができ、なおかつ滞在満足度が高い新しいコテージスタイルをここに提案いたします。





例えばチェックイン、チェックアウトはスマートキー方式を採り、あとは滞在中の楽しみを多彩なオプションをネット上で選択していくだけで、全く人を介在することなくスマホひとつでプランを組み立てることができます。その楽しみとしてはBBQ、カフェモーニングサービス、野菜の収穫体験、ジップラインなどのアクティビティ、サウナのある天然温泉「おふろcafe かりんの湯」などTHE FARMで実績のあるコンテンツ利用が可能。それぞれの旅のタイムライン、そのときの気分に合わせて、ご自分自身で自由にチョイスをしていただけます。





名称である「HABITA(ハビタ)」は英語の「habitat(生息地)」「habitation(住居)」の由来ともなるラテン語「すみか」を意味します。到着したあとのんびりし、思い立ってHABITAから離れふと農園の散歩したくなるかもしれません。またすっかりHABITAに根を生やし、ただただペレットストーブの横でゆったり本を読みたくなるかもしれません。さらには、もうなにもしたくないかもしれません。HABITAはそんな自由で気ままなスタイルにお応えする新しい旅の「すみか」として、THE FARMのリピーター様はもちろんのこと、これまでアプローチできなかった層への訴求を目指してまいります。





●そこにいることが楽しくなるHABITA



外装はグレーを基調にしたモダンデザインの2階建て。開放的なテラスを大きく取り、大型ローテーブルが配置されゆったりくつろげます。





キーを開けてまず迎えるのが「ペレットストーブ」。揺らめく炎が温かなリビングに映えます。ペレットは環境に配慮した国産間伐材を使用。





1階は大型のダブルベッド2台、シャワー、トイレを完備のほか、最大の特徴としては室内に居ながらアウトドの空気感を楽しめる「土間」。先進的でもあり、いっぽうどこか昔の住まいを思わせるニュータイプリビングです。





階段を上がった2階はよりウッディな空間が広がり、そこには座るだけでぼーっとしてしまうようなリラックスクッションが配置されています。





プロジェクターとスクリーンで気になる動画を好きな時間に再生したり。最奥にはちょっとした秘密基地を思わせるロフトがあり、お子様のいらっしゃるご家庭であれば階段の上り下りとともに、このロフトにワクワクしながら楽しんでいるシーンが生まれることでしょう。







■THE FARM HABITA

全10棟 テラス(屋根付き)2階建て同タイプ

HABITA特設ページ https://creative.thefarm.jp/HABITA





■販売開始

12月13日(水)正午 上記URLから受付開始

入室は12月20日(水)より。





■高橋 憲助氏壁画ライブペイント×HABITAプレミアムプレビュー(先行一般内覧会)



ペインター/壁画家の高橋 憲助氏による壁画ライブペイントをご覧いただきながら、HABITAの一部を特別開放しスタッフがご案内するプレミアムプレビューを開催します。

日時:12月16日(土)11:00~16:00

場所:農園リゾート THE FARM 内 HABITA ※おふろcafeかりんの湯向かい

参加費無料

<高橋 憲助氏プロフィール>

ペインター/壁画家 1977年神奈川県横浜市生まれ。2005年頃より本格的に活動を開始。2012yokohama grassrootsにて、初個展を開催。その後、日本各地で個展やグループ展、音楽イベントでのライブペイントや、イラストなどの活動を経て、近年では壁画を中心に活躍の幅を広げる。代表作はJR横浜駅エキナカ・横浜吉田町・横浜曙町・横須賀・町田・八王子・Pow!Wow!Japan神戸・マカオ・名古屋・新潟県粟島等。アートワーク提供として神奈川県啓発事業・横浜開港祭、横浜ワールドポーターズ等。

Instagram:https://www.instagram.com/kensuketakahashi1977.art/





■株式会社ザファーム

2016年5月創業。千葉県に関東最大級のグランピング施設を有し、アウトドア・イノベーションサミットで6年連続アワード受賞し殿堂入りした農園リゾート「THE FARM(ザファーム)」の運営を行う。経営理念は「農ある暮らしをすべての人に」。新しいスタイルの手軽な農業体験・アウトドアの楽しみ方を提供。

https://www.thefarm.jp/





本社 :千葉県香取市西田部1309-29

会社名:株式会社ザファーム

代表 :武田 泰明

創業日:2016年5月26日

事業 :農園リゾート「THE FARM(ザ ファーム)」の運営

(グランピング、カフェ、貸農園、温浴施設、コテージ、アクティビティ、フランチャイズ事業の展開)



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/12-18:46)