インフォアの製品導入のコンサル支援を実施





株式会社ネットスターズ(本社:東京都中央区、代表取締役社長兼CEO:李 剛、以下「ネットスターズ」)は業界特化型クラウドカンパニーの米Inforの日本法人インフォアジャパン株式会社(東京都千代田区、以下「インフォア」)とアライアンスパートナー契約を締結しました。これにより、ネットスターズはIT及びコンサルティングサービスのプロバイダーとしてInfor Cloudsuite製品群のコンサルティング提供が可能になります。



インフォアの基幹システムはSaaSで提供されており、web技術が最大限活用されています。API等を通じた連携により、ネットスターズの既存サービスとの親和性が期待できるため、インフォアが従来より顧客基盤を持っているファッション業界や流通業界のほか、組立製造業や食品製造業のB to B to C 取引のデジタル支援の拡大にも寄与していくことができます。



ネットスターズはQRコード決済のパイオニア企業として日本のキャッシュレス化や、ミニアプリ等を通じてDX化を推進しております。本パートナー契約により、より多角的なサービス提供を行ってまいります。



写真左 インフォアジャパン代表取締役社長 黒塚明彦氏、右 ネットスターズ代表取締役社長兼CEO 李剛



■インフォアジャパン株式会社 代表取締役社長 黒塚明彦氏よりコメント

この度ネットスターズ様がインフォアのパートナーネットワークに参画いただいたことを心より歓迎いたします。ビジネス環境が大きく変化し、様々な企業が取引チャネルを多様化させている中、決済領域に深い知見を持つネットスターズ様との協業は、”業界特化型のInfor CloudSuiteソリューションによるビジネスメリットと変革をお客様に提供する” という可能性を新たに広げると期待しています。



■ネットスターズ 代表取締役社長兼CEO 李 剛よりコメント

世界をフィールドにサービスを提供しているインフォアとアライアンスパートナー契約を結べたことを大変うれしく思っています。我々はQRコード決済の推進を通じて、市場のキャッシュレス決済・DXに取り組んでおり、フィンテック企業として主に流通・小売企業に深い知見があります。今回のインフォアとの提携を通じて、これまでの知見に加えてお客様に求められるサービスを、よりよい形で提供できるよう一層取り組んでまいります。



■インフォア、インフォアジャパンについて

インフォアは、業界特化型のビジネスクラウドソフトウェアにおけるグローバルリーダーです。各注力業界向けに、業界特化の機能が網羅されたソリューションを展開しています。ミッションクリティカルなエンタープライズアプリケーションとサービスは、セキュリティおよびタイムトゥバリュー(Time-to-Value)の短縮により、持続可能な運営にメリットをもたらすよう設計されています。世界175か所以上の地域で6万社以上の組織が、インフォアの17,000人の従業員のサポートにより、ビジネスの目標を達成するよう取り組んでいます。また、Koch社の一員としての財務的な強みやオーナーシップ、長期的な視点は、お客様との永続的で有益な関係性の構築のための力となっています。さらに詳しくはhttps://www.infor.com/ (英語)をご覧ください。



インフォアジャパンは、米国インフォアの日本法人として、各種エンタープライズソリューションの販売、導入、コンサルティングを行っています。詳しくは https://www.infor.com/ja-jp/ をご覧ください。



■株式会社ネットスターズについて

2009年の創業以来ゲートウェイ事業を展開。2015年にQRコード決済サービス「WeChatPay」を代理店として日本に初めて導入。以降、国内外のQRコード決済サービスを店舗に一度に導入・管理できる「StarPay」サービスを展開。現在はStarPayの技術力を基盤に、多角的なサービス展開に取り組んでいます。

公式HP: https://www.netstars.co.jp/



