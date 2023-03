[KPG HOTEL&RESORT]

グラマラス(魅力的な)DAY(1日)を彩るフリーフローをリニューアル【ご宿泊者の方無料】



カトープレジャーグループ(東京本社/東京都港区・代表取締役兼CEO/加藤友康)のグランディスタイル 沖縄 読谷 ホテル&リゾートは3月より、ご宿泊者の方限定でお愉しみいただけるフリーフローサービス“GLAMDAY NEW Free-Flow”を開始いたします。











3月よりグランディスタイル 沖縄 読谷 ホテル&リゾートでは、ご宿泊者限定でお愉しみいただいておりました3階 CAFE LOUNGE CHILLAXでのラウンジサービスに加え、『龍ゴールド』や『古都首里』などの代表的な銘柄、読谷村の新泡盛『ZANPA TAKASHIHO』など40種類以上の沖縄泡盛銘柄を揃えたコーナーを3階 BAR ZANPAへ新設。沖縄の北部から南部、さらには離島の酒造所の名酒を取り寄せており、泡盛を通じて沖縄を巡ることができます。泡盛がお好きな方、泡盛の愉しみ方にご興味のある方、お気に入りの泡盛を見つけたい方にご満足いただける豊富なラインナップをそろえました。またフルーツパンチやカクテルなどのコーナーを新しくご用意し、サービスをリニューアルいたします。ドリンクをより一層ご堪能いただける洗練されたアミューズやスイーツとともに、沖縄のラグジュアリーステイを彩るプレゼンテーションをご満喫ください。



【GLAMDAY NEW Free-Flow】

Time 15:00 ~ 21:00 / everyday

Place CAFE LOUNGE CHILLAX、BAR ZANPA

*ご宿泊されるすべてのお客様に無料でご利用いただけます。



▶CAFE LOUNGE CHILLAX

・フルーツパンチ、カクテル、ビール、スパークリングワイン、ワイン、ウィスキー、ウォッカ、テキーラ、ラム、6種類のリキュール、コーヒー、紅茶、ソフトドリンク

・チーズ、ナッツ、スナック、生ハム、スイーツなど



▶BAR ZANPA

・40種類以上の沖縄泡盛銘柄

【泡盛のラインナップについて】

・沖縄本島・離島の様々な地域の酒蔵の泡盛

・泡盛3年、5年、7年、12年もの

*水割り、ロックはもちろん、シークヮーサーやコーヒーとMIXするローカルスタイル、ジンジャーエールやフルーツジュースとMIXするオリジナルスタイルなど様々なアレンジをお好みでお愉しみいただけます。

*水割り用に泡盛の仕込み水をご用意しております。







■愉しみ方



3階のBAR ZANPAやCAFE LOUNGE CHILLAXでお好きなドリンクを選んだら、JAZZが心地良く流れる店内のソファでゆったりと過ごしたり、「CHILLAX」から続く開放的なインフィニティプールのプールサイドで水平線を眺めたり。心地よいMorning Timeから、穏やかなNight Timeまで沖縄の時の流れに身を委ねてお過ごしください。





※)本サービス「GLAMDAY NEW Free-Flow」はご宿泊されるすべてのお客様にご利用いただけます。





―グランディスタイル 沖縄 読谷 ホテル&リゾート ご紹介―









◆まるで我が家のように心地よい隠れ家リゾート「グランディスタイル 沖縄 読谷 ホテル&リゾート」

-「沖縄を美しくしなやかに遊ぶ」-



那覇空港から車で北上して約55分、沖縄県読谷村にある全室54室の隠れ家的リゾート。客室は全室広々とした50平米以上のスイートタイプで、グレイッシュでシックな空間に木のぬくもりを感じるインテリアをしつらえました。鮮やかに広がる東シナ海の水平線を望むバルコニーのデイベットでは、心地良い朝日を浴びながら朝食を愉しんだり、足をのばしてサンセットを眺めながらお酒を嗜んだりと優雅でリラックスしたひと時を。美容グッズやテーブルゲームなどバリエーション豊かな無料のレンタルアイテムを取り揃えております。



沖縄の地が育んだ食材と沖縄料理の調理法に多国籍料理のエッセンスを加えた新しいスタイルの沖縄料理「MODERN OKINAWA」をお愉しみいただけるメインダイニング「RYUKYU DINING TASTE」、一年中ご利用可能な加温式のインフィニティプール、そしてプールサイドに続く「CAFE LOUNGE CHILLAX」が最高にシックな一味違う旅へと誘います。 ― 旅慣れたゲストも、遊んでよし、寛いでよし。ここは、違った愉しみを見いだせる大人のホテル。贅沢なくつろぎを愉しむラグジュアリーリゾートで皆様のお越しを心よりお待ちしております。



----------------------------------------------



【施設概要】

施設名 グランディスタイル 沖縄 読谷 ホテル&リゾート

/GLAMDAY STYLE HOTEL & RESORT OKINAWA YOMITAN

所在地 〒904-0325 沖縄県中頭郡読谷村字瀬名波571番1

URL https://glamdaystyle.jp/

電話番号 098-987-8300

FAX 番号 098-987-8304

CheckIN/OUT 15:00/11:00

階数 地上4階建て

客室数 全54室/3タイプ、

附帯施設

バーレストラン:RYUKYU DINING TASTE(62席)18:00~22:00

カフェラウンジ:CAFE LOUNGE CHILLAX(36席)7:00~23:00 (フードL.O.22:00/ドリンクL.O.22:30)

バー:BAR ZANPA(8席)15:00~21:00

その他:プール(加温式)、ショップ

駐車場 35台

開業日 2019年7月20日



----------------------------------------------



■カトープレジャーグループ(Kato Pleasure Group)について

「日本のレジャーをもっと楽しく!」をテーマに、ホテル・旅館・スモールラグジュアリーリゾート・公共リゾート・スパ・エンターテインメント・フードサービス等多岐にわたる事業を展開するトータルプロデュースカンパニーです。地の魅力を活かしたコンセプト、建築、インテリア、光、音、香り、食などを総合的にプロデュース。各専門分野に特化したクリエイターとコラボレーションをし、今まで日本になかった事業を多岐に亘りコングロマリットで開発。独自のマネジメントスキームを活かし、新しい価値の創造と収益を実現します。また各部門のスタッフは常にお客さまの視点に立ち、最高のホスピタリティマインドを持っておもてなしいたします。

公式H.P. https://www.kpg.gr.jp/



