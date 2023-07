[ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社]

ローデ・シュワルツはQualcomm Technologies, Inc.社と共同で、非地上系ネットワーク(non-terrestrial network:NTN)を介したNB-IoTのための包括的なテストを実施する予定です。これにより、3GPPリリース17規格に準拠したGSOおよびGEO衛星コンステレーションによる様々な動作モードを網羅した双方向IoT(Internet of Things)を正確に検証します。さらにMWC Shanghai 2023では、ローデ・シュワルツの展示ブースにお越しいただいた来場者に向けて、リリース17に対応したQualcomm Technologies社のNTN用IoTチップセットを活用した同試験ソリューションを実演紹介します。







ローデ・シュワルツはQualcomm Technologies社と協力して、非地上系ネットワーク(NTN)を介したNB-IoTテストを幅広く実施し、対地同期軌道(GSO)および静止軌道(GEO)コンステレーションを使用する衛星ベースのNTNに特有の多数の課題に取り組んでいきます。この試験セットアップがカバーする機能は主要なものだけでも、大きな遅延やドップラー効果にともなう時間および周波数の同期、低い信号対干渉および雑音比(SINR)、省電力メカニズム、衛星エフェメリス、GNSS情報の取得などがあります。



これらのテストはQualcomm Technologies社の最新NTN用チップであるQualcomm(R) 212SとQualcomm(R) 9205Sの検証ツールとしての役割を果たします。R&S CMW500ワイドバンド無線機テスタ1台で、R&S CMW500プロトコル・テスト・フレームワーク・シナリオと3GPPリリース17対応のR&S CMW NTN IoTプロトコル・イネーブラを活用でき、エンジニアはQualcomm Technologies社のNTN用チップを搭載したNTN NB-IoTデバイスを実際的な条件のもとで評価できます。また、このR&S CMW500ワイドバンド無線機テスタにR&S SMBV100Bと組み合わせてGNSS信号を生成し、GSOおよびGEO衛星基地局をエミュレートします。こうしてシミュレートしたGSO/GEO衛星ネットワークとのリアルタイムかつ総合的な接続を確立することにより、エンジニアは3GPPリリース17仕様に従って関連するシグナリング・テストとRFシナリオ・テストを実行可能です。



Qualcomm Technologies社のような革新的企業では、LPWA(Low Power Wide Area)チップセットに衛星接続オプションを統合して、衛星接続を介したIoTアプリケーション実現への道を率先して歩んでいます。特に非地上系ネットワークは陸・海・空にまたがるグローバルなカバレッジを大きく変革しつつあり、IoTアプリケーションにも途切れない接続性をもたらします。対地同期軌道(GSO)と静止軌道(GEO)の衛星によって安定した通信が保証されるため、難しい条件下でも性能とユーザー・エクスペリエンスが向上します。とりわけ農業や海運を含むロジスティクス分野、アセット・トラッキングなどは、いずれも広範なカバレッジや許容可能な遅延性、信頼性に大きく依存するため、こうした利点が欠かすことのできないものとなっています。



しかし、IoTデバイスの開発者はGSOやGEOといった衛星軌道によって異なる側面を理解しておかなければなりません。GSO衛星は、その見かけの動きとは違って地球の極のような高緯度をカバーしており、IoTの活用範囲を広げています。一方、地球に対して静止したGEO衛星なら、一定の地域で継続的にカバレッジが得られるため、常にIoTを接続しておくのに最適なうえ、アンテナ設計が簡単でコストも低く抑えられます。こうしたことから、適切な衛星軌道の選択が、IoTデバイスの性能や接続範囲に加え、全体的な技術経済性を最適化するためには非常に重要です。



ローデ・シュワルツは、衛星および宇宙産業におけるテスト・ソリューションの提供でリードしており、さまざまな衛星の打上げを通じた5G NTNの実現を可能にしています。衛星搭載機器や地上局、ユーザー端末の研究開発および製造試験から、通信リンクのモニタリングや保守にまで対応した包括的なソリューションをご提供しています。



ローデ・シュワルツで無線通信の市場セグメントを担当する副社長Alexander Pabstは次のように説明しています。「当社は、3GPP無線通信エコシステムや衛星および航空宇宙エコシステムに豊富な経験があり、新たに登場してきたNTN市場におけるQualcomm Technologies社のような業界をリードする企業に向けても、最適なソリューションを信頼できるかたちで提供できる基盤を持ち合わせています。そうした産業に深く根差した理解を活かして、5G NTN衛星および宇宙産業に固有のニーズを満たすカスタム仕様のテスト・ソリューションでパートナー企業の皆様と協力できるのをとても光栄に考えています」。



また、Qualcomm Technologies, Inc.社の製品マネージメント担当副社長Vieri Vanghi氏も次のように述べています。「ローデ・シュワルツとは長年にわたって緊密な協力関係にありますが、今回、当社Qualcomm TechnologiesのIoT-NTNソリューションが3GPPリリース17に準拠しているのを検証するためにも、ローデ・シュワルツのシミュレーション・ツールを利用でき大変満足しています。両社の専門技術を組み合わせることで、Qualcomm 212SやQualcomm 9205S SoCのインテグレーションを行っているOEMメーカーの皆様は、クラス最高レベルの低電力性や規格準拠のソリューションの強みを活かして、急速に発展を遂げている分野においても優れたパフォーマンスを達成できます」。



Mobile World Congress Shanghai 2023が展示会場Shanghai New International Expo Centre(SNIEC)で開催されますが、その小間番号N1.B70のブースにおいて、ローデ・シュワルツとQualcomm Technologies社は、 3GPP リリース17に対応したQualcomm Technologies社のGSOおよびGEO NTN用IoTチップセットを採用したローデ・シュワルツの3GPP NTN向け最新テスト・検証ソリューションを実演紹介します。



ローデ・シュワルツの無線通信テストについて、詳しくはhttps://www.rohde-schwarz.com/wirelessをご覧ください。



