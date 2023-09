[株式会社FUWARI]

スクリーンショットを撮ってNFTを作り出そう!誰でも簡単に遊べて、NFTがもっと身近になる、全く新しい仕組みのカジュアルゲーム!



株式会社FUWARI(本社:東京都千代田区、以下、FUWARI)が、自社が運営するNFTマーケットプレイス「HINATA」と連携したNFTゲーム「Tales of MushRace ~ きのこ戦記」の正式サービスを、2023年9月23日より開始することをお知らせいたします。





初心者やライト層が遊びやすいNFTゲームを目指して







「Tales of MushRace ~きのこ戦記(以下、マッシュレース)」は、実在のキノコをモデルにした個性豊かなキャラクターたちが縦横無尽に走り回る横スクロールランゲームです。



最新技術であるNFTに気軽に触れて、カジュアルに楽しめるようデザインされています。NFTゲームとはブロックチェーン技術がベースとなっている新世代のゲーム形態です。ゲームタイトルによっては「遊びながら稼ぐ(Play To Earn)」ことができることから、若者を中心に強い注目を集めています。一方で、稼ぐことが目的になってしまい、利益の衝突からファンコミュニティ内でトラブルが起きてしまったり、ゲームで使用するNFTの購入に仮想通貨が必要なケースが多く、口座開設の手間やガス代(仮想通貨取引で発生する手数料)の負担が大きいなど、初心者が気軽に楽しめるとは言えない状態でした。



今回発表されたマッシュレースはゲーム初心者でも気軽に楽しめるゲームデザインを目指して制作されました。



HINATAでは、法定通貨(日本円、米ドル)の決済に対応しており、仮想通貨取引所で仮想通貨を購入せずに、クレジットカードやpaypalで購入が可能です。NFTの購入に仮想通貨が不要ということです。そのため、仮想通貨に関連するデメリットはすべて排除されています。



また、本ゲーム内で撮影されたスクリーンショットはNFTアートとして価値を持つ可能性があり、「遊びながら稼ぐ(Play To Earn)」の要素はありますが、NFT化に条件をつけることで制限し、ゲームプレイの主目的にならないよう配慮されています。



NFTとゲーム分野の関わりは、今後もっと多様化していくと考えられます。私たちHINATAは、NFTを日常的で身近なものにすることを目標に、今後もゲーム分野でのNFT技術の支援も取り組んでまいります。



NFTゲーム「マッシュレース」の特徴









【スクリーンショットがNFTアートになるかも!】

マッシュレース最大の特徴は、あなたのゲームプレイがNFTアートになる可能性があることです!マッシュレースでは、各MAP内に4つの撮影ポイントがあり、ポイントに接触すると撮影画面に切り替わります。360°回転やズーム機能を使って、おもしろショットを狙おう!



9月下旬からゲーム公式X(旧Twitter)でプレイするために必要なキャラとアイテムの無料プレゼントイベントをたくさん開 催する予定です!



さらに、10月にはマッシュレース内で撮影したフォトコンテストを月に1度、開催する予定です。コンテストに 入賞したスクリーンショットは、ゲーム内で使用可能なNFTアートとして授与されます!



イベント情報は公式Twitterから発信しています。

https://twitter.com/mushrace



【豪華声優陣によるキャラクターボイス】

マッシュレースに登場する5キャラクターのCVを担当する豪華声優陣を発表!





ポルチーノ:渕上 舞



[ 代表作 ]

ガールズ&パンツァー (西住みほ)

ドキドキ!プリキュア (四葉ありす / キュアロゼッタ)

暗殺教室 (潮田渚)







アンズリーナ:古谷 静佳



[ 代表作 ]

日常 (東雲なの)

マケン姫っ!(水屋うるち)

アイドル事変 (加賀谷しおん)







タマニータ:桃園 りえる



[ 代表作 ]

嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたい (グラシェンカ)

デスティニーチャイルド (北方のクベーラ)









ホッコリーノ:白石 稔



[ 代表作 ]

涼宮ハルヒの憂鬱 (谷口)

新劇場版 頭文字D (武内樹)

蒼穹のファフナー (近藤剣司)







テングタケ:土師 孝也



[ 代表作 ]

SPY×FAMILY (ドノバン・デズモンド)

世紀末救世主伝説 北斗の拳 (トキ)

ハリー・ポッター (セブルス・スネイプ)





【仮想通貨を使わず遊べるNFTゲーム!】

マッシュレースと連携するHINATAは、法定通貨(日本円、米ドル)決済対応のNFTマーケットプレイス。

そのため、アカウント登録後すぐにNFTが購入できて、すぐに遊べます!

ゲーム内で使えるNFTはすでに先行販売を開始しています。



【推奨環境】

NFTマーケットプレイスHINATAのアカウント登録(必須)

Microsoft Edge、Google Chrome





「Tales of MushRace ~ きのこ戦記」ゲームサイト

https://mushrace.com/



マッシュレースNFT販売ページ

https://hinata-nft.com/creators/mushrace

※ゲームアイテムの販売開始は9/23 12:00~



マッシュレース概要

https://www.official.hinata-nft.com/mushrace/



マッシュレース 公式ストーリー(Note版)

https://note.com/mushrace/





【ゲーム開発会社】

社名 Crico株式会社

所在地 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-17フェニックスビル7F

設立 2013年1月11日

事業内容 ゲーム・アプリ等のコンテンツ開発

グラフィックス・アニメーション・シナリオ制作

HP:https://crico-japan.com/





NFTマーケットプレイス「HINATA」





「全てのクリエイターに陽の光を」をモットーに、ありとあらゆるクリエイティブを応援するNFTプラットフォーム。

また、NFT技術をより身近な、リアルに紐づいた存在として活用することを目標としております。



デジタルアートやイラスト、写真などを販売するだけではなく、特集記事やクリエイター同士のコラボ企画など、クリエイター様の活躍を支援する取り組みを積極的に行っています。

また、NFTとして扱われることの多い画像コンテンツ以外にも、ホテルの会員権や結婚証明書など枠にとらわれない多彩多様な企画を打ち出しており、マーケットプレイスとは別の技術提供や業務提携のお話も多くいただいております。

無限の可能性を秘めるデジタルの世界を通じて、今後もクリエイターとユーザー、全ての人間とNFTとの楽しく魅力的な付き合い方をご提案していきます。



■NFTマーケットプレイス「HINATA」:https://hinata-nft.com/



▼事例

・NFTを利用したデジタルパンフレット(https://www.official.hinata-nft.com/plumchowder-ot/)

・NFT結婚証明書(https://www.official.hinata-nft.com/wedding-nft/)

・リゾートホテルNFT会員権(https://www.official.hinata-nft.com/voyan-resort-fuji-yamanakako/)



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/06-18:46)