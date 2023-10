[BRUNO株式会社]

インテリア雑貨およびライフスタイル商品の企画/開発/販売を行うBRUNO株式会社(本社:東京都新宿区、代表:森正人)は、“毎日を旅するように暮らす”大人のためのトラベルブランド「MILESTO(ミレスト)」より、女性らしさと上品さを兼ね備えたPunto&Lineaシリーズから、移動シーンに合わせて持ち方を選択できる3WAYソフトキャリー1型を10月16日(月)に発売いたします。







Punto&Linea(プント・エ・リーネア)シリーズとは







“「punto=点」と「linea=線」で世界を結ぶ”という意味が込められた同シリーズ。

“毎日“をシンプルに、自分らしく過ごす女性に寄り添います。

洗礼されたシルエットとテキスタイルが印象的なシリーズです。



MATERIAL





表面には汚れに強いTPU加工を施した、CORDURA(R)ポリエステル生地を採用。メンテナンスが簡単で、強度も高いのが特徴。

洗練された女性らしい持ち姿を叶えます。



※左からグレージュ、ブラックの 2 色展開



SOFT CARRY POINT





旅行移動時の持ち運びに便利

前面ポケット付き3WAYソフトキャリー



1. ショートトリップに最適な機内持ち込みサイズ&移動時も便利な3WAY仕様。



約2~3泊の旅行に最適な容量約39.5Lで、機内持ち込みが可能。移動シーンに合わせてキャリー、手持ちのボストンバッグ、ショルダーバッグとして最適な使い方をセレクトできます。





2. スマートな収納をサポートするファスナーポケットを前面と背面に搭載。



前面のL字ファスナーポケットには13インチのPCが収納可能。背面のファスナーポケットには手帳などの小物が収納できます。

※収納寸法は参考値です。PCの機種によって対応しない場合がございます。





3. 荷物整理をスマートにする小分けポケットを採用。



メインルームの内側には小分け用ポケットを配備。溢れがちな荷物もすっきり整理できます。



LINE UP





Punto&Linea ソフトキャリー





発売日 2023年 10 月 16 日(月)

商品名 Punto&Linea ソフトキャリー

価 格 ¥23,100(税込)

カラー グレージュ、ブラック

サイズ W350×H510×D200mm

材 質 表:ポリエステル、裏:ポリエステル、付属:牛革

容 量 約 39.5L

重 量 2.4kg

付属品 ショルダーストラップ(全長:1,240mm)



旅行や出張の移動シーンに合わせて、持ち方を選択できる3WAY仕様のソフトキャリー。キャリー、手持ちのボストンバッグ、付属のショルダーストラップを取り付けてショルダーバッグとしての使用も可能。

買い物や帰省などの荷物が多くなりがちな日常使いまで、スマートな移動をサポートしてくれます。



※本商品は一部牛革、コバ塗りを使用しております。汗や雨等で濡れた場合に衣服との摩擦により、素材によっては衣服に色移行する場合があります。明るい色味(白色系)の衣服との組み合わせは十分にご注意ください。

※縫製製品のため、サイズはおおよその値となります。

※防水生地を使用しておりますが、完全防水を必要とする用途には適しておりません。



MILESTO(ミレスト)について





MILESTO(ミレスト)



”毎日を旅するように暮らす”大人たちへ心地良い旅支度を提案します。

旅するように、暮らしたい。ミレストと。

はじめて訪れる街 ビジネストリップ お気に入りのカフェへの道のり

旅は私たちの日常の中にいつも在る。

ON も OFF も、どんな瞬間も寄り添う

機能性と普遍的なデザインで、自分らしくいられる心地良さ

"Standard" "Relax" "Borderless"

こころ躍る、旅へ出よう。



【MILESTO オンラインショップ】https://bruno-onlineshop.com/MILESTO/

【MILESTO Instagram】@milesto.jp(https://www.instagram.com/milesto.jp/)

【MILESTO X】@MILESTOjp(https://twitter.com/MILESTOjp)



