2023年12月8日(金)~12月10日(日) の3日間限定ショップ



合同会社ピースユー(本社:東京都千代田区、職務執行者:藤瀬公耀)が運営する日本最大級のライブコマースアプリ「Peace You Live」(以下「ピースユーライブ」)は、2023年12月8日(金)~12月10日(日)に、有楽町マルイ2階の「concept shops」内にて、ピースユーライブ初のポップアップショップ『Peace You Live Shop』を期間限定で出店します。







『Peace You Live Shop』とは





・ピースユーライブが、アプリ内イベントを勝ち抜いた3名のライバーを対象にオフラインでの販売機会を提供する新形態のポップアップショップ



・各ライバーの販売している商品に加えてポップアップショップ限定品など自ら選定した商品を店頭販売しながら、同時にライブコマースの実施も予定※



・日頃からピースユーライブのライブコマースを通して交流するライバーとライブ購入者にオフラインで交流する機会を創出





※営業時間内一部での実施を予定しており変更となる場合がございます

『Peace You Live Shop』概要





店舗名:Peace You Live Shop

期間:2023年12月8日(金)~12月10日(日)

営業時間:11:00~20:00

場所:東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町マルイ2F concept shops内

最寄り駅:JR有楽町駅より徒歩5分

ライバー&商品紹介







ライバー名:aile 店頭販売予定:12月8日 ~12月10日11:00~20:00

紹介URL:https://web-app.peaceyoulive.com/profile?userId=vAV7T8mShqQfBXR8qfWsUhjP6du2

販売予定商品:usedブランド品を中心にセレクト



ライバー名:jima 店頭販売予定:12月8日11:00~18:00 / 12月9日12:00~17:00

紹介URL:https://web-app.peaceyoulive.com/profile?userId=IY7HMH0aUAeHlF4tAUauYII33wA2

販売予定商品:アパレル、コスメを中心にセレクト



ライバー名:はつぴよ 店頭販売予定:12月8日11:00~20:00

紹介URL:https://web-app.peaceyoulive.com/profile?userId=XZ2DgdcLPUh3fo1AcqW9P1aKjaC2

販売予定商品:コスメを中心にセレクト

出店背景





ピースユーライブは、日本最大級のライブコマースアプリとして、常にライバーの皆さまには「楽しく売れる」、ライブ購入者の皆さまには「楽しく買える」プラットフォームであることにこだわりを持ち、両者の目線を大事に運営して参りました。

今回の出店は、『Peace You Live Shop』を通して、日々オンラインで楽しんでいただいているユーザーの皆さまの“つながり”を深め、「楽しく売れる・買える」環境をさらに強固に実現すべく、決定しました。各ライバーにとっては大型商業施設内での出店によって、より多くの方々に知っていただける機会となり、また、ライブ購入者の皆さまには、通常のライブコマースでご購入いただいている商品をライバーから直接購入できる貴重な機会になると考えております。ぜひ、期間限定の『Peace You Live Shop』にお越しいただき、通常のライブコマースとは異なるピースユーライブをお楽しみください。

「Peace You Live」とは







「ピースユーライブ」は、ECとライブ配信を組み合わせたライブコマースアプリです。2020年9月のサービス開始から急速に成長を続け、約3年間で流通総額は40億円以上、ライブ視聴時間は200万時間に達し、延べ4,000人以上のライバーが登録しています。販売されている商品ジャンルは、アパレルやコスメ、食品、雑貨など多岐にわたる、日本最大級のライブコマースアプリです。



公式HP:https://peaceyoulive.com

公式Webアプリ: https://web-app.peaceyoulive.com/

Instagram:https://www.instagram.com/peaceyoulive

X(旧Twitter):https://twitter.com/peaceyoulive

本件に関するお問い合わせ





合同会社ピースユー ライブコマース事業担当

問い合わせURL:https://peaceyoulive.com/contact/

合同会社ピースユー





会社名:合同会社ピースユー

本社所在地:〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-13-2 第一生命日比谷ファースト21階

代表社員:株式会社いつも

職務執行者:藤瀬 公耀

事業内容:ライブコマースフリマアプリ「ピースユーライブ」の企画・開発・運用



