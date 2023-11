[Cloud 9]

AIカメラレンタルサービス事業を手掛ける株式会社Cloud9では、”第2回インターナショナルチャレンジカップ in 鎌倉”を1月に鎌倉市のみんなの鳩サブレースタジアムにて開催することをお知らせします。





2024年1月5日,6日の日程で鎌倉市のみんなの鳩サブレースタジアムにおいて「第2回インターナショナルチャレンジカップ in 鎌倉」を開催いたします。

本大会は「古都鎌倉から世界へ!」を合言葉に「子供たちが実際に世界を肌で感じ、選手として大きく成長することを願う」という主旨のもと、株式会社Cloud9、一般社団法人鎌倉スポーツコミッション、鎌倉インターナショナルFCはじめ、多くの皆様のお力添えのもと開催の運びとなりました。

第2回インターナショナルチャレンジカップ in 鎌倉の優勝チームはスペイン・マドリードで2024年3月に開催されるMadrid Youth Cupに招待されます。

海外で、サッカーで競い合うだけでなく、交流を通した選手一人ひとりが成長する体験機会としていただきたいと願っています。







第1回大会の様子

https://youtu.be/NAvE5CQqDfs?si=T66Ij50xbINFnEhD













AIカメラVeo2 を用いて動画撮影を行い、プレー分析やデータ活用の面からジュニア世代のDX化を進めることにもチャレンジいたします。





ゴールデンエイジと言われるU-12年代の子どもたちが、こうして世界へつながる大会に参加することは子ども達にとって大きなモチベーションになり、成長機会となります。

大変お忙しいとは存じますが、本気で世界大会を目指して戦う選手達の熱いプレーをぜひご取材いただき、日本中にこうした世界を目指す子ども達への機会提供の場が広がるためのきっかけとしていただければと思います。















※ご取材にご来場いただく際は、お手数ですが事前にご連絡いただけますと幸いです。

ー大会概要ー

名称:インターナショナルチャレンジカップin鎌倉

主催:インターナショナルチャレンジカップin鎌倉 実行委員会

開催地:みんなの鳩サブレースタジアム(〒247-0063 神奈川県鎌倉市梶原634-1)

開催日時:2024年1月5日(金)~6日(土)

参加チーム数:12チーム

参加費 無料

参加資格 U-11

特設サイト:https://kamakurainterchalenge.1web.jp/#contents





ーお問合せ先ー

インターナショナルチャレンジカップin鎌倉 実行委員会

お問合せは下記よりお願いいたします

運営事務局:杉之尾

suginoo@kamanura-inter.com

080-3080-5781

https://kamakurainterchalenge.1web.jp/contactus.html#contents







◆ AIカメラ「Veo」について

AIカメラ「Veo」は、試合を自動で追尾撮影、編集・分析まですべて自動で行います。さらにゴールシーンなどのハイライト場面を自動抽出、データの管理や共有も手軽に行うことができます。この「Veo」の導入により、練習や試合の風景をチームで分析・共有することで、今後の課題や改善点を共通認識することができます。これにより、チームメンバー一人ひとりの「認知力」が向上し、日頃の練習や試合において、早くて正確な判断力を養うことが期待できます。





Cloud9は、“テクノロジーの力でスポーツをアップデート“をメインコンセプトとして、AIカメラが可能にするプレーの記録や分析により、スポーツを楽しむ全ての人たちへ、今までにはなかった成長と感動をお届けしていきます。

■会社概要

会社名:株式会社Cloud9

代表者:北村 良平

所在地:東京都豊島区南池袋2-18-9マ・シャンブル南池袋603号

HP:https://cloud9-jp.net/



