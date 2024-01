[日本和装ホールディングス株式会社]

日本和装ホールディングス株式会社(東証スタンダード上場/証券コード2499、本社:東京都港区)は、新イメージキャラクターに起用したモデル・俳優の冨永愛さん出演のテレビCMを1月8日より全国で放映します。







この春限定で、日本和装から従来の着付け教室とは大きく異なる「お試し3回無料着付け体験コース」が誕生します。

これまでにもお試し体験はありましたが、基本的には1回のみ。皆さまに着付けの楽しさを十分感じていただくには物足りないのではないか?と考え、業界でも例を見ない3回という無料体験をご用意しました。1回では駆け足になってしまうことも、3回ならゆっくり、じっくり体験いただけて、誰でも気軽に参加しやすい回数だと考えています。



CMでは、冨永愛さんが和太鼓とセッションをするかのように、美しいポージングを披露しながら「お試し3回無料着付け体験コース」をご紹介。

「日本和装史上、最高のきっかけ」「三日坊主の人も大歓迎」「通わなくて正解だったかも」など冨永さんの印象的なメッセージが、きものを着てみたくてもあと一歩踏み出せなかった方たちの背中を押します。

全国放映中のテレビCMをはじめ、冨永さんのさまざまな表情に引き込まれる4種のWeb CMも公開中です。



■CMは公式サイトからご視聴いただけます。

https://www.wasou.com/cm/









■卒業生と講師も出演!

CM内の着付け体験シーンには実際の卒業生と講師も出演し、リアルな笑顔で花を添えてくださいました。撮影のメイキング動画も公開中です。

https://youtu.be/oC2LeXqKBxM





■お試し3回 無料着付け体験コース

きものに触れて楽しむ、3回の特別な体験をご用意。カリキュラム内に販売会はなく、3回で「超簡単らくらく着付け」のノウハウをお伝えします。体験に必要な最低限の着付け小物は無料で貸し出し、きものや帯も教室または自宅レンタルがあるので、手ぶらでの参加もOK。

2024年2月上旬より順次、全国425教室で開催します。継続して習いたい方は体験コース終了後、受講料無料の「超簡単らくらく着付け教室」に通うことも可能です。

https://www.wasou.com/lp/



■テレビCM概要

・タイトル:「きっかけ」篇/「忙しいあなた」篇/「三日坊主」篇

・放映開始日:2024年1月8日~

・放映地域:全国(一部地域を除く)

・出演:冨永愛さん



■冨永愛さん着用のコーディネート

きものは、能登の海藻で地染めし、草木染めを施した能州紬に、銀糸を織り込んだ繊細な逸品。大胆な構図が目をひく袋帯は、光沢ある黒地の緞子に麹塵(きくじん)の糸を使って織り上げました。光があたると線描の花が浮き上がりいっそう華やかになります。きものと帯の調和が美しい、印象的なコーディネートです。





協力:きもの=井上/能州紬(絲藝苑・上島洋山監修)、帯=となみ織物/麹塵染



【冨永愛さん プロフィール】

モデル、俳優。1982年神奈川県生まれ。15歳でモデルデビュー、17歳でNYコレクションにて世界ランウェイモデルとしてもデビュー。以後、世界の第一線でトップモデルとして活動しながら、テレビ、ラジオ、司会など多岐にわたり活躍。俳優としてテレビや映画にも出演し、2023年のNHK「大奥」では時代劇に初挑戦したことが大きな話題に。

2001年第45回FECモデルオブザイヤー、2012年内閣府Profiles of “Passion without borders” Japanese、2019年VOGUE JAPAN Women of Our Timeなど受賞歴多数。

また2020年に「冨永愛 美の法則」、2022年に「美をつくる食事」(いずれもダイヤモンド社)など著書も発表し、唯一無二のキャリアを持つスーパーモデルとしてクリエイティブな活動を展開。



2011年に国際協力NGO公益財団法人ジョイセフアンバサダー、2020年パリ・ファッションウィーク・オフィシャルアンバサダー、2021年相模原市名誉観光親善大使に任命されるなど、社会貢献活動や日本の伝統文化を国内外に伝える活動でもメッセージを発信し続けています。





■会社概要

日本和装ホールディングス株式会社

事業内容 きものや帯の販売仲介業。全国で無料の着付け教室を展開(卒業生21万8,000名超)、2024年春は「お試し3回無料着付け体験コース」を全国425教室で開催。

本社所在地 東京都港区六本木6-2-31六本木ヒルズノースタワー5F

代表 代表取締役社長 道面 義雄

上場区分 東証スタンダード市場(証券コード2499)

URL https://www.wasou.com



企業プレスリリース詳細へ (2024/01/08-10:46)