Qookka Entertainment Limitedが株式会社コーエーテクモゲームスの歴史シミュレーションゲーム『三國志13』のIPを使用し、同社監修の下で開発されたスマートフォン向けゲームアプリ『三國志 真戦』。同ゲームは、2022年12月7日(水)から2023年1月9日(月)まで、株式会社ダンダダン(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:井石裕二)が運営する、ギョーザ居酒屋「肉汁餃子のダンダダン」とのコラボキャンペーンを開催することをお知らせいたします。ギョーザ居酒屋「肉汁餃子のダンダダン」は、株式会社NATTY SWANKYホールディングスの子会社である株式会社ダンダダンが全国で運営しております。









いよいよ年の瀬も迫り、この一年間、『三國志 真戦』で奮戦してきた君主の皆様は、それぞれどんな思い出を作ったのでしょうか。この度、『三國志 真戦』は、「肉汁餃子のダンダダン」とコラボして、君主の皆様を労うコラボメニューを実現しました!君主の皆様にはぜひお店に訪れていただき、『三國志 真戦』での思い出とともに、料理を堪能してください!もし、お店で偶然に盟友やライバルに出会えたら、それもまたきっと『三國志 真戦』のことで話の花が咲くのでしょう。





【コラボメニュー】



●真戦のサワー三種or謎酒魏・蜀・呉の代表色にちなんで作り上げたサワー三種と、全てが謎の謎酒(なぞしゅ)がお楽しみいただけます。

販売価格:935円(税込、サワー三種 / 謎酒共通)



●ダンダダン真戦セット

メインディッシュの「肉汁焼餃子」と、「葱レバー」「柚子キャベツ」「大蒜と大蒜の芽のしょうゆ漬け」「うずらの味玉」のうちの2品をご自由に選んでいただけます。

販売価格:1,650円(税込)



【実施店舗】



●東京都(2店舗)

肉汁餃子のダンダダン 新宿店

肉汁餃子のダンダダン 錦糸町店



●埼玉県(2店舗)

肉汁餃子のダンダダン 川口店

肉汁餃子のダンダダン 所沢店



●千葉県(1店舗)

肉汁餃子のダンダダン 本八幡店



●神奈川県(2店舗)

肉汁餃子のダンダダン 野毛店

肉汁餃子のダンダダン 向ヶ丘遊園店



●大阪府(1店舗)

肉汁餃子のダンダダン 大阪梅田店



●福岡県(2店舗)

肉汁餃子のダンダダン 大名店

肉汁餃子のダンダダン 小倉店



コラボメニューの他にも、嬉しいプレゼントが盛りだくさんございます!



【特製カードの贈呈】

以上の店舗で、『三國志 真戦』と「肉汁餃子のダンダダン」のオリジナルメニューを注文された方には、特製カードと豪華交換コードを贈呈します!



【Twitterキャンペーン】

Twitterでも嬉しいキャンペーンを開催する予定です!

『#ダンダダン真戦』のタグでコラボメニュー画像を投稿した方に、抽選でアマゾンギフト券をプレゼントいたします!



最後に、コロナ感染拡大防止の視点から、君主の皆様が店にご来店の際に、手指消毒、会話時のマスク着用、大声での会話の自粛などのご協力を平にお願い申し上げます!



それでは、コラボ期間中に心より君主の皆様のご来店をお待ちしております!



◆『三國志 真戦』とは



『三國志 真戦』は、Qookka Entertainment Limitedがコーエーテクモゲームスの監修の下で開発したスマートフォン向けゲームアプリです。「三國志」シリーズ原作の遊び方をしっかりと継承しています。



本作では、「策略で公平な対抗」と「リアルな戦場ルール」という2大革新ポイントを実現することで、プレイヤーは誰とでも公平に戦うことができます。プレイヤーが選択した戦略と戦術の優劣が、如実に戦闘結果に反映されるため、「課金すれば強くなる」というゲームデザインはありません。リアルな戦場環境では、臨機応変な頭脳が何よりも重要とされています。さあ、三国乱世を生き残り、己の知略で頭角を現せ!



百万マスにも及ぶ超巨大マップで千軍万馬が激突!無数の英傑達がこの三国志の大地に集い、天下の覇権を巡り堂々会戦!“真”の戦略と策略の真髄を体験できる、シーズン制戦略シミュレーションゲーム。



シリーズのユーザーも初めての方も、ぜひ本作『三國志 真戦』で、リアルな三国志戦場を体験してみてください!



▼ゲームダウンロード

App Store : https://apps.apple.com/jp/app/id1524742294

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qookkagame.sgzzlb.gp.jp



▼公式情報サイト

公式サイト : https://sangokushi.qookkagames.jp/

公式Twitter: https://twitter.com/ShinSen_SGS

公式Discord: https://discord.gg/shinsen



(C)Qookka Entertainment Limited.All Rights Reserved.

(C)Shanghai TCI Network Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C)KOEI TECMO GAME SCO., LTD .All right sreserved.



