[株式会社heart relation]





株式会社heart relation(本社:東京都渋谷区、代表取締役CCO:小嶋陽菜)が運営するビューティブランド「Her lip to BEAUTY(ハーリップトゥビューティ)」は、ホイップクリームのような新感覚テクスチャーでうるおいが持続する「リッチハンドクリーム」を2022年12月26日(月)より公式オンラインストアで新発売いたします。



また、公式オンラインストアでの発売に先駆け2022年12月21日(水)より、コンセプトストアHouse of Hermeと、イセタン ミラー 東京ミッドタウン日比谷店にて開催予定の期間限定ポップアップショップにて先行発売いたします。





とろけるテクスチャーでうるおいを閉じ込める

至福の香りのハンドクリーム。

Her lip to BEAUTYのセンスを閉じ込めた特別なハンドクリーム。象徴的なヌードパールの香りとともに、独自のホイップクリームテクスチャーで手指をケアします。スピーディになじんでうるおいを閉じ込めるため、ベタつくことなくすぐにシルクのような艶やかな手指に。美容液のようなレシピにこだわり、5種の植物オイル*1と海藻エキス*2、2種のペプチド*3などの美容成分が、乾燥ケア、肌荒れケア、エイジングケア*4のすべてを叶えます。



POINT01:自分自身を慈しむ、至福の香りとテクスチャー





Her lip to BEAUTYのコンセプト「Self Care=Self Love」を、外出先やお仕事中など、どんなときにも叶えられるよう、自分自身を大切にする感覚にこだわりました。特に、ふわふわと肌に消えていくようになじむ、新感覚のホイップクリームテクスチャーは、プロデューサーの小嶋陽菜が思い描く理想に届くまで長い時間をかけたものです。ヌードパールの香りは微細な粒子をオイル成分に閉じ込めているため、肌になじませるたび香りがはじけるフレッシュな構造。時間がたってもほのかに香る持続性に優れています。



POINT02:ベタつかないのにうるおいが続く「矛盾保湿」

リッチなしっとり感が続くのに表面はさらさらという、矛盾する保湿メカニズムを実現しました。肌がもともと持っている「うるおいを産生する力」に着目し、サポートする保湿成分を配合することで、塗布した瞬間だけではなく、その後もしっかりと肌内部(角質層)からうるおいが続いていく設計に。その分皮膜感のある成分や油分を減らし、ベタつきや油浮きのようなストレスを回避。すぐにスマホやタブレット、書類などを触っても快適です。



POINT03:美容液レベルの本質ケアで未来まで美しく

リッチハンドクリームは、日常的に酷使されダメージを受けやすい手指のケアを、その場しのぎのものにしません。角質層のうるおいを未来へ持続させるため、セラミド、ヒアルロン酸、コラーゲンの生成に着目した海藻エキス*2と2種のペプチド*3をブレンドしました。しなやかな所作を生むハリとツヤのためには、ロータスエキスと5種の植物オイル*1を配合し、エイジングケアを。さらにアルコール等による肌荒れを防ぐ成分*5が、手指をすこやかに整えます。



*1 オプンチアフィクスインジカ種子油、バオバブ種子油、アルガニアスピノサ核油、アボカド油、オリーブ果実油 *2 サガラメエキス *3パルミトイルトリペプチド-5、トリフルオロ酢酸テトラデシルアミノブチロイルバリルアミノ酪酸ウレア *4年齢に応じたケア *5 グリチルリチン酸2K





“NUDE PEARL” FRAGRANCE

Her lip to BEAUTYのなかで高い人気を誇るヌードパールは、普遍的に愛されるパールに、Her lip toが理想とする女性像を重ね合わせた気品のある香り。可憐な甘さのあるティーローズやキャラメルをベースに、温もりとスパイシーさのあるアンバーやブラックペッパー、神聖なクラリセージをツイストしています。誰にでも好かれる雰囲気のなかに意外性が見え隠れする、奥行きのある魅力を表現した香調です。



TOP/ライム キャラメル ブラックペッパー

MIDDLE/クラリセージ シナモンロール ティーローズ パチョリ キャラメル レモンティー

LAST/キャンディ フローラルローズ ムスク アンバー





MESSAGE FROM HARUNA KOJIMA

Her lip to BEAUTYのハンドクリームが欲しいというリクエストを、以前から多くいただいていました。開発に長い時間がかかってしまいましたが、納得できるものがようやく完成!とろけるような心地よいテクスチャーとヌードパールの香りで、自分自身をいたわり、大切にしてあげてほしいです。肌の本質にアプローチする高い保湿効果で、手指がつややかに見えるのも嬉しいポイントです。



<商品概要>





商品名: RICH HAND CREAM(リッチハンドクリーム)

価格:2,300円(税込)

公式オンラインストア発売開始日:2022年12月26日(月)

先行発売開始日:2022年12月21日(水)コンセプトストアHouse of Herme/イセタン ミラー 東京ミッドタウン日比谷店 期間限定ポップアップショップにて数量限定発売



<Her lip to BEAUTY(ハーリップトゥビューティ)とは>

Self Care=Self Love

自分だけの私を知ること。



Her lip to BEAUTYでは

自分に向き合う時間の大切さをテーマに

“触れていたくなる肌”、そして

“好きな香りを纏う”ことに着目してきました。



肌は最もパーソナルなものであり、

自分に興味を持つきっかけとなります。

そして、香りは自己表現のひとつであり、

自分自身を癒すことにも繋がるのです。



自分基準で美しい、

自分基準で心地いいと思えること。



外見だけでなく、質感や香りまでもトータルで演出する。

それがHer lip to BEAUTYです。



公式サイト:https://herlipto.jp/pages/brand-beauty

公式Instagram:https://www.instagram.com/herliptobeauty/



<代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール>

小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日

株式会社heart relation創業者

代表取締役CCO(Chief Creative Officer)



AKB48 1期生として13年間在籍。

同グループ卒業後、ファンとの新しいコミュニケーションの形を模索していた流れから、自身のライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。国内外トータルフォロワー数949万人を超えるSNS( Instagram・Twitter・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED)等でも積極的に情報を発信。自身のセンスを活かし設立したHer lip toは、新しいライフスタイルをトータルで提案するブランドとして成長を続けている。





<商品のお貸し出し、ご掲載に関するお問い合わせ>

株式会社heart relation Her lip to BEAUTY PR担当:玉田

メールアドレス:press@heartrelation.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/16-16:46)