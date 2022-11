[株式会社ビーアット]

セカンドコレクションはスウェット4種類、11月13日より発売開始



株式会社ビーアット(本社:東京都渋谷区、代表取締役:土井地博)は、“発掘・掛け算・物語”をコンセプトに東京からまだ見ぬカルチャーを生み出す同社のプロジェクト「BE AT TOKYO」が、株式会社abemaTV(本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤田晋)が新しい相撲の楽しみ方やその魅力をする番組『ABEMA大相撲LIVE』と手を組み、日本相撲協会の公式グッズをプロデュースしたことを発表いたします。「BE AT TOKYO」の強みである“若者層を取り込むカルチャーの創造力”を伝統ある大相撲と掛け合わせることで、日本相撲協会の公式グッズに新たな価値を生み出し、従来の大相撲ファンだけではなく、若者により身近な競技興行にすることを目指します。この度、2022年9月に続くセカンドコレクションの発売が11月に決定いたしました。





2022年11月13日(日)より発売するセカンドコレクションでは、スウェットを4型リリースいたします。今回も現横綱の照ノ富士、大関の正代や貴景勝、関脇の御嶽海のみならず、人気イケメン力士として有名な一山本、炎鵬、宇良などをモデルとして起用。前回好評だったラップTに引き続き、BE AT TOKYOらしいユーモアと、現役力士や大相撲へのリスペクト溢れるコラボレーションとなっています。





●シネマポスター風スウェット(遠藤、若隆景、一山本)









●両国国技館イラストスウェット









●モノトーン力士スウェット(照ノ富士、正代、御嶽海、貴景勝)









●力士フェイスアッププリント(琴ノ若、炎鵬、宇良、翔猿)









【発売場所】

BE AT STUDIO HARAJUKU(ラフォーレ原宿6F)

福岡市 新天町北通りコクミンドラッグ前

BE AT TOKYO オンラインショップ(https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-beattokyo/)



【発売日】

2022年11月13日(日)

※点数に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。



【特設WEBページ】

https://be-at-tokyo.com/projects/event/10874/



■株式会社ビーアットとは

2020年に始動した「BE AT TOKYO(ビー アット トーキョー)」 。ビームスの「目利き力」「カルチャーの創造」、フロウプラトウの「実装力」「リアルとオンラインを横断したクリエイティブ」といった、両社がもつオリジナリティの高いノウハウを相互に活用し、これからの世界に相応しい「全ての表現者が創造することによって生きていける社会」の実現を目指して設立。



■ABEMAとは

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、国内唯一の24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約20チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1(※)を誇り、総エピソード数は常時 約30,000 本以上を配信。ほかにも、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間に囚われることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイス、Nintendo Switchなどで、場所に囚われることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。さらに、月額960円のABEMAプレミアムに登録すると、限定コンテンツの視聴や「動画ダウンロード機能」「見逃しコメント機能」など「ABEMA」の全ての機能が利用でき、「ABEMA」をよりお楽しみいただけます。(※)2022年1月時点、自社調べ





■会社概要

社名:株式会社ビーアット

設立日:2021年1月8日(金)

代表:代表取締役 /土井地博

所在地:東京都渋谷区神宮前3-24-5 4階

資本金:¥10,000,000

事業内容:メディア事業/企業・クリエイターとのコラボレーションによる製品開発および販売事業/コンテンツ企画、制作/クリエイター支援

WEBサイト:https://be-at-tokyo.com/

Instagram:@be_at_Tokyo

Twitter:@BE_AT_TOKYO



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/07-22:16)