[株式会社グッドイートカンパニー]

シーズナルライン1周年を記念し、「感謝」をテーマにパッケージイラストのデザインをリニューアル



株式会社グッドイートカンパニー(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長CEO:楠本修二郎)は、クラフトジンブランド『HOLON(ホロン)』( https://holongin.com/ )にてシーズナルラインの2022/23 冬限定フレーバー「HOLON SEASONAL 冬<蜜柑>」の予約販売を開始したことをお知らせいたします。また、これに合わせて、シーズナルライン1周年を記念し「感謝」をテーマにパッケージイラストのデザインをリニューアルしました。













商品の背景



『HOLON』は、“ととのえる”時間に寄り添うクラフトジンブランドです。ニューノーマル時代の多様なアルコールの楽しみ方へのニーズに応えるべく、「心と身体の調和」をテーマに、ストレスや疲れを抱えやすい現代人にやさしい、9種の東洋のハーブやスパイスを調合しているのが特長です。香り豊かな味わいを保ったまま口あたりのよさを引き出すため、ジンとしては低いアルコール度数(約35~40度)に仕上げています。



季節の移ろいに合わせた心身の養生に着目し、2021年12月にスタートしたシーズナルラインでは、養生や薬膳の基本となる自然哲学の「五行思想」をベースに、旬の素材や養生で使われるボタニカル食材を蒸留。季節や気温の変化に伴う心身の健康に寄り添うラインナップでHOLON独自の世界観を表現しています。これまで、冬・春・夏・秋にそれぞれ限定フレーバーを発表し、累計約4,000本以上を販売してきました。





冬の新商品について



新たに予約販売を開始する「HOLON SEASONAL 冬<蜜柑>」は、スモーキーさのなかにやさしい柑橘の香りを感じる冬らしい装いの風味である「蜜柑」を基調にしたジンです。



和歌山県湯浅市の善兵衛農園の温州蜜柑の皮をキーボタニカルに、焦がしたローズマリーやクローブを加えたスパイシーな香りを楽しめます。温州蜜柑は紀州有田で古くから作られ、長く親しまれてきた蜜柑です。温暖な気候と急峻で水はけの良い段々畑で育まれた濃厚な味わいが特徴で、「陳皮(みかんの皮)」としても良質です。陳皮は胃腸を温めて消化を助ける働きがあると言われており、晩秋から冬にかけて心身を整える薬膳食材として重宝されてきました。そんな冬の養生に使われる素材をふんだんに使い丁寧に時間をかけて蒸留した、寒い季節にぴったりなお酒です。











パッケージデザインについて



このたびHOLONではシーズナルライン1周年を記念し、「感謝」をテーマにパッケージイラストのデザインをリニューアルする運びとなりました。日々暮らしのなかで感じる「豊かさ」のひとつとして、「季節のうつり変わりに感謝するこころ」を表現。仏教において「知恩」と呼ばれる、「身の回りの物事に感謝し当たり前の日常に改めて意識を向ける」という姿勢を提案します。







<商品概要>





名称:HOLON SEASONAL 冬<蜜柑>

容量・価格:



レギュラーボトル(500ml): 5,400円 (税込)

ミニボトル(200ml)2本セット ( HOLON SEASONAL 冬<蜜柑>、ORIGINAL) :4,200円(税込)





販売開始日:2022年12月12日 ※12月22日より順次発送予定

注文方法: オンラインショップ( https://holongin.com/ )にてご注文ください

主なボタニカル:蜜柑 (皮) 、ローズマリー、クローブ、メース、コブミカンの葉、ジュニパーベリー、リンデン、ハマナス、アンゼリカルート、マーガオ、シナモン、パンダンリーフ











<おいしい召し上がり方>

割りものの比率は、希釈時に10%前後になる目安となっています。お好みで調整してお楽しみください。





WITH TONIC ジン&トニック



HOLON 1:トニックウォーター 3~5

グラスを氷で満たし、HOLON SEASONAL 冬 <蜜柑>→ トニックウォーターの順に注ぎ、軽く混ぜて完成。コブミカンの葉などのハーブを手のひらで叩いて添えて。柑橘感の引き立つ美味しい飲み方です。





WITH GINGER ALE 蜜柑ジュース割



HOLON 1:蜜柑ジュース 3(オレンジジュースでも代用可)

グラスを氷で満たし、HOLON SEASONAL 冬 <蜜柑>→ 蜜柑ジュースの順に注ぎ、軽く混ぜて完成。何層にも重なるみかんの味わいをお楽しみいただけます。





WITH GINGER ALE ジン・バック



HOLON 1:ジンジャエール 3~5

グラスを氷で満たし、HOLON SEASONAL 冬 <蜜柑>→ ジンジャエールの順に注ぎ、軽く混ぜて完成。ほのかにスパイシーで甘みのある味わいで冬らしいカクテルをお楽しみいただけます。







■クラフトジンブランド『HOLON(ホロン)』 https://holongin.com/

『HOLON』は、“ととのえる”時間に寄り添うクラフトジンブランドです。ストレスや疲れを抱えやすい現代人にやさしい東洋のハーブやスパイスなど9種類のボタニカルを調合。心と身体の調和をテーマに、その味わいを保ったまま口あたりのよさを引き出すため、ジンとしては度数の低い約35~40度ほどに仕上げており、炭酸水などで割るとアルコール度数およそ5~7%ほどで楽しめるのが特長です。ブランド名『HOLON』は、古代ギリシア語の「全体と部分の調和」を意味する言葉に由来しています。クラフトジンとそれを楽しむ時間を通して、心と身体の調和に寄り添う存在でありたいという想いを込めています。



【GOOD EAT COMPANYについて】

「GOOD EATをつなぐ」をビジョンにかかげ、日本の食を愛する、すべての人の思い・体験・技術を未来につなぎ、世界中へ拡げることを目指しています。食産業のエコシステムの構築に向けた第1弾サービスとして、2021年1月に食のコミュニティ型EC「GOOD EAT CLUB」のβ版サイトを立ち上げ、2021年7月に本格サイトをオープンいたしました。



▼主要事業

1:食のエモーション・コマース(EC)事業

名店の味の再現や匠の技を活用した商品、参加型プログラム、新しい食体験を企画開発し、それらをストーリーと共に販売するオンライン上の「小売」を展開。



2:食のオフラインコミュニティ事業

日本中の食の知恵・技術などを融合した新しい店舗やコミュニティの創造、及び、エモーション・コマースと連携したメニューと体験の開発。



3:食のプロデュースやDX支援事業

日本の食の知恵を活用したビジネスプランの企画開発、及び、外食店舗へのキャッシュレス・スマホオーダーなどの普及、オンラインとの連携を含めた食産業のDX支援。



【会社概要】

会社名:株式会社グッドイートカンパニー

代表者:代表取締役社長CEO 楠本修二郎、代表取締役副社長COO/CFO 忍足大介

所在地:東京都渋谷区神宮前5-27-8 LOS GATOS 2F/3F

資本金:1,000万円(2021年2月28日時点)

設立日:2019年10月7日(始動:2021年1月21日)

主な事業内容:食品のEC事業、飲食店舗の企画運営事業・コミュニティ事業、食の企画開発事業・DX支援事業



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/12-18:16)