カメラ1台でセッティングを変えず、分析用の赤外線撮影と記録用の可視光線撮影が可能



OMデジタルソリューションズ株式会社(代表取締役社長 兼CEO:杉本 繁実)は、赤外線を使った調査、研究に最適なデジタルアーカイブ向けIRカメラ「IRシステム(Infrared rays Record&Research System)」を2023年6月15日から 日本国内の法人・個人事業主のお客さま向けにOMDS Business Store(URL: https://biz.om-digitalsolutions.com/)で受注開始いたします。







今回発売する「IRシステム」は、小型軽量で高画質のOM SYSTEMのミラーレス一眼カメラ 「OM-D E-M1 Mark III」と「OM-D E-M1X」 の受光感度を赤外線領域まで拡大させ、大掛かりな機材では難しい場所での調査・撮影に最適な、フットワークの良い赤外線カメラです。付属のマグネット着脱式フィルターキットを用いることで赤外線撮影と通常撮影(可視光線撮影)の切り替えを簡単に行うことができます。また、ワークフローを解説したユーザーズガイドを付属し、赤外線を使った調査、研究を強力にサポートするコストパフォーマンスに優れたカメラシステムです。



※すべての製品にUSERS GUIDE IR、Magnetic IR Filter Kit、深度合成早見表付きスケールが付属

※OMDS Business Storeへの会員登録、ならびに利用規約への同意が必要となります。



▪主な特長

1. 小型軽量なOM SYSTEMの特長を生かし、大掛かりな機材では難しい場所での調査・撮影に最適な、赤外線領域まで対応したミラーレス一眼カメラ

2. 高精細な赤外線撮影が簡単に実現できる小型軽量システム

3. 付属のMagnetic IR Filter Kitを装着することで赤外線撮影と通常撮影での比較撮影が簡単に可能

4. デジタルアーカイブのワークフローを説明したユーザーズガイドを付属し、作業効率向上に貢献



▪発売の背景

赤外線カメラは、歴史的価値のある発見や様々な調査、検査業務に活用されています。その一方で、赤外線カメラはコストが高く、機材としても大掛かりとなるため、調査や研究が進まないという課題があります。このような課題を解決すべく、小型軽量で高画質なOM SYSTEMのミラーレス一眼カメラの特長を生かした赤外線カメラとワークフローを分かりやすく解説したユーザーズガイド、さらにフィルターの交換が簡便なマグネット着脱式フィルターキットをセットにしたハイコストパフォーマンスなカメラシステム「IRシステム」を開発いたしました。

OMデジタルソリューションズは、調査、研究用途に特化したカメラシステムなどを通して、文化教育領域の課題解決に貢献してまいります。



【表面が黒化している木札を撮影した事例】





主な特長の詳細

1.小型軽量なOM SYSTEMの特長を生かし、大掛かりな機材では難しい場所での調査・撮影に最適な赤外線領域まで対応したミラーレス一眼カメラ

「IRシステム」は、小型軽量、手持ちでの撮影を強力にサポートする手ぶれ補正機構、防塵・防滴・耐低温などの耐環境性能を備えたOM SYSTEMのミラーレス一眼カメラをベースに、受光感度を赤外線領域まで拡大(下図)。スタジオなどでの赤外線撮影だけでなく、洞窟内や仏閣内の狭小空間など、さまざまな環境でもフットワーク良く赤外線撮影が可能なカメラシステムです。





2.高精細な赤外線撮影が簡単に実現できる小型軽量システム

最大8000万画素の撮影ができるハイレゾショット機能を搭載。カメラ内で画像処理を行うため、簡単に高精細な赤外線画像を得ることができます。さらにカメラのカスタムモードにあらかじめハイレゾショット機能が登録されているため、カメラの操作に不慣れな撮影者でも迷わず設定が可能です。



3.付属のフィルターキットを装着することで赤外線撮影と通常撮影での比較撮影が簡単に可能

赤外線撮影に使用するIRフィルターに加えて、可視光線撮影が可能なUV/IRカットフィルターを付属。マグネット着脱式フィルターを採用することによって、撮影セッティングしたままの状態で、簡単にフィルターの交換ができ、比較撮影の作業効率が大幅に向上します。







4.デジタルアーカイブのワークフローを説明したユーザーズガイドを付属し、デジタルアーカイブ作業の大幅な効率化を実現

赤外線撮影やパソコンからカメラを操作して撮影を行うテザーモード撮影のワークフローを解説した「ユーザーズガイドIR」を付属。無償ソフトの「OM Capture」と「OM Workspace」を連携して使用することで、デジタルアーカイブや調査・研究の大幅な効率化を図ることができます。





▪製品、付属品





▪注意事項

・「IRシステム」は撮影時にご使用いただくフィルター、レンズ、光源などの環境に大きく影響を受けるため、その性能は現状有姿で提供させていただきます。

・「IRシステム」は博物館、美術館、研究機関など専門機関向けモデルのため、個人利用を目的とする一般のお客さまへの販売はございません。OMDS Business Storeでのみ販売いたします。

・ご購入に際しては使用条件等を規定した「購入条件確認書」の締結が必要となります。





OMデジタルソリューションズ株式会社について

OMデジタルソリューションズ株式会社は、光学・精密・デジタル映像技術を核に、多くの賞を受賞してきたデジタルカメラをはじめとする映像・オーディオ製品、サービス、ソリューションを提供しています。当社は、オリンパス株式会社の映像事業を前身とし、お客様によりよい製品を提供するために設立された新会社です。80年以上にわたるモノづくりで培われた技術、製品、サービス、ブランド、そして文化を継承し、これからも新たな製品の開発に常に挑戦し続け、デイリーユースからプロユースまで、幅広いお客様に高性能・高品質な製品を提供してまいります。



ソリューション事業について

自社の持つ技術資産を活用し、「見る」「聞く」「残す」「伝える」「活かす」を軸にしたビジネスソリューションの提供を通じ、法人のお客さまの課題解決と価値共創に取り組み、持続的な産業や文化の発展に貢献してまいります。



OMDS Business Storeについて

デジタルカメラ、ICレコーダーなどの情報デバイスや、レンズ、双眼鏡などの光学機器を取り揃え、法人、個人事業主、自治体での研究、開発、調査、検査など業務に活用できる製品を販売します。

URL: https://biz.om-digitalsolutions.com/



本リリースに掲載されている社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。







Introducing the IR SYSTEM: a digital preservation solution tailored for research and investigation utilizing infrared light imaging.



Tokyo, Japan, June 15, 2023 - OM Digital Solutions Corporation (President and CEO: Shigemi Sugimoto) is pleased to introduce the IR SYSTEM, an Infrared Camera for Digital Preservation, designed to cater to research and investigation needs with its infrared light imagery capabilities.



The IR SYSTEM is high performance Infrared Camera that takes advantage of the OM SYSTEM imaging product's compact, lightweight, and high image quality features. Starting on June 15, 2023, it will be available for purchase at the “OM Digital Solutions Business Store”, catering specifically to corporate and business customers in Japan.



