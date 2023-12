[株式会社 THE COACH]

株式会社THE COACH(本社:東京都渋谷区、以下THE COACH)は、2023年11月1日付で経営体制を変更し、創業者である小林かなが代表取締役に復帰したことをお知らせいたします。





新経営体制











株式会社THE COACH





THE COACH(TM)は、人や組織の内的な成長と向き合うコーチングカンパニーです。オンラインコーチングスクール「THE COACH Academy」、コーチングサービス「THE COACH Meet」、法人向け「THE COACH for Business」、教育領域「THE COACH for Education」を提供しています。



【各サービスサイト】

THE COACH Academy:https://thecoach.jp/

THE COACH Meet:https://thecoach.jp/meet/

THE COACH for Business:https://biz.thecoach.jp/



【会社概要】

会社名:株式会社 THE COACH

所在地:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-19-1渋谷オミビル4F

設立:令和1年(2019年)11月20日

Mail:support@thecoach.co.jp



公式note:https://journey.thecoach.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/thecoachjp

公式Instagram:https://www.instagram.com/thecoachinc/



