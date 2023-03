[CIC Japan合同会社]

95件の応募の中から最優秀賞、優秀賞、そして、審査員特別賞として、経済産業省産業技術環境局長賞、NEDO賞、CIC Tokyo会長賞が選ばれました。



2023年3月8日、CIC Tokyo(本社:東京都港区虎ノ門、職務執行者: Timothy Rowe、以下「 CIC」)は国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」という。)と連携し、ESG領域の研究開発型スタートアップや研究者を対象としたピッチコンテスト「ESG TECH BATTLE 2023 powered by NEDO」を開催しました。合計95件の応募の中から選ばれた15名のファイナリストがピッチし、最優秀賞、優秀賞、そして、審査員特別賞として、経済産業省産業技術環境局長賞、NEDO賞、CIC Tokyo会長賞が決定しました。







ESG TECH BATTLE 2023は、NEDOが2021年度に新たに創設した、プレシード・シード期の研究開発型スタートアップ、研究者、起業家のためのピッチコンテストの第2弾です。対象は環境エネルギー分野を中心としたESG関連領域で、合計95件の応募があり、書類選考を通過した国内外の15名のファイナリストが2023年3月8日にCIC Tokyoでピッチバトルを繰り広げました。現地では展示会も開催され、現地には80名近い方にご参加いただき、オンラインでは300を超える方にご視聴いただきました。会場は熱気に包まれ、注目度の高いピッチコンテストとなりました。



【受賞者発表】

5名の著名な審査員による厳正な審査の結果、以下のファイナリストが受賞者に決定しました。





<受賞者一覧>





[最優秀賞] 中野 佑紀 氏 / 広島大学 博士課程後期

[優秀賞] 水野 優 氏 / 広島大学病院 眼科専門医

[優秀賞] 亀井 潤 氏 / AMPHICO CEO

[審査員特別賞] 経済産業省産業技術環境局長賞 出本 哲 氏 / 株式会社Gaia Vision 共同創業者

[審査員特別賞] NEDO賞 木村 俊介 氏 / 株式会社TOWING 取締役COO

[審査員特別賞] CIC Tokyo会長賞 立岩 健二 氏 / 株式会社アジャイルエナジーX 代表取締役社長







<最優秀賞 中野佑紀 氏>



2013年3月に広島大学にて修士(理学)を取得。化学メーカーに就職し、電子デバイス・半導体業界の研究開発と技術営業・事業開発に従事。2021年9月に関西学院大学経営戦略研究科にて経営管理修士(専門職)を取得。21年10月より広島大学(博士課程後期)に在席し、起業準備中。

[広島大学] 広島大学の研究成果である革新的メモリ材料「単分子誘電体」の社会実装を目指した研究開発型スタートアップを設立予定。超高密度・高速処理を実現する不揮発メモリの開発により、超低消費電力コンピューティングを実現する。事業内容は単分子誘電体の製造・販売及びデバイス開発。各種機能性材料の分析・評価サービスの提供。



<中野佑紀氏 受賞コメント>

本日は私は絶対優勝するんだという気持ちでここにこさせていただきました。素材分野や材料分野はなかなか日の目をみない、注力されない分野でこのように受賞できたことは非常に光栄です。なかなか長い道のりではありますが、我々も負けずにしっかりと日本の科学技術に貢献していきたいという強い気持ちでこれからしっかりとがんばっていきたいと思います。広島からスタートアップを作り盛り上げていこうという地方からの熱い気持ちもありますので、ぜひともご支援のほどよろしくお願いいたします。



各受賞者の詳細やコメント、審査員からの講評の詳細はこちら:https://jp.cic.com/news/press/esgtechbattle2023-winners/





【ファイナリスト】

上記の入賞者に加えて、95件の応募の中から以下の9社が書類選考を勝ち上がったファイナリストとして登壇しました。各ファイナリストの詳細はこちら:https://jp.cic.com/news/event/esg-tech-battle-2023-finalists/



<ファイナリスト一覧(登壇順)>





伊藤 光平 氏 / 株式会社BIOTA 代表取締役

葦苅 晟矢 氏 / 株式会社エコロギー 代表取締役

Surinder Singh 氏 / Relyion Energy Inc. CEO

亀井 潤 氏 / AMPHICO CEO

Hilla Shaviv 氏 / Gals Bio Ltd CEO

北村 もあな 氏 / Floatmeal CEO

木村 俊介 氏 / 株式会社TOWING 取締役 COO

中野 佑紀 氏 / 広島大学 博士課程後期

川谷 光隆 氏 / Innovare株式会社 CEO & Founder

関 大吉 氏 / 株式会社aiESG CEO

水野 優 氏 / 広島大学病院 眼科医

立岩 健二 氏 / 株式会社アジャイルエナジーX 代表取締役社長

林 誠之 氏 / AZUL Energy 株式会社 取締役副社長&COO

坂井 洋平 氏 / ユビ電株式会社 プリンシパル

出本 哲 氏 / 株式会社Gaia Vision 共同創業者





【審査員】





<審査員一覧>





竹内 純子氏 / U3イノベーションズ合同会社 共同代表

梅澤 高明 氏 / CIC Japan 会長/A.T.カーニー株式会社 日本法人会長

八木 信宏 氏 / 京都大学イノベーションキャピタル株式会社/京都大学産官学連携本部 支援・投資委員 投資第一部長

田中 謙司 氏 / 東京大学大学院工学系研究科 技術経営戦略学専攻 准教授

Fariza Abidova 氏 / Trusted 株式会社共同設立者&CEO、SOPHYS 株式会社創業者



審査員からの総括やコメントはこちら:https://jp.cic.com/news/press/esgtechbattle2023-winners/



