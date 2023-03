[株式会社アールシーコア]

3/12(日)11:00~19:00 会場:代官山「BESS MAGMA」(代官山 徒歩7分/旧山手通り沿い)



3月12日(日)、ログハウスNo.1*の「BESS(ベス)」(株式会社アールシーコア/東京都渋谷区神泉町 代表取締役:二木浩三)の旗艦店「BESS MAGMA」にて、「BESS GREEN FESTIVAL」を開催します。

*2021年4月~2022年3月国内シェア57%、国土交通省「丸太組構法建築確認統計」より(株)アールシーコア算出





あらゆる合理性、スピードが求められる時代でも人間の豊かな感性を大切にしたい。好きという感性はきっと暮らしを豊かにする――。

BESS GREEN FESTIVALは、「好き × 暮らし」をテーマに、食・健康・モノづくり・アートなど各分野で活躍するライフスタイル・クリエイターによる祭典。感性を刺激する体験をお届けします。



舞台となるBESS MAGMAは、“「住む」より「楽しむ」”をスローガンに、暮らしをとことん「楽しむ」文化を日本に広げる住宅ブランドBESSの家の展示場。一般的には”良し悪し”で選ぶことの多い「家」を、”好き嫌い”で選ぶことをよしとする提案しているBESSの家には、感性を刺激する仕掛けがたくさんあります。



そのBESSの家々を舞台に、好きを大切にするライフスタイル・クリエイターたちが出店します。

感性を刺激する体験をぜひお楽しみください。



■開催概要

日時 3月12日(日) 11:00~19:00

会場 BESS MAGMA (代官山 徒歩7分/旧山手通り沿い 東京都目黒区青葉台1-4-5)

https://magma.bess.jp/



■出店ブース一覧

「COUNTRY LOG」

心と体が満たされる食の体験として、長野県小諸市で農ライフアンバサダー、タレントとしても活躍する武藤千春氏の手がける「農ライフブランド ASAMAYA」、3代目・4代目としてリンゴ生産に特化した 農業を営む専業農家「SUN OF THE SMITH」がつくるハードサイダー、長野県佐久郡の山奥でこだわり焙煎をするアナログな暮らしを体現する「AMANA COFFEE」が出店。



「程々の家」

溶けないアイス 葛 きゃんでぃやフルーツ大福で、話題沸騰中のギャル女将こと六代目女将 榊萌美氏の手掛ける埼玉県桶川市の「五穀祭菓 をかの」が出店。



「WONDER DEVICE」

世界的人気を誇るBook folding and origami creatorの「D.Hinklay」によるBook foldingなどのワクワクする体験、「AndVoid -アンドボイド-」によるパラコードを使った実用的かつ遊び心のあるアイテムづくりを提供。



「G-LOGなつ」

日々の疲れやストレスを解消して、五感を研ぎ澄ませるべく、4名のヨガ講師達がワークショップを展開。

(12:00~13:00/14:00~15:00/16:00~17:00/18:00~19:00) ※各部先着10名様



ログ小屋「IMAGO」

人気フォトグラファーMomoko Maruyama によるBESSの家々の擬人化をコンセプトにしたフォト作品の展示など感性を刺激する盛り沢山な体験をお届けします。



広場

「BESS」ブースでは、焚火を眺めて、ゆったり非日常を体験したり、子どもや女性でも簡単にできる、薪割りに挑戦できます。BESSの家についての質問、カタログのご希望も承ります。









〔BESS(ベス)とは〕



“「住む」より「楽しむ」”をスローガンに、暮らしをとことん「楽しむ」文化を日本に広げる住宅ブランド。ログハウスをはじめ6シリーズの個性的な木の家で、外とつながる、自然とつながる暮らしを提唱。全国に単独展示場「LOGWAY」を展開し、非日常を日常に取り入れた暮らしを体感する場の提供とともに、暮らしを楽しむ文化創造を目指しています。





〔BESSの家 ラインナップ〕





〔株式会社アールシーコアとは〕

人の感性を大事にしたマーケット創造を目指し、“「住む」より「楽しむ」BESSの家”を事業展開しています。経済合理性や文明偏重にならず、日本的価値観を伴って文化を大切にした事業創造を目指します。



●BESSの家 ホームページ

https://www.bess.jp/

●株式会社アールシーコア ホームページ

https://www.rccore.co.jp/



