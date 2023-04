[SANU]

セカンドホーム・サブスクリプションサービス「SANU 2nd Home(サヌ セカンドホーム)」を提供する株式会社Sanu(本社:東京都中央区/代表:福島 弦)は、2023年4月19日に新たな法人向け会員制宿泊サービス「SANU 2nd Home for Business」を正式リリース、7月にご利用を開始する1次枠の申し込み受付を開始します。今後「SANU 2nd Home for Business」は、SANU 2nd Homeの拠点が拡大するにつれて順次募集枠を増やし、「都市から自然へ繰り返し通い、生活を営む」ライフスタイルを通して、健やかで創造的な働き方の選択肢を広げていきます。









ビジネスをドライブする革新的なアイデアは

四角いオフィスの中でも

住み慣れた自宅でもなく

五感への刺激あふれる自然の中でこそ生まれる

SANUはそう信じます



自然の中で出会うインスピレーションを働くすべての人へ



SANU 2nd Home for Business ホームページURL:https://2ndhome-lp.sa-nu.com/forbusiness







サービス開始背景:自然をもっと多くの人へ。





「Live with nature. 自然と共に生きる。」をミッションに、人と自然が共生する社会の実現を目指し、2021年11月より月額5.5万円で自然の中にもう一つの家を持つ、セカンドホームサブスクリプションサービスSANU 2nd Homeの運用を開始。「日常的に自然と触れ合い、身近に感じることで、自然を好きになり大切に思う人が増えてほしい」という想いから始まったサービスは、コロナ禍を背景に大きな反響を得ながら、個人会員向けに「都市と自然を繰り返し行き来し、生活を営む」新たなライフスタイルを提供してきました。



そしてこの春には滞在拠点が10拠点61室(5月時点)に広がり、夏以降は一宮・那須をはじめ新エリアへさらに展開。各地に広がるSANU 2nd Homeを通して、土地ごとに異なる自然と触れ合う機会を提供します。

そうした自然との接点を一個人のユーザーに留めず、より多くの人に届けるため、法人を対象としたサービスを新たに開始しました。











コロナ5類移行へ、出社と在宅のハイブリッド型だけでない、ウェルビーイングな働き方がビジネスを推進





コロナ禍により社会に浸透した在宅勤務化は、働き方・暮らす場所の変化など生き方の選択肢を広げました。この変革を支えたテクノロジーの進化は、これまで人が担ってきた仕事内容・質に変化を起こし、人工知能などの技術が進化すると共に創造性を必要とする仕事が求められていくことが予想されます。



一方、コロナ5類移行も間近になり、出社勤務をコロナ前の水準へと戻す動きも見受けられるようになりました。しかし、これからの時代においてはコロナ禍以前の働き方ではなく、より洗練され効率的な都市生活と、五感を刺激する自然の双方からインスピレーションを享受する次世代の働き方こそが、創造的なビジネスを生み出す鍵だとSANUは考えています。





「SANU 2nd Home for Business」のサービス概要





「SANU 2nd Home for Business」は、「自然の中にあるもう一つの家」を提供する法人向けの会員制宿泊サービスです。

従業員ひとり当たりの負担額を軽減し、より多くの方へ自然の暮らしを軽やかに体験いただけるようになりました。また、組織の課題に応じて個人利用から複数名同時利用まで柔軟に対応できるサービスへ利便性を向上。従業員の皆さまへ都市生活だけでは得られない創造的なインスピレーションとの出会いを提供いたします。











1:【サービス特徴】







・契約金や入会金は不要。法人様と従業員様の負担額のバランスを変えた3つの料金プランからお選びいただけます。

・利用者登録・予約作成・チェックイン/アウトなどの手続きが利用者個人のスマホで完結。運用・管理の手間を最小化。

・全室独立型建築でプライバシー・セキュリティを確保。全室に高速Wi-Fiを完備し、リモートワークのスペースとしても充実した環境。

・2023年5月には10拠点61室を運営、25年までに200室へ拡大予定、今後さらに日本中の自然へアクセス可能に。



2:【使い方】テレワーク・福利厚生(レジャー)、オフサイトMTG利用まで幅広く対応



一人ひとりに合わせてつかえる「もう一つの家」

利用者ごとの用途にあわせて、お好きな時にお好きな場所に滞在いただけます。



(使い方事例)

▼ワーケーション利用





自然に囲まれたプライベートな空間で集中して仕事に取り組むことができます。

ワークチェア・モニター完備のお部屋もご用意。



▼家族や友人と余暇を楽しむレジャー利用





自然あふれるロケーションでアクティビティはもちろん、土地ごとの魅力的な文化も体験できます。



▼オフサイトミーティング利用





複数名で同時に利用できるので、チームビルディングなどにも活用いただけます。忙しない都市と比べ自然に囲まれた環境は、人と人のコミュニケーションを豊かに育むにも最適です。





3:【料金形態】法人様・従業員様の負担額のバランスを変えた3プラン





※原則1年契約

※各プラン「1口」当たり、年間で30泊まで利用可能

※料金の詳細はホームページ内をご覧ください







新サービス「SANU 2nd Home for Business」導入企業





リリースに先駆けて、「SANU 2nd Home for Business」のコンセプトに強く賛同いただいた法人様にご利用・ご意見をいただき、法人向けに使いやすいサービス設計を行なってきました。

以下企業様に先行契約枠としてご活用いただいております。





先行導入企業コメント



・株式会社ゴールドウイン 経営企画本部経営企画室事業開発グループ マネージャー 西田 幸平 氏

事前にトライアルで法人利用させていただいた際、募集開始から2週間で8割の枠が埋まるほど従業員から高い関心が集まり、フィードバックも良かった為、正式契約に至りました。アウトドアライフスタイルを社会に提案するゴールドウインですが、社内を見渡すと皆が必ずしも「自然が身近にある暮らし」を実現できているわけではありません。

「SANU 2nd Home for Business」を通して、社員が都会的な生活から抜け出し、「自然に触れる機会」・「家族と過ごす時間」を創出できるよう会社として支援できればと考えました。



・自然電力株式会社 取締役 磯野久美子 氏

私たち自然電力グループは、「We Take Action For the Blue Planet」のパーパスのもと、再生可能エネルギーによる発電所の開発にとどまらず、自然と社会が調和した持続可能なコミュニティづくりや新たなライフスタイルの提案に取り組んでいます。

また地球を楽しむという価値観を大切にし、多様なワークスタイルを目指しており、SANUが提案する施設は、自然を楽しみながらリモートで仕事もできる、私たちにとってぴったりのサブスクリプション・サービスと言えます。今回の法人プランの利用はもちろん、パートナーとしてクリーンなエネルギーの開発や環境再生型建築など革新的な生活インフラ構築を通じて、次世代のために、共に青い地球を未来につなげていきたいと思います。



・株式会社ReLic 代表取締役CEO 北嶋 貴朗 氏

「Live with nature. 自然と共に生きる。」をミッションに、人と自然が共生する社会の実現を目指し、自然の中で出会うインスピレーションを働くすべての人へ提供する「SANU 2nd Home for Business」の素晴らしいコンセプトに心より共感しています。

日本企業の新規事業開発やイノベーション創出を支援する事業共創カンパニーであるRelicとして、その記念すべき初期会員として導入できたことも大変光栄に思います。今回の導入を機に、これまで以上にRelicに関わるメンバーが、よりクリエイティブに、生産性高く働き、より良い幸せな人生を過ごせる環境の実現を加速してまいります。







SANU CEO福島弦より



1995年マイクロソフトの創業者ビル・ゲイツが役員に向けて送ったメモ「“The Internet Tidal Wave” (インターネットの潮流)」。インターネットに乗り遅れたマイクロソフトの復活のきっかけになったものとも言われています。ビル・ゲイツは“Think Week”という名称で1週間自然の中の小屋に籠り、本を読み漁り、新しいアイディアや大きな経営判断をする習慣を実践しています。上記のメモは1995年のThink weekからのインスピレーションによって生まれたものと言われています。





私とファウンダーの本間貴裕が、SANU 2nd Homeの事業アイディアを着想したのも、まさに自然の中に滞在をして、仕事をしていた時でした。非連続なイノベーションが求められる時代、都市から一歩出て自然の中で身を置き過ごすことで新しいインスピレーションを得る。自然にはそうしたパワーがあると思っています。また、忙しい都市生活やオフィス環境から離れ、パートナーやご家族と共に心身をリフレッシュすることも、新しいアイディアを着想し、挑戦するためのエネルギーをチャージするために必要な要素です。

人類が果たすべき価値は何か、社会はどこに向かうべきか。答えがない今の世の中で、未来を予測するのではなく、創っていく。SANU 2nd Home for Businessは、新しい未来を切り開こうと日々挑戦するすべての人が自然の中でインスピレーションを得るためのサービスです。





■株式会社Sanu

「Live with nature. 自然と共に生きる。」を掲げるSANU <サヌ> は、人と自然が共生する社会の実現を目指すライフスタイルブランドです。 人が自然と調和し、楽しく健康的にこの地球で暮らし続けるために必要なことを、新しい生活様式の提案を通じて人々に発信していきます。 真面目に、未来の生き方を考える。 明るく、私たちのライフスタイルを変えていく。

会社名:株式会社Sanu

代表者:福島 弦

所在地:〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町14-7 SOIL NIHONBASHI

会社ページ:https://sa-nu.com/

SANU 2nd Home for Business ホームページURL:https://2ndhome-lp.sa-nu.com/forbusiness



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/19-14:16)