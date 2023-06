[株式会社SU-BEE]

b8ta Tokyo-Shibuyaでは、6/17(土)・18(日)の2日間限定で、つくりたてのマイクログリーンミックスの特別メニューを販売!



石川県を拠点に、飲食店の企画・運営を手掛けている株式会社SU-BEE(本社:石川県金沢市、代表取締役社長:田端 弘一)は、自社農場である「オーティエム・カルチベージョンラボラトリー」で栽培しているマイクログリーンを使用したアイスクリーム「OTM ICECREAM」を、2023年6月1日(木)~8月31日(木)までの期間限定で、【b8ta Koshigaya Laketown】へ出品いたします。







POP UP SHOP







昨年より「b8ta Tokyo - Shibuya」にて出品しているOTM ICECREAM(オーティーエムアイスクリーム)を、2023年6月1日~8月31日までの3ヶ月間限定で、「b8ta Koshigaya Laketown」へも出品いたします。また、「b8ta Tokyo - Shibuya」では、2023年6月17日(土)・18(日)の2日間限定で、福井県の足羽山にある店舗と同様の提供スタイルで、ここでしか食べられないマイクログリーンミックスの特別メニューを販売いたします。出来立てのアイスクリームを是非お楽しみください。



◼️特別メニュー

ロロロッサ × レッドアマランサス × マリーゴールド

・ソイミルク 薪焚きオーガニックメープルシロップ:¥880(税込)

・マスカルポーネ オーガニックエクストラオイル+ブラックペッパー:¥880(税込)



◼️b8ta Tokyo - Shibuya

※2023年8月31日までの期間限定出店

営業時間:11:00 - 19:30

定休日:不定休

所在地:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目14番11号小林ビル1階

HP: https://b8ta.jp/



◼️b8ta Koshigaya Laketown

※2023年6月1日~8月31日までの3ヶ月間限定出店

営業時間:10:00 - 21:00

定休日:商業施設に準拠

所在地:〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン4丁目2番地2 kaze 2階 C-205

HP: https://b8ta.jp/



■b8ta (ベータ) とは

b8taは2015年に体験型ストアを米サンフランシスコ近郊のパロアルトでオープン。Retail as a Serviceのパイオニアとして約6年間新しいソリューションを先導。ミッションとして「リテールを通じて人々に“新たな発見“をもたらす(Retail Designed for Discovery.)」を掲げています。実店舗への出品をまるでオンライン広告を掲載するのと同じくらい手軽なものにし、消費者に世界中のイノベーティブな製品を発見、体験、購入できる場を提供します。





OTM ICECREAM(オーティーエム アイスクリーム) とは







「アイスクリームを背徳菓子から道徳的口福に」をコンセプトに、自社農場である「オーティエム・カルチベージョンラボラトリー」で栽培している栄養価の高いフレッシュなマイクログリーンを使用した、風味豊かな"ギルトフリーアイスクリーム"です。2022年3月には、福井県の足羽山にリアル店舗もオープン。森の中の近未来的なアイス屋さんとしてSNS等でも話題となっています。



マイクログリーンの栽培をおこなう「オーティーエムファーム」で生まれたOTMアイスクリームは、体も嬉しい口福おやつです。ご自宅で楽しむことはもちろん、パーティーやケータリング、各種学会や発表会などのビジネスシーンでも、幅広くお使いいただけます。



■ECサイト

https://store.otmicecream.jp/



■マイクログリーンとは

マイクログリーンとは、発芽して1~3 週間くらいの若芽野菜を指します。5cmにも満たない小ぶりの野菜で、ビタミンC、ビタミンK、ビタミンE、ルテイン、カロテノイドなどの栄養素が、成熟野菜の5倍あると言われています。また、カルシウムや亜鉛、マグネシウムなどのミネラルも⾮常に豊富で、美容やダイエット効果も期待されています。



会社概要





会社名: 株式会社サビー(SU-BEE.CO., LTD.)

所在地: 石川県金沢市玉川町9-15

代表者: 代表取締役社長 田端 弘一

設立 : 平成27年11月

URL : http://su-bee.jp/

事業内容: 飲食店の経営及び運営、飲食店の企画及び経営、運営に関するコンサルタント、

コントラクト事業、グリーン事業、農業





