[ELSA Japan]

シンガポールの UOB Venture Management 主導による新たな資金調達により、さらなるグローバル展開を加速



ELSA, Corp(本社:アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコ、CEO:Vu Van、日本法人代表:玉置 俊也、以下「ELSA」)は、総額 2300 万米ドルのシリーズ C 株式による資金調達を完了しました。今回の調達ラウンドは、シンガポールの UOB Venture Management が主導し、台湾からは UniPresident、日本からは株式会社あおぞら銀行と株式会社日本政策投資銀行が共同設立した投資ファンド Asia Growth Investment Fund(GP/Asia Growth Investment Inc.)が新規で出資参加しています。また、既存投資家であるグラディエント・ベンチャーズ(Gradient Ventures)、モンクス・ヒル・ベンチャーズ (Monks Hill Ventures)、グローバント・ベンチャーズ(Globant Ventures)、ベトナム・インベストメント・グループ(VIG)も、今回の調達ラウンドに追加出資しました。





今回の調達ラウンドの目的について





1:未開拓市場への事業展開

生成 AI を搭載した自由英会話機能“ELSA AI チューター”を、台湾、韓国、中東など新たな市場へ展開し、

グローバル展開を加速させます。



2:B2B 市場への追加投資

日本をはじめとした、グローバル人材の育成に熱心なマーケットの企業や学校法人とのさらなるパートナーシップ

の構築を目指します。



AI 英会話サービス ELSA について







ELSA(English Language Speech Assistant)は英語をより正しく、自信を持って話せるようになるための

AI パーソナルコーチアプリです。2015 年に Google の AI 投資部門であるグラディエント・ベンチャーズ(Gradient Ventures)から出資を受けて以来、世界 100 カ国以上で 5,000 万超のダウンロード実績を誇ります。世界の AI 企業 100 にも選ばれた独自の AI 音声認識技術と、世界 3,400 万人超の学習者から収集された匿名英語音声データを持つ生成 AI 技術によって、学習者は個人のスピーキングの弱み(発音・アクセント・イントネーション・流暢さ・語彙力・文法)を特定し、学習者一人ひとりに最適化されたレッスンプランを提供します。ELSA が提供する AI 英会話サービスは、シンガポール航空(Singapore Airlines)、インテル(Intel)、メルセデスベンツ(Mercedes Benz)をはじめとする世界の大手企業のほか、日本でも、立命館大学をはじめとした高等教育機関、日本の京都府京丹後市・秋田県湯沢市といった地方自治体、武蔵・三田国際・聖光学院・栄光学園といった私立中学高校でも採用されております。



新サービス ELSA AI Tutor について





新機能 ELSA AI チューターは、AI 音声認識分野における長年の研究開発の成果と、2 億時間の匿名英語

音声データを持つ生成 AI 技術によって、人間との自然な会話を再現し、完全没入型の英語学習体験を提供する初の教育アプリです。新機能 ELSA AI チューターは、対面での練習の必要性を減らし、英語の正確さと流暢さをより追求することを可能とします。ELSA AI チューターでは、様々なシュチュエーションを想定したロールプレイを提供します。例えば、道を尋ねるような簡単な会話練習から、職場での昇給交渉、面接の準備、会議やプレゼンテーションなど高度な会話練習まで、実際のシチュエーションに近いシナリオでの練習が可能です。上記以外にも、自由にシチュエーションを設定し、学習者の個別ニーズに沿った会話練習を行うことも可能です。

会話練習後には、発音、語彙、文法、イントネーション、リズムなどに関するフィードバックを個別に受け取ることができます。これらのフィードバックは、学習者毎にデータ蓄積されるため、次回のレッスンではフィードバック結果に基づいた会話練習を行うことできます。







創業者からのコメント







共同創業者/CEO ヴー・ヴァン(Vu Van)

私は、原体験を通じて、世界中の非ネイティブの人々が自信に満ちた英語スピーカーとなるのを助けることが自ら

の使命であると気づきました。新機能 ELSA AI チューターは、経済的な理由から対面での英会話学習ができないような英語スピーカーにとって新たな選択肢となることを願っております。私たちは、ELSA のチーム、ELSA の技術、そして ELSA を信じる投資家の皆さんと共に、新機能 ELSA AI チューターが英語スピーカーになるための世界標準となることを目指したいと考えています。





共同創業者 ザビエル・アングエラ PhD

英語を話すことは、労働市場で最も評価されるスキルと考えます。新機能 ELSA AI チューターによって、ELSA

は、これまで以上に強力で利用しやすい英会話学習ツールとなり、自然な英会話の習得と練習を支援する、最高

のパートナーになると信じています。



引受先各社からのコメント





Asia Growth Investment Inc. Director 野口 正太郎氏(株式会社あおぞら銀行 派遣役員)

今回の調達ラウンドの話を初めて聞いた時、何よりも、ELSA の創業理念に大きな感銘を受けました。ELSA が

提供するプロダクツは、着実に進化を遂げており、日々、更なるバリュクリエーションと付加価値サービスを提供し続けています。ELSA は将来、間違いなく、世界中の英会話学習に抜本的な変革をもたらす存在になるものと強く確信しています。



Asia Growth Investment Inc. Director 竹内 嗣人氏(株式会社日本政策投資銀行 派遣役員)

ELSA は、AI 機能を駆使し、あらゆる学習者が自身の習熟度に合わせて効果的かつ手頃に英会話学習を受けることのできる画期的なサービスと考えます。日本国内における同サービスの拡大が、日本の英語教育ひいては経済・国際力の向上に貢献することを期待し、今回の出資を決定しました。また、私の派遣元である株式会社日本政策投資銀行では、「GRIT (Green, Resilience & Recovery, Innovation, Transition/Transformation) 戦略」による持続可能な社会の実現を目指しており、今後も、ELSA のイノベーション活動をグループ全体で支援していきたいと考えています。



UOB Management Ventures Executive Director クラリッサ・ロー氏

人工知能が教育業界に新たな道を開くと信じています。ELSA の手頃な価格でパーソナライズされた AI スピーキ

ング・ソリューションは、ユーザーのスキルアップを可能にし、それによって、特に発展途上国において、より多くの仕事の機会を開くことができます。我々は、ELSA がより多くの市場、特に東南アジアで成長することを支援できることを嬉しく思います。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/12-04:40)