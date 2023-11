[ナガノトレーディング]

「The Veil」という体験をしていると言っても過言ではない個性溢れるブリュワリー。ファン待望の約1年ぶりの入荷となりますので、経験豊富なヘッドブリュワーが手掛けるクラフトビールをお楽しみください。



アメリカクラフトビールの輸入卸を行う株会社ナガノトレーディング(代表取締役 バルマス朱美)は、この度鮮烈なクラフトビール体験が味わえる個性豊かなブリュワリー「The Veil」を約1年ぶりに入荷、2023年11月下旬頃より出荷を開始します。野生酵母を使ったランビックスタイルのビールや、フルーティーな香り・味わいのヘイジーIPAを中心に、世界中のクラフトビールファンを虜にするThe Veil。今回はパッケージ商品11種、樽商品10種をご用意いたしました。



直営店であるアメリカクラフトビールのボトルショップ&テイスティングルーム「Antenna America (アンテナアメリカ)」をはじめ全国の酒販店・飲食店にてお買い求めいただけます。



【詳細URL】https://www.naganotrading.com/blogs/news/the-veil-202311-release







■全米で最もクラフトビールが盛り上がる都市の1つリッチモンドでビールファンを虜にする「The Veil」



The Veilは、全米で最もクラフトビールが盛り上がる都市の1つ、バージニア州リッチモンドに2016年に創業したブリュワリー。

その味わいは個性に溢れ、クラフトビールという範疇に留まらず「The Veil」という体験を提供していると言っても過言ではないほど。野生酵母を使った強い酸味が特徴のランビックスタイルのビールやフルーティーな香り・味わいのヘイジーIPAを中心に、現在世界中のクラフトビールファンを虜にしています。



The Veilのヘッドブリュワーであるマットは、「Hill Farmstead」「Alchmeist」「Cantillon」といった複数の著名なブリュワリーでの修行を経てThe Veilの立ち上げに参加しました。

The Veilの醸造技術の高さやオリジナリティーは高く評価され、創業年の2016年に、その年の世界の新規ブリュワリーの中から選ばれる「Best New Brewer賞」で6,500軒の中から3位に選出。2019年には「世界のトップ100ブリュワリー」に入選するなど、ビールファンの熱狂ぶりが頷けるほどの高評価を得ています。



■今回の新入荷販売商品(一部)





<商品名>The Witness(ザ ウィットネス)

<商品説明>モルトに小麦、オーツ麦を混ぜ込み、ホップにはGalaxy、副原料にはブルーベリー、パッションフルーツ、アプリコットピューレを投入。仕上げに乳糖を少々。フルーツとホップと酸味がバランス良く共存した一杯

<商品仕様>Sour Double IPA アルコール度数:8 %

<商品種類> 16oz(473ml)缶・20Lドラフト



上記以外にも、収穫したてのホールコーンのウェットホップを惜しみなく使ったHazy IPA「Master Soaker(マスターソーカー)」や、Untappd 4.23の高評価を得るDouble IPA「Dirt Nap(ダートナップ)」など、パッケージ商品11種、樽商品10種の出荷を11月下旬頃より開始します。まもなく迎えるホリデーシーズン、大切な方へのプレゼントや、自分自身へのご褒美としてもおすすめです。オンラインショップ、お近くの酒販店や飲食店にて、The Veilのクラフトビール体験をお楽しみください。



今回の入荷に関する最新情報につきましては、以下のURLからご確認ください。

https://www.naganotrading.com/blogs/news/the-veil-202311-release



■お取引先様イベント情報



・お取引先様にてタップテイクオーバーイベント開催

今回のThe VeilTrillium入荷に伴い、弊社の一部お取引先様ではさまざまなドラフトアイテムを一度に味わえる「タップテイクオーバー」イベントが開催されます。

The Veilの魅力を存分に味わえる貴重な機会となりますので、合わせてこちらもご確認いただけますと幸いです。

※店舗によりイベント開催時期や内容が異なりますので、ご来店の際は各店のSNSやホームページにて詳細をご確認ください。

【イベント開催予定 お取引先様】

・Watering Hole 様 (東京都渋谷区千駄ケ谷5丁目26-5 代々木シティホームズ 103)



・アンテナアメリカにてタップテイクオーバーイベント開催予定

ナガノトレーディングの直営店であるアンテナアメリカ東京店では、今回のThe Veilの入荷を祝うタップテイクオーバーイベントの開催を予定してます。開催店舗や開催日などの詳細につきましては、後日店舗のSNSやアンテナアメリカオンラインストアにてご案内いたしますのでご確認ください。



■株式会社ナガノトレーディングについて



アメリカのクラフトビールに特化した輸入業者として、日本で業界を先導するリーディングカンパニー。アメリカで大流行中のサトウキビ原料の飲料「セルツァー」を日本に初めて輸入するなどアメリカの食文化に特化する。現地生産工場から消費者の手元に届くまでの100%冷蔵輸送を業界として初めて実現し、クラフトビール輸送管理のモデルケースとしてアメリカで講演を行うなど、世界基準の商品品質管理について国内外から高い評価を得ている

。アメリカおよび世界各国のクラフトブリュワーの加盟する業界団体 Brewers Association の正式会員として、日本のクラフトビール業界との懸け橋としても長く貢献している。また、直営店として運営しているテイスティングルーム「Antenna America」では、販売されているクラフトビールやスナック等がすべてアメリカからの直輸入商品で統一され、アメリカの食文化体験ができる場所として情報発信も行っている。



ナガノトレーディング公式サイト:https://www.naganotrading.com/

アンテナアメリカ公式サイト:https://www.antenna-america.com/



