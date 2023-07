[MAGES.]

株式会社MAGES.は、2023年8月12日(土)・13日(日)に実施される「コミックマーケット102」への出展が決定したことをお知らせします。



2023年8月12日(土)・13日(日)に実施される「コミックマーケット102」にMAGES.が出展することが決定いたしました。



物販では、MAGES.MUSIC所属のアーティストの楽曲が収録されたカセットテープを限定販売します。

さらに、アニメ『百姓貴族』EDテーマを担当するFRAMの「アニメ『百姓貴族』てぬぐい&Music Cardセット」の先行販売も決定!

他にも、学院型ガールズ・ボーカルユニット「純情のアフィリア」のグッズや、アニメ『百姓貴族』初のアニメ公式グッズの先行発売など、様々な商品をご用意します。



それに加えて、当日は商品をご購入いただいた方を対象に、8月12日(土)は純情のアフィリアによるチェキ会、8月13日(日)はFRAMによるサイン会を開催予定!



詳細はMAGES.コミックマーケット特設サイトで順次公開いたします。続報をお楽しみに!





「コミックマーケット102」MAGES.ブース販売グッズ





■MAGES.MUSIC

「MAGES.レディオ 電リクBang! Bang!」カセットテープ&エムカード



とある夏の日の電リクラジオ番組をエアチェックしたカセットテープを緊急販売!

製造数限定だからDon’t miss it!

夏に聴きたい曲を厳選してOtodoke!



<収録曲>

・SIDE A

夏夢ノイジー/亜咲花

S・M・L☆/純情のアフィリア

ファティマ/いとうかなこ

拡張プレイス/Zwei

GATE OF STEINER/佐々木恵梨

宇宙エンジニア/いとうかなこ



・SIDE B

DOLPHIN☆JET/彩音

ニーハイ・エゴイスト/純情のアフィリア

GATEWAY LOVE/Zwei

Triangle Wave/村田あゆみ

ロマンシングストーリー/彩音





■FRAM

「アニメ『百姓貴族』てぬぐい&Music Cardセット」



2023年7月7日より放送スタートのアニメ『百姓貴族』より、オリジナルイラストをデザインした“てぬぐい”と、

EDテーマ「シアン・イノセンス」を歌うFRAMの歌声がつまった“Music Card(SONOCA)”がセットになったスペシャルグッズをコミックマーケット102で先行販売!



※この他にも多数のグッズを販売予定!詳細は順次発表いたしますので、MAGES.コミックマーケット特設サイトをご確認ください。

https://music.mages.co.jp/c102/



「コミックマーケット102」 MAGES. 出展概要





開催日時:2023年8月12日(土)・8月13日(日) 10:30~16:00

開催場所:東京ビッグサイト 〒135-0063 東京都江東区有明3丁目11−1

出展社名:MAGES.

出展会場:西4ホールNo.1324

物販情報:MAGES.MUSIC / FRAM / 純情のアフィリア /アニメ『百姓貴族』

イベント予定:

純情のアフィリア:チェキ会 8月12日(土)

FRAM:サイン会 8月13日(日)

※時間や参加条件など詳細は順次発表いたしますので、MAGES.コミックマーケット特設サイトをご確認ください。



【MAGES.コミックマーケット特設サイト】https://music.mages.co.jp/c102/

【コミックマーケット公式サイト】https://www.comiket.co.jp/

【アクセスマップ】https://www.bigsight.jp/visitor/access/



純情のアフィリア Profile





全国展開中のカフェ&レストラン「アフィリアグループ」を代表するメンバーから構成された学院型ガール

ズ・ボーカルユニット。萌え業界の2大メーカー、志倉千代丸と桃井はるこのダブルプロデュース。

ヒットメーカー、つんく♂や大島こうすけらからも楽曲提供を受けている。

デビュー以来400本以上、アニサマ等数々のライブイベント出演を経てZepp Tokyo、五反田ゆうぽうとホール、Tokyo Dome City Hall、舞浜アンフィシアター、大手町三井ホール、台湾・香港にてワンマンLiveを開催。

2017年6月「アフィリア・サーガ」から改名、新体制など大改革を発表。

2022年「LIMITLESS」デイリー1位、ウィークリー5位。

TVアニメ『はじめてのギャル』OP、『俺が好きなのは妹だけど妹じゃない』ED、『痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。』OPなど数多くのアニメ、ゲーム主題歌を担当。

透明感のある歌唱力と個性豊かなキャラクター、MCをこなす実力を持つ。

いま、「もっとも近い、会えるアイドル」として渚カオリ/葉山カナ/寺坂ユミ/雨森セラ/桜田アンナ/小宮山アサミ/白雪ミハル/楠本コトリ/皐月ユナの9名で活躍中!

【この盾に、隠れます。 MV】https://youtu.be/EO4zbnY1H-4A

【純情のアフィリア 公式HP、各SNSはこちら】https://lit.link/afillia/



【Stand-Up! Records 公式サイト】http://stand-up-project.jp

【MIRAI系アイドルNEWSポータルサイト】https://news.future-idol.tv/





FRAM(フラン)Profile





宮城県気仙沼出身



ナチュラルな透明感の中に存在感のあるざらつきを持った歌声

重い歌から歌い上げるバラードまでこなせるレンジの広い表現力が特徴。



【FRAM Twitter】https://twitter.com/s02_rkgs

【FRAM STAFF Twitter】https://twitter.com/fram_info

【FRAM 公式HP】https://framofficial.com/



『百姓貴族』作品情報





【スタッフ】

原作:荒川弘(新書館「ウィングス」連載)

監督・脚本・演出:澤田裕太郎

キャラクターデザイン・作画監督・作画:まつもとあやね

背景作画:あり

エンディングアニメーション:やまだみのり

音楽:Precious tone

制作監修:新海岳人

アニメーション制作:Pie in the sky

農業監修:一般社団法人 全国農業協同組合中央会

製作:『百姓貴族』製作委員会



【キャスト】

荒川 弘役:田村睦心

イシイさん役:本多真梨子

親父殿役:千葉 繁

おかん役: くじら



【放送情報】

2023年7月7日(金)放送開始

TOKYO MX 毎週金曜 21:54~

BS朝日 毎週金曜 22:54~

ほか



【アニメ『百姓貴族』公式サイト】

https://s.mxtv.jp/anime/hyakusho_kizoku/



【アニメ『百姓貴族』公式Twitter】

https://twitter.com/anime_hyakusho



(C) 荒川弘・新書館/『百姓貴族』製作委員会







【会社概要】

会社名: 株式会社MAGES.(メージス)

所在地:〒108-0073 東京都港区三田3-13-16 三田43MTビル

代表取締役社長:本荘健吾

設立 2006年7月

URL:http://mages.co.jp



