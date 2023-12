[株式会社スタッフインターナショナルジャパン]

ディースクエアードがベティ・ブープとのコラボレーションによるカプセルコレクションを発表







ベビードールのような目、曲線的なボディ、気だるい歩き方でよく知られるベティ・ブープ(Betty Boop)は、アニメーションの元祖生意気女子のシンボルです。アイコニックな彼女の面白くてフェミニンなキャラクターは、1930年にフライシャー・スタジオの名作アニメ「ディジー・ディッシュ」でデビューした後、100を超えるアニメに登場しました。2024年春夏、彼女はディースクエアードとのコラボレーションで、メンズとウィメンズの特別コレクションに登場します。







ディースクエアードはこのスペシャルコレクションで、赤いマントを羽織って街を飛び回りながらクリエイティブ・ディレクター兼ブランドの創設者であるディーン&ダン・ケイティンに憧れるウィットに富んだスーパーヒロインのベティ・ブープを描きました。コラボレーションしたブランドのロゴとともに原作アニメのイメージをデニムのパッチワークやジャージー、アクセサリーに直接プリントしています。



ライトブルーウォッシュのメンズデニムジャケットとジーンズは、フロントとバックに長方形、時には重なり合うベティ・ブープのパッチワークプリントで飾られています。デニムジャケットには、ディースクエアードとベティ・ブープのロゴが組み合わされています。





パーカ 125,400円(税込価格)



Tシャツ 48,400円(税込価格)

ブラックのパーカはフロントと袖にベティ・ブープのパッチが、メンズのホワイトのコットンTシャツにはベティ・ブープとDSQ2のレッドロゴがあしらわれています。









ウィメンズのラインナップには、プリントコットンTシャツ、パッチワークプリントのブラックパーカ、2種類のライトブルーウォッシュのジーンズ(ルーズフィット、フロントとバックにパッチワークが施されたレギュラーストレートレッグのジェニファーフィット)、そしてフィット感のあるライトブルーウォッシュのデニムジャケットがあります。









デニムジャケット 160,600円(税込価格)



Tシャツ 91,300円(税込価格)



また、ディースクエアード特注デザインのベティ・ブープがベースボールキャップやデニムのバケットハットなどのアクセサリーに登場します。白い厚底のコットン製ハイライズスニーカーは、コンビネーションされたロゴがタンに、ベティ・ブープのキャラクターとDSQ2のロゴがサイドにあしらわれています。



デニム バケットハット 66,000円(税込価格)



ベースボールキャップ 36,300円(税込価格)



ハイライズ スニーカー 119,900円(税込価格)



ABOUT BETTY BOOP AND FLEISCHER STUDIOS



1930年に初めて紹介されたベティ・ブープは、マックス・フライシャー(Max Fleischer)がパラマウント・スタジオのために立ち上げたフライシャー・スタジオにより製作された、世界初のトーキー・アニメーション映画(発声映画)である「トーカートゥーン(Talkartoons)」シリーズのキャラクターとして誕生しました。ベティは当初、犬のようなステージパフォーマーキャラクターとして登場し、ビンボというもう一人の犬のようなキャラクターと一緒に歌い踊り、フライシャー社の他の動物界のキャラクターたちと大勢の観客を楽しませました。



1920年代のジャズ・エイジに人気を博した自由奔放なフラッパーやエンターテイナーたちのエネルギー、スタイル、サウンドに触発されたベティ・ブープは、すぐに本格的な人間のキャラクターへと進化し、1932年までには世界で唯一の女性アニメーションスターとなりました。メイ・クエステルが声優を務めたベティ・ブープは、100本以上のアニメに出演し、そのうちの90本は1939年に最終回を迎えた公式ベティ・ブープ・シリーズでした。それ以来、ベティ・ブープは何十本ものヒット映画、テレビ、CMに出演し、ドキュメンタリー番組A&Eのバイオグラフィー・シリーズで初めて紹介されたアニメキャラクターでもあります。



今日、フライシャー・スタジオとクリエイティブチームは、アイコニックなベティ・ブープを、何百万人ものファンやコレクターを喜ばせる世界的なライセンス現象に発展させました。

www.fleischerstudios.com , www.bettyboop.com





ABOUT DSQUARED2



個性的で大胆、そして独創的なディースクエアードのファッションへのアプローチは、伝統的なカナダのアイコン、モダンなイタリアのテーラリング、そして遊び心のある官能性がミックスされた独特のものです。カナダ出身のディーン&ダン・ケイティン兄弟によって1995年に設立されたディースクエアードは、スポーティーとグラマラス、ゆったりとした雰囲気と贅沢さ、マスキュリンとフェミニンといった対照的な要素がシームレスに融合しています。コレクションはイタリアで生産され、ブランドのモットーである「カナダ生まれ、メイド・イン・イタリー」を生みだしています。

www.dsquared2.com



