[三菱重工相模原ダイナボアーズ]

三菱重工相模原ダイナボアーズは、坂本侑翼およびカーティス・ロナの2名が、イギリスのバーバリアンズに選手として選出されましたので、お知らせいたします。







1 試合概要

サモア代表 対 バーバリアンズ

日時:2023年8月18日(金)20:45キックオフ(日本時間:8月19日(土)3:45)

会場:スタッド・アメデ=ドメネク(Stade Amedee-Domenech)

フランス ブリーヴ=ラ=ガイヤルド

(116 Av. du 11 Novembre 1918, 19100 Brive-la-Gaillarde, France)





2 選手 プロフィール/コメント

■坂本 侑翼 - SAKAMOTO Yusuke



ポジション:フランカー(FL)

プロフィール:1998年10月25日 千葉県出身

176cm/95kg

流通経済大学付属柏高校、流通経済大学を経て

2021年4月三菱重工相模原ダイナボアーズへ加入

コメント:

「この度、伝統あるバーバリアンズに選出いただき、驚きと同時に光栄な気持ちでいっぱいです。対戦相手含め世界のトッププレイヤーが集まる試合は不安もありますが、これまでやってきたこと、自分ができることを信じ、発揮して、ベストを尽くしてまいります。私自身、初めての海外遠征です。この貴重な経験ができる機会を活かし、新しいシーズンを控えるダイナボアーズへの貢献と、目標である日本代表への選出につなげられるよう、強く鋭いタックルを武器に引き続き精進してまいります」



■カーティス・ロナ - Curtis RONA



ポジション:センター/ウイング(CTB/WTB)

プロフィール:1992年5月26日 ニュージーランド出身

193cm/102kg

ウエスタンフォース、ワラターズ、ロンドンアイリッシュを経て

2023年11月三菱重工相模原ダイナボアーズへ加入

元オーストラリア代表(代表キャップ3)

コメント:

“It’s a privilege to be selected for the iconic Barbarians rugby football club very excited to be playing against the Samoan international team in France. I can’t wait to showcase my ability in a high-quality rugby game.”

「バーバリアンズという素晴らしい歴史を持つチームに選ばれて光栄に思います。サモア代表相手にフランスでプレイすることがとても楽しみです。クオリティの高い試合で自分の能力を発揮できるよう頑張りたいと思います」



3 補足情報

■バーバリアンズとは

イングランドで1890年に創設された15人制ラグビーのクラブチーム。チームは試合や遠征ごとに世界各国のトップ選手を招いて構成され、強豪国の代表や名門クラブとの試合が行われる。試合によっては慈善試合の意味合いを持つこともあり、1996年には阪神・淡路大震災復興支援のため来日した。ラグビーにおいては伝統ある格式の高いクラブで、選出され試合に出ることは大変な名誉なこと。なお、チーム名は野蛮人を意味する英語に由来する。



■バーバリアンズ公式ウェブサイト

http://www.barbarianfc.co.uk/



