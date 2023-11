[KANADEMONO]

ネコ穴付きテーブルも拡充。遊び心豊かな猫との暮らしを創出します。



3000通りを超える組み合わせ × 1cm単位のサイズオーダーの独自サービス。あなただけの「ちょうど良い」を実現するパーソナライズ家具のKANADEMONOを展開するルームクリップ株式会社KANADEMONOカンパニー(以下当社、本社:東京都渋谷区)は2023年11月28日(火)より、キャットジャガードスツールや他アイテムを公式オンラインストアにて発売開始しました。







2023年2月より、猫との暮らしを彩るインテリア提案として「Nekodamono(ネコダモノ)」を展開してきました。



この度、猫の魅力をさらに身近に感じ、猫と飼い主の関係がいっそう深まるようなアイテムを追加します。人と猫がお互いにストレスなく快適に過ごすために、猫との暮らしに「ちょうど良い」機能やアイテムをKANADEMONOがご提案します。





猫の手も借りたい「キャットジャガードスツール」







「キャットジャガード」とは、人と猫との共生を考える中でつくり上げられた生地。ジャガード技術で有名な桐生の機屋と開発され、猫のひっかき欲を最大限に引き出すような素材と織り構造となっています。



通常、カットジャガード生地の「毛束を裁断する工程」をせずに残したことにより、猫がひっかきやすい生地の構造を残しています。糸のほつれや、毛束の後ろの生地デザインが表面に現れることによって、オリジナリティある姿に変化していきます。



猫の手を借りることで完成するこちらのスツールは、猫の性格や動きによって、一つとして同じものがない、ユニークな風合いに仕上がります。猫がひっかいたり、上でくつろいだり、ステップとして活用するだけでなく、人が座って使用することも可能です。幾何学模様とカラーリングが美しいデザインなので、空間を洗練させながらもワンポイントとなるアイテムです。





<ほつれた部分は自由にアレンジ>

時間の経過とともに変化する様子を猫と一緒に楽しんだり、ほつれた部分をそのままにして、猫のお気に入りの箇所を残しておくのもおすすめです。



もし猫がひっかかなかったら、そのまま使用しても、ハサミでカットしてフリンジのようにカジュアルなデザインに変更するなど、好みのスタイルにも調整可能です。



<カット例>







<商品詳細>

キャットジャガードスツール



・カラー

ホワイト(木脚:ナチュラル)

マスタード(木脚:ブラウン)



・価格

Low 25,000円

High 38,000円



商品ページ https://kanademono.design/products/stl-k04

※価格は全て税込価格



ネコ穴付きテーブル拡充







1cmごとのサイズオーダーが可能な「THEシリーズ」で展開しているネコ穴付きテーブルに新しい種類が追加となりました。スツールなどと併用することで、猫の居場所や飼い主とのコミュニケーションとなる機会を創出します。



ネコ穴ブロック付きなので、作業をしたい時はネコ穴ブロックを付けて通常のテーブルとして使用することも可能です。テーブルの角やネコ穴のエッジはR2加工を施し、猫の安全に配慮した仕様です。



<NEW>

・THE TABLE / ラバーウッド ネコ穴付き

・THE CAFE TABLE / ラバーウッド ネコ穴付き

・THE LOW TABLE / ラバーウッド ネコ穴付き



コレクションページ https://kanademono.design/collections/neko-hole





人と猫が一緒に長く使えるアイテムもセレクト







猫と飼い主がともにゆったりとした時間を過ごせる爪が引っかかりにくい仕様のビーズクッションや、猫と一緒に使えるバスケットなど、ミニマルでシンプルなデザインだけでなく、機能性にも優れたアイテムをセレクトしました。



「Nekodamono」コレクション https://kanademono.design/collections/nekodamono



Nekodamonoについて





Nekodamonoとは、猫との暮らしにミニマルさと遊び心をプラスする、佇まい良く調和のとれたインテリアスタ

イルです。





「暮らし方の異なる人と猫、どちらにとっても快適で心地良い空間にしたい。」

「景観を損なわないよう、猫との暮らしのための物は空間や家具に馴染むアイテムで揃えたい。」



そういったお声に応えて、Nekodamonoではシンプルで洗練されたデザインかつ、空間において主張しすぎない、ミニマルな遊び心が調和した「ちょうど良い」プロダクトやスタイリングを提案します。



飼い主がお気に入りのインテリアに囲まれながら、猫と一緒に暮らせるよう、それぞれの暮らしと調和するアイテムを展開しています。



KANADEMONOについて









オンラインストア https://kanademono.design



「All the furniture is tailored to you.」

KANADEMONOでは、パーソナライズ家具ブランドとして、「完璧さ」よりも「ちょうど良さ」を大切にしています。「3000通りを超える組み合わせ × 1cm単位のサイズオーダー」という独自の強みを発揮し、自分らしいライフスタイルを思い通りにデザインできるようサポートします。



シンプルだけど洗練されたデザイン、使い心地の良さを追求したアイテムたちは、天板・脚・サイズまで自分好みにカスタマイズ可能です。多様な価値観が認められる今の時代、一人ひとりの個性や好みにマッチする家具をリーズナブルな価格で、しかも短納期で提供します。



KANADEMONOでは、それぞれの個性を活かした5つのインテリアスタイルを提案しています。



<提案スタイル>



左から

・ニュートラルなミニマルテイスト「Kanademono」

・ラグジュアリーモダンテイスト「Gemone(ジモーネ)」

・現代的なボヘミアンテイストの「Favrica(ファブリカ)」

・ジャパニーズミックステイスト「Wabika(ワビカ)」

・猫との暮らしを彩るインテリア「Nekodamono(ネコダモノ)」



KANADEMONO for Business







KANADEMONOだからこそ実現できる、サイズオーダー・短納期・送料無料をはじめとして、法人のお客さま向けにさまざまなサービスをご用意しています。



意匠性の高いオフィスチェア、コストパフォーマンスの高い家具・インテリアアイテムを多数ご用意。 空間のプランニング、スケジューリング、最後のお届けまでトータルにお客さまをしっかりとサポートします。



法人さま向け窓口 https://kanademono.design/pages/for-business



運営について







会社名:ルームクリップ株式会社 KANADEMONOカンパニー

代表者名:代表取締役 高重正彦

所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目28番1号

KANADEMONOメインオフィス:東京都目黒区中目黒1-9-3

ブランド設立:2018年2月

事業内容:家具の製造・販売、ECにおけるインテリアサービス事業、空間コーディネート事業

ブランドサイト:https://bydesign.co.jp/



お問い合わせ先





◼︎KANADEMONO カスタマーサポート窓口

・個人のお客様 https://support.kanademono.design/support/tickets/new

・法人のお客様 https://kanademono.design/pages/for-business



◼︎本件に関するお問い合わせ先

KANADEMONOカンパニー 広報PR担当 https://bydesign.co.jp/contact/



