AIが人間のように高度かつ自然な言葉で受け答えする「anybot for ChatGPT」は、さらに新機能を追加!

チャットの回答をテキストのみならず、画像や動画での返答にも自動でリンクできるようになりました。









「anybot for ChatGPT」では、自社のデータをPDFやWEBサイトのURL、CSVファイルでChatGPTに自社のデータを学習させることが可能です。これまで、ChatGPTはどのような場面であっても、テキストの回答のみでした。カスタマーサポートや営業のサポート、社内での情報共有や教育などビジネス業務に活用しようとしても、最低限の簡単な受け答えしかできませんでした。

そのため、お客様へのご案内が伝わりにくく、下記のような課題が生まれていました。



何度もチャットでのやり取りをしないと解決しない...



興味を持ってもらっても、購入 / 予約の判断に時間がかかる...









今回のアップデートにより、関連するキーワードを持つ画像や動画に自動でリンクができ、カスタマーサポートなどでお客様へのご案内が伝わりやすくなり、顧客満足度の向上につながります。画像や動画の自動リンク設定も、下記のように簡単でチャットボット自体の運営も非常に楽になります。





今後、お客様にExcelでの表示やPDFファイルやWordファイルの共有もできるようにアップデートする予定です。









anybot(エニーボット)について https://anybot.me/

流通・サービス・小売業など様々な業界のDXを加速させるチャットボット・ミニアプリ。LINE、メッセンジャー、メールなど既存のプラットフォームから予約、会員証、EC、決済、クーポンやキャンペーン機能など、お客様とのやりとりを可能にします。お客様との結びつきを強化し、リピート促進やロイヤリティ向上、業務効率の改善、人手不足対策など、お客様の課題解決に貢献しています。今年4月には世界に先駆け、ChatGPTに自社情報を組み込んでLINEやウェブ上で活用できる、anybot for ChatGPTを公開。あらゆる業界から1,000社以上のお問い合わせをいただくなど、ChatGPT活用のパイオニアとして企業のデジタル化に貢献しています。



エボラニ株式会社について https://evolany.com/

2018年にソウ・ユと、クリスチャン・フォレステルが日本で創業したITベンチャー。カフェからスタートした企業ですが、町の店長にもDXの恩恵をというモットーの元、デジタルを駆使して様々な企業の課題解決に奔走した結果、4年連続で年200%以上のスピードで急成長しました。現在は仲間も増え、新横浜のオフィスで日本を含む20カ国・70名ほどがフル回転で企業やお店のDXを支援しています。2022年11月現在で3500社以上の支援実績があります。



