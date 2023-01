[ダミアーニ]





ダミアーニ は、2023年2月1日(水)から2月20日(月)の期間

「ダミアーニ ブライダルフェア」を開催いたします。







最高級の「メイド・イン・イタリー」ジュエリーを生み出し続けるハイジュエリーメゾン “ダミアーニ”。

イタリアの美しい避暑地コモ湖にて撮影されたキャンペーンビジュアルは、DAMIANI LOVE STORY

“Say Yes with Damiani”のロマンティックな世界観を表現しています。



愛を象徴する美の結晶であるダイヤモンドと、イタリア・ヴァレンツァの卓越したマエストロ達のハンドメイドの優れた技術から生まれたバリエーション豊かなコレクションから、幸せなお二人にぴったりの、世界でひとつだけのエンゲージメントリングと、永遠の約束を誓うマリッジリングに出会えるでしょう。

ダミアーニのアイコンとなるコレクション、「ベル エポック」の ブライダルラインは、マリッジリング、エタニティリング、エンゲージメントリングがスタッカブル(重ねづけ可能)なデザインで登場します。プラチナのエンゲージメントリングに合わせるマリッジリングは、プラチナ・イエローゴールド・ピンクゴールドの3色(2mm・2.7mm幅のバリエーション)、ダイヤモンドエタニティリング(2mm・2.7mm・3.5mm)も揃います。















ベル エポック

左)エンゲージメントリング PT 0.3ct~455,400円~ 中 PT 191,400円~ 上 PT×ダイヤモンド 383,900円~

右)マリッジリング PT191,400円~、イエローゴールド・ピンクゴールド136,400円~

エタニティリング PT383,900円~









ベル エポック

左)エンゲージメントリング 0.3ct~ 675,400円~

右)エンゲージメントリング 0.3ct~ 455,400円~





ダミアーニのエンゲージメントリングの代表的デザインである「ミヌー」。4本爪のデザインで、マリッジリングとぴったりフィットするスタッカブル(重ねづけ)リングです。

ダイヤモンドを高く掲げるオリジナルのセッティングを生かし、様々なマリッジリングと組み合わせることができて、エンゲージメントリングを日常も身に着けて楽しんでいただけます。







マリッジリングとぴったりと重づけすることができる

右)新デザインのミヌー エンゲージメントリング0.3ct~ 448,800円~





永遠の約束にふさわしい最高級のダイヤモンドを厳選し、創業以来受け継がれてきた芸術的なデザインのダミアーニのブライダルリングコレクションは、熟練のジュエリー職人たちが手掛けるエンゲージメントリングの数々と、モダンで斬新的な幅広いデザインバリエーションのマリッジリングが揃います。



期間中、対象のエンゲージメントリングまたは、マリッジリング(ペア) 購入のお客様には、ダミアーニオリジナルギフトをプレゼントいたします。





ダミアーニ ブライダルフェア “Say Yes with Damiani”

期間 :2023年2月1日(水)~2月20日(月)

対象店舗 : ダミアーニ 銀座タワー、ダミアーニ ブティック大阪をはじめ、全国17店舗





■ダミアーニオフィシャルタグ

#SayYesWithDamiani #Damiani #ダミアーニ @damianiofficial

#DamianiMinou #DamianiBelleEpoque

■LINE: @damianiofficial

■オフィシャルWEBサイト: https://www.damiani.com/jp

■オフィシャルfacebook: https://www.facebook.com/damianiofficial

■オフィシャルInstagram: https://www.instagram.com/damianiofficial/



【お客様お問い合わせ先】 ダミアーニ 銀座タワー 03-5537-3336





■ダミアーニ ブランドヒストリー

1924年、宝飾の街ヴァレンツァで創業したイタリアを代表するハイジュエリーブランド “ダミアーニ”。創業者のエンリコ・グラッシ・ダミアーニは、熟練した技術により緻密な細工を施したジュエリーで王侯貴族や多くのセレブリティを魅了しました。息子で2代目のダミアーノ・グラッシ・ダミアーニ、孫のグィド・グラッシ・ダミアーニとその姉弟達の3代にわたって順調に事業を拡大し、メイド・イン・イタリー本来の価値を余すところなく伝える存在として世界中で高く評価されています。ダミアーニのジュエリーは、クラシカルなデザインからモダンなジュエリーまで、デザイナーの創造性と職人の芸術的なラフツマンシップが感じられる洗練されたスタイルが特徴。宝石の選定から、デザイン、ジュエリーを作り上げる各工程にわたり、ヴァレンツァの自社工房の職人がハンドメイドしています。





企業プレスリリース詳細へ (2023/01/18-10:46)